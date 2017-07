Se corrrompió la sal!!!

La corrupción hizo metástasis en todos los estamentos del país, tanto en el sector público, como en el privado. En los últimos días se han presentado unos escándalos especialmente en la rama judicial que son impresionantes. Una cosa es que los gobernantes y los políticos -que no deja de ser grave- se roben el país, pero otra muy distinta es que sea la justicia la que falla.

El país no sale de su asombro con el comportamiento de algunos funcionarios del poder judicial. Algunos ejemplos, el del exjefe de la oficina de anticorrupción de la Fiscalía general quien fue nombrado en su cargo luego de que cogieron a su esposa tratando de sacar del país un cargamento de cocaína y que finalmente no fue condenada debido a que inculpó de este ilícito a su abuela, quien falleció por esos días. Fue detenido después de probarle que recibió un soborno para que ayudara a dejar libre a un exgobernador de Córdoba, que durante el ejercicio de su mandato se robó el departamento. Otros ejemplos son el de los Magistrados del Meta, quienes favorecían a sus investigados pidiéndoles plata y asistiendo a fiestas con ellos; o el del señor Contralor de Antioquia, quien con sus familiares se hicieron cirugías plásticas en un hospital público de ese departamento sin pagar un peso.

Nuestras cárceles están totalmente saturadas, con una población carcelaria que en muchas oportunidades supera el doble de su capacidad. La solución que propone el gobierno es la de disminuir el número de delincuentes que vayan a parar a las cárceles. Recientemente el Fiscal General manifestó que las audiencias judiciales represadas en el país pasan de 110.000 y cada dos meses estas crecen un 10%. Además hay audiencias de imputación que están programadas para dentro de un año y se tienen personas que han aceptado cargos o han hecho preacuerdos y llevan esperando más de 10 años el fallo.

Se dice que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo y si los jueces por un lado son corruptos y por el otro no son eficientes, lo que está pasando es que la comunidad está recibiendo una pésima y peligrosa educación. Debo aclarar que la mayoría de los jueces del país son honestos y juiciosos con su trabajo, pero el daño que están haciendo los malos es muy grande.

La senadora Claudia López en compañía de su partido Verde está liderando un plebiscito contra la corrupción, en el que entre otras, propone establecer un tope en los ingresos a los congresistas y a los altos funcionarios del estado y limitar el periodo de permanencia en las corporaciones públicas como el congreso, las asambleas y el concejo. Esa iniciativa puede servir para ayudar a bajar la corrupción, pero no es suficiente. Hay que meterle la mano y duro al control a los Jueces de la República. Insisto, si la justicia no funciona, es muy poco lo que se puede hacer para lograr la moralización en el país. Al plebiscito que está propiciando la senadora y su grupo de amigos después de recoger un número de firmas muy importante, le falta un paso muy difícil que es que el Senado de la República le dé su aprobación, para que éste vaya a consulta popular.

* * *

La pelea cazada entre el periodista Daniel Samper Ospina y el expresidente Uribe esta “para alquilar balcón”. Samper es un periodista que se ha caracterizado por su estilo irónico y mordaz, que en muchas oportunidades se le va la mano con sus comentarios. Utilizando un estilo humorístico "no deja títere con cabeza". Estilo que puede ser muy simpático pero que es altamente ofensivo para los que son víctimas de sus ataques. Uribe es un expresidente que tiene un alto número de seguidores, que no permite que se diga nada en contra de él y con un amplio dominio de las redes sociales, las cuales maneja en algunas oportunidades diciendo verdades a medias y atacando a sus contradictores. Sin lugar a dudas son dos titanes de las redes sociales. Sin embargo, no está bien que por más incomodidades que generen los burlescos comentarios del periodista, Uribe diga que este es un "violador de niños". Acusación muy grave y peligrosa, especialmente en un país tan violento como el nuestro.