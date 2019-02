A las mujeres no solo se les exige estar a la altura intelectual y profesional que el mundo actual requiere, sino que además se les impone estar debidamente maquilladas, peinadas y usando un vestido que sea el apropiado para la ocasión, que las haga ver a la moda y sobre todo que cause impacto. Recientemente el presidente Duque estuvo en Washington visitando a su homólogo Trump, acompañado de su esposa María Juliana Ruiz, quien es una destacada abogada, con una excelente hoja de vida profesional.

Para la visita, María Juliana se preparó en la debida forma. Programó lo que iba a conversar con Melania, la esposa de Trump y también definió el vestido que iba a usar para la ocasión. Para el efecto consultó a sus diseñadores, hizo las respectivas pruebas y ajustes y se fue feliz a la visita presidencial. Lamentablemente el vestido no gustó. Los críticos de la moda fueron implacables. Muy lamentable, que como siempre nos quedamos más en la forma que en el fondo.

Así como cuando el presidente colombiano visita las regiones y todos están expectantes de las ayudas y promesas que va a hacer, estuvimos pendientes de la reunión Duque-Trump, de lo que Trump le iba a dar a Duque y del posible regaño que le iba a pegar. Afortunadamente, en esta oportunidad al parecer Trump fue muy amable con Duque y según dicen los medios hubo “empatía” entre los gobernantes. El tema central fue Venezuela, no solamente por la colaboración que requerimos los colombianos para atender a los desplazados de ese país, sino también para ver si son capaces de tumbar a Maduro. Lo que aparentemente no va a ser fácil.

Igualmente, dentro de las visitas presidenciales, Duque estuvo en nuestra ciudad -sin María Juliana-, inaugurando el viaducto de La Carola, al que el gobierno nacional aportó para su construcción menos de la tercera parte de lo que costó la obra. Inauguración que supo aprovechar muy bien Duque para tener un contacto cercano con la comunidad y que le sirviera para mejorar su imagen.

En su visita se comprometió a aterrizar en el Aeropuerto de Palestina antes de terminar su mandato. Promesa que había hecho como candidato y de la cual reiteró su compromiso. Igualmente manifestó que para este año estaban contemplados $100 mil millones y se comprometió hacer los trámites pertinentes para que de los presupuestos de los próximos años se garantizaran los recursos para terminar la obra.

La construcción del Aeropuerto de Palestina es un viejo anhelo de los caldenses, cuyo inicio se dio durante la administración Uribe. Los trabajos que se interrumpieron durante la administración Santos -aunque este también en campaña se comprometió con su construcción-. Afortunadamente, para la fecha se tienen todos los estudios técnicos requeridos para su construcción y avalados por la Aeronáutica Civil. De modo que no hay disculpa para detener su construcción. Solo quedan dos tareas pendientes: la una que el presidente cumpla con su palabra y la segunda por parte de nosotros, estar atentos y vigilantes para se cumpla la palabra del presidente.

La otra petición que se le hizo al presidente Duque fue la del mejoramiento de la carretera a Mariquita, aclarándosele que la propuesta Manizales-Cambao no es la solución que requerimos los manizaleños para mejorar la comunicación con el Magdalena Medio. Lamentablemente sobre el mejoramiento y rectificaciones de la carretera, la ministra de Transporte manifestó que no disponía de recursos para esta vía. Muy lamentable y tocará seguir insistiendo y no bajar la guardia. Sin una buena vía de comunicación con La Dorada, Manizales seguirá siendo considerada como una ciudad aislada, localizada en el filo de una montaña.

Volviendo al encuentro Trump-Duque, así como en las fotos como siempre, Melania se vio espectacular, el presidente gringo, lució también como siempre en las fotos, con su cara de hosco y antipático.