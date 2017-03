Desde hace varios años en muchas ciudades del país está operando un sistema de transporte público de pasajeros que es conocido como Uber, que funciona mediante una aplicación del celular. El sistema es muy sencillo; el usuario se inscribe a la entidad que opera el servicio, lo único que necesita es tener una tarjeta de crédito, instala la aplicación y solicita el servicio, que puede ser considerado como una competencia al taxi, pero que opera eficientemente y es más seguro.

Se considera que en el mundo actualmente están circulando más de 2 mil millones de carros, lo que equivale al número de personas que viven en China más Europa, lo que está convirtiendo a las ciudades en grandes parqueaderos. Se estima que el 96% del tiempo, los carros permanecen parqueados.

El alto número de vehículos circulantes están colapsando las ciudades, por lo que se piensa que la solución es tener como alternativa un buen servicio de transporte público y que éste tenga una red buena y confiable. Pero los estudios han mostrado que siempre habrá escasez de vías y se tendrán sitios donde el transporte público no llega.

Uber tiene una tecnología de hace 8 años y está en 500 ciudades y 70 países. El servicio es confiable y eficiente. Se estima que el tiempo de espera en Bogotá para el servicio es menor a 5 minutos. Inclusive los usuarios lo están utilizando para lo que se denomina el primer y último kilómetro; es decir, los usuarios del Transmilenio en Bogotá por ejemplo, utilizan el servicio de Uber cuando salen de su casa para llegar a la estación más cercana y cuando llegan a la última estación, toman otro carro de Uber para que los lleve a su casa. Con esto, los usuarios de este servicio que tienen vehículo particular o incluso los que no lo tienen, se están ahorrando entre otras, combustible, parqueaderos y lo más importante, el estrés que da el tener que manejar en una ciudad tan congestionada como Bogotá y disponen de un servicio de transporte puerta a puerta. Ese es un servicio que los taxis, al menos en las ciudades importantes del país, no lo han podido prestar debido a que no brindan seguridad, ni confiabilidad.

Los taxis en nuestro medio se volvieron un negocio de pocos propietarios, se estima que el 87% de los taxis que circulan en el país son alquilados, cuyos conductores tienen que trabajar más de 12 horas al día. El servicio de Uber lo están viendo los propietarios vinculados al sistema como una fuente adicional de ingreso. Se dice que el 60% de los que están vinculados al sistema trabajan 10 horas a la semana y 3 horas al día.

A nivel mundial se está bajando la compra de vehículos particulares, fenómeno del que no es ajena Bogotá y plataformas como las de Uber están contribuyendo a esta decisión. El grave problema que tiene el país es que se lo tomó la informalidad. El transporte pirata se está dando con la prestación del servicio en vehículos viejos que salieron del servicio público y el mototaxi. Estas modalidades de servicio no se han podido controlar. Uber para el Ministerio del Transporte es un servicio ilegal, pero sus operadores dicen que su plataforma es legal, de modo que están en el limbo y el servicio se sigue prestando, aunque lamentablemente se presentan periódicamente actos de violencia entre los conductores, que afecta también a los usuarios.

Uber en Manizales no ha podido entrar. Los taxistas -pacíficamente- y la administración municipal, no han permitido la prestación del servicio. El servicio de taxis en nuestro medio es relativamente bueno, aunque en horas pico y sobre todo en días de lluvia como las que hemos tenido en los últimos días, como se dice popularmente “no se coge un taxi, ni para remedio”.

La reglamentación de un sistema como Uber puede redundar en un beneficio para los usuarios del transporte público de pasajeros y contribuir a disminuir los trancones en las ciudades y sobre todo, que no se tengan que invertir grandes recursos para la construcción de nuevas vías.