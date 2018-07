Dice el dicho, “al desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”…. seguir hablando de política es un desastre, estamos mamaos, pero a 11 días de la posesión del presidente electo Dr. Iván Duque Márquez, además con los acontecimientos acaecidos esta semana en cabeza del Dr. Uribe, es imprescindible hacerlo.

Si de alguien no me da ni una pisca de envidia es de Usted, Dr. Duque, el momento en que le toca asumir sus funciones es espantoso, entre otras, por:

* Recibe un país que desde 1949 no estaba tan polarizado, hoy está dividido por una mitad casi milimétrica, eso mina su gobernabilidad. La prudencia y la aceptación de la diferencia es requisito clave para el éxito. Importantísima la administración de la parte y la contraparte, particularmente de la primera.

* Aun cuando ya se logró organizar una fuerza controlante en el Congreso, tendrá su Gobierno una oposición contundente. La lección de la intolerancia opositora quedó plasmada y aprendida como estrategia para lograr la inoperancia del gobernante.

* El eneavo capítulo de esta semana del Dr. Uribe ante la justicia.

* Los principales actores del negocio del narcotráfico del mundo estarán presentes, pescando en el río revuelto de nuestro endeble proceso de paz, reviviendo para su provecho a los distintos grupos al margen de la ley y a todo espécimen dañino. Como si fuera poco, aceitando con sus recursos infinitos la corrupción.

* Como ñapa, el ajuste al sistema de justicia desacreditado e inoperante. Con el ingrediente en las relaciones suyas y de los suyos, resultante del bochinche judicial en que nos moveremos.

* De contera le toca administrar la incertidumbre existente en este mundo, que está al vaivén de la agenda de un “loquito” como Trump.

Por ello me atrevo a plantearle los siguientes pensamientos y deseos:

* De fondo, Dr. Duque, por favor ejerza usted, no vaya a caer en el ejercicio del “Teatro de las marionetas”, usted fue el elegido.

* Cambia y complica de manera sustancial y grave la delicada agenda judicial de su mentor. El país se frena y nos metemos en una temática, aún más polarizante y traumática para el rol ejecutivo que le asiste. En su inteligencia y ojalá asistido por la sabiduría - la necesitará, anteponga los intereses generales, los intereses del país, sobre la pelotera y el cotarro judicial que se viene. Sé que no es fácil, pero primero lo primero, en su ejercicio presidencial deslíndese, sea neutral, actúe como un estadista y si quiere en su ámbito personal apoye a la persona, al amigo, pero no confunda sus obligaciones, es clave para su gobierno y para el futuro del país.

* A los uribistas, por favor déjenlo gobernar, no vayan a meternos otra vez en el cuentico de que es un traidor, un desleal, un “no sé qué cuántas”, con ese cirirí es imposible poner a caminar este mastodonte llamado Colombia. Ahora peor, no lo atrapen en el tsunami legal, que se nos vino encima. No se les olvide lo que tanto nos dijeron y tanto nos aseguraron, “… si ganamos el Presidente será Duque…”.

* Tiene la papa caliente del proceso de paz, la gran mayoría de colombianos la queremos, es claro que requiere ajustes y que más que lo escrito en los papeles, es imperativo lograr la equidad y la justicia social.

* Referente al hermanito malo de nuestro proyecto de sociedad, el narcotráfico, es imprescindible que los gringos dejen de “chupar” y se comprometan con el control de la demanda, si esta no reclama el producto, el resultado es que la oferta desaparecerá. Soy pesimista profundo, no creo que exista interés en esta agenda, es un negocio muy importante para el Tío Sam. Es impresionante, en 40 años de existir este flagelo, no he visto que se haya procesado y condenado a un capo importante que sea mono y haya nacido en New York. ¿Será que no existe?... qué cuentico.

* Garantice la independencia de los cuatro poderes. Ya es bien miedoso saber que el Ejecutivo y el Legislativo podrían ejercer un dañino concubinato - ojalá me equivoque y no sea este el camino al despeñadero - trabaje para que el poder Judicial sea absolutamente independiente, hoy su papel como amigable componedor de la relación con este poder es históricamente requerido. Por último, no “embargue” a punta de presupuesto al cuarto poder, el de la prensa, garantice su naturaleza informativa y así la transparencia informativa requerida.

Sus obligaciones, a mi modo de ver, son para un varón, un pantalonudo, un estadista de carácter irrepetible que actué con independencia. Usted cuenta con la hoja de vida y el beneficio de estar iniciando su gestión, gánese su puesto en la historia, administre con absoluta fortaleza, seriedad y no se deje “secuestrar”.

Por último, es claro que los resultados que obtuvieron en la primera vuelta de los pasados comicios fueron muy regulares para los grupos que lo acompañaron - el Centro Democrático y el Liberalismo - Castañista, que el votante se pronunció de manera contundente clamando un cambio, desde lo que llaman el voto de opinión. También es claro, que en esta región históricamente conservadora y de derecha, existe un sentimiento que pulula y se respira en el ambiente, los electores de Caldas y particularmente de Manizales, que en las últimas dos décadas han sido fieles, leales e incondicionales hasta los tuétanos al partido y al líder que lo llevó a usted al poder, no entienden ni alcanzan a digerir el porqué no están representados de manera digna y válida en su gabinete. Sin ánimo cizañoso, es clave no perder de vista que el gobierno Santos con los nimios resultados electorales obtenidos en la región, mantuvo los 8 años de su Gobierno una valiosísima representación manizaleña en una de las carteras más apetecidas – la de Transporte. Se lo digo con el mayor de los respetos, sus votantes, sus amigos, quedaron tristes y desconcertados.

Dr. Duque, en usted está, lo tiene en sus manos, no va a ser fácil. Pero como le dijo el generalísimo Bolivar al coronel Juan José Rondón, “Salve usted la patria”.

Lo encomendamos a mi Diosito para que sea su guía y su protector, con la ayuda de él a todos nos irá bien.