Las Guapas dejaron a Manizales patas arriba. Estas mujeres trans de la zona de La Galería de Manizales hicieron historia el martes pasado en el Teatro Fundadores. Lograron un aforo completo con su obra de teatro Porque la calle es de las guapas. Podría decirse que nunca antes los manizaleños y manizaleñas habían acudido de manera tan masiva a ver una expresión de mujeres trans. Podría decirse que nunca antes habían sido recibidas entre tantos aplausos en un lugar en el que, al igual que en otros espacios públicos de la ciudad, tienen su ingreso restringido o completamente vedado. Fue un hecho que nos cambió a todos, que puso a esta ciudad a la inversa, sin que nunca más vuelva a ser la misma.

Este hito de Las Guapas en el Teatro Fundadores se dio en el marco de la semana de Manizales Diversa, una iniciativa que comenzó como una idea ciudadana entre Fe y Alegría, Manizales Campus Universitario y el CINDE, pero que recibió el apoyo de la Alcaldía de Manizales, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (de paso el gobierno municipal aprovechó para lanzar este mes la política pública LGBTI).

Ahora bien, en esta misma semana que pasó también nos contaron que Manizales es la ciudad colombiana con el mejor Índice de Progreso Social, un indicador de desarrollo que no se refiere a indicadores económicos sino que se centra en medir garantías de derechos y niveles de inclusión social. A raíz de esto, justo en esta misma semana, diferentes organizaciones, gremios, empresas y ciudadanos firmamos un pacto en la comuna San José, con el fin de hacernos veedores para que las metas positivas en este progreso social se alcancen para el 2030 y Manizales mantenga el primer lugar.

Que Manizales Diversa y que el Pacto por el Progreso Social sucedieran al mismo tiempo es una coincidencia oportuna, sobre todo porque nos hace ver que no es posible lo uno sin lo otro: que no puede haber progreso social sin inclusión, porque ya no existe desarrollo sin reconocimiento de la dignidad humana de todos, y que no puede haber inclusión sin progreso social, porque para hacer espacio para todos necesitamos una ciudad preparada y una institucionalidad capaz de eso.

Según explicó Liliana Pinilla, una de las organizadoras, Manizales Diversa se trataba de una semana no solo para poner en el espacio público las expresiones de la comunidad LGBTI, que es con lo que se suele identificar la palabra ‘diversa’, sino también para “mostrar que todos somos diversos solo por el hecho de ser personas”, dijo. De alguna forma se trata de una de nuestras pocas oportunidades para vernos como una ciudad con muchas formas diferentes de vivir. Una forma para reconocer que Manizales no puede ser la ciudad con mayor desarrollo y competitividad sin inclusión.

Así que también se habló de las madres que son discriminadas por lactar a sus hijos en sitios públicos, un deseo de reivindicar el ser mujeres y madres a los ojos de todos, con la misma fuerza que lo hacemos en privado; se habló del abandono de los ancianos y ancianas, una realidad amenazante en un ciudad donde los manizaleños son cada vez más viejos; se habló de las personas en condición de discapacidad, en una idea en la que sea la ciudad la menos torpe al momento de moverse; se habló de los desplazados, en una intención por hacerles un espacio en la paz que nos estamos inventando a la nuestra; se habló de los inmigrantes venezolanos, en una pregunta que debemos hacernos por primera vez: ¿Cómo hacemos ahora que no expulsamos sino que recibimos?

En fin, una semana precisa para recordar que ir hacia adelante, innovar, tiene que ver con qué tan diversos nos reconocemos, qué tan diferente podemos llegar a contar la misma ciudad y cómo hacemos para que a todos encuentren un lugar desde donde contarla.