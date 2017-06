Un país en paro

RCN televisión está presentando una serie sobre la vida de Chaves, que no tiene nada que envidiarle a la serie de Netflix de House of Cards. En la serie El Comandante que es novelada, se puede ver que Chaves llegó a la presidencia fruto de un desgobierno y de una corrupción impresionante que se estaba presentando en ese país. De todos modos se debe reconocer que Chaves, además de ser maluco y vulgar, era un populista, buen orador y que tenía una gran capacidad de llegarle a la comunidad.

La crisis política colombiana no es tan aguda como la que tenía Venezuela a principios de los años noventa. Sin embargo, el clima político nuestro no es el mejor; la pérdida de buena imagen por parte de los sectores políticos y judiciales está impactando muy duro y la corrupción está llegando a niveles supremamente altos, lo que genera un clima de incertidumbre muy grande en la comunidad.

Al presidente Santos le falta un poco más de un año para dejar su cargo. Su imagen con la comunidad está en el piso. Ha perdido prácticamente toda su capacidad de liderazgo. La campaña para sucederlo ya prendió motores lo que también le resta su capacidad para gobernar. No la tiene nada fácil y los colombianos solo están esperando, con mucha impaciencia entre otras, a que se le agote su periodo y llegue su reemplazo.

Dentro del ejercicio del mandato de Santos una constante ha sido la de tener que atender paros de diferentes sectores de la comunidad. Paros que nos están haciendo ver en el contexto internacional similares a Venezuela. Los más recientes han sido el del Pacífico colombiano y el de los maestros. El primero ya logró negociarlo pero el de los maestros todavía sigue adelante.

El Pacífico colombiano entró en paro con unos justos reclamos, debido al atraso histórico que ha tenido esta región del país. Buenaventura, una ciudad de casi el tamaño de Manizales tiene un acueducto que solo funciona unas pocas horas al día y en las mismas condiciones están las ciudades de esa región, que se caracteriza porque sus pobladores viven en la extrema pobreza. Las condiciones de vida se complican por la presencia del narcotráfico, la corrupción y el abandono. Es increíble por ejemplo que Quibdó no tenga comunicación terrestre con sus municipios costeros. Pueda ser que lo acordado recientemente con las comunidades se cumpla y por fin esta región del país pueda salir del abandono en que ha estado sumida en toda su historia.

Los maestros ya habían parado en el 2015 y después del arreglo de ese año se dijo que la levantada del paro iba a ser por poco tiempo porque el acuerdo solo benefició a los negociadores por parte de Fecode. Los maestros se están quejando entre otras, de sus ingresos salariales y del lamentable estado en que se encuentra la infraestructura de los establecimientos educativos.

Todos los paros generan muchas dificultades y el de maestros no es la excepción. Para los padres de familia y en general para la comunidad, no deja de ser muy complicado que los estudiantes estén prácticamente solos y abandonados en las casas o en las calles, sin tener ninguna actividad y sobre todo sin nadie que los cuide y controle.

Ya va para un mes del paro y si bien aparentemente ya se llegó a un acuerdo en las aspiraciones salariales, las recientes intervenciones públicas de la Ministra de Educación y del Presidente han generado un clima de polarización que no han permitido llegar a un acuerdo. Las marchas y cierres de vías continúan, los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes se siguen dando.

El problema es que el gobierno está sin plata. La caída del precio del petróleo lo mismo que otros problemas que se le han presentado lo tienen sin un peso, lo que está trayendo consigo que este incumpliendo con los acuerdos logrados para controlar los paros que ha negociado y que lo tiene muy debilitado para negociar el actual con los maestros. Todo apunta a que negociara a un precio muy alto y que finalmente le va a ser muy difícil cumplir.