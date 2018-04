En medio de una campaña presidencial que está en todo su fragor, en la que se tienen candidatos para todos los gustos, el país ha estado teniendo una serie de noticias que están rayando con lo absurdo.

Noticias que tienen que ver especialmente con nuestro sistema judicial y carcelario. Las cárceles del país están totalmente saturadas, con promedios de ocupación que superan ampliamente el 50% de su capacidad instalada y las condiciones en que viven los presos son totalmente inhumanas.

Si estas noticias no fueran reales, serían un buen chiste. Tanto como el que unos presos de La Picota, que no es ninguna cárcel de un pueblo olvidado y abandonado del pais, se hayan fugado de ella porque estaban tomando licor con los guardas, se fueron a comprar más trago y no volvieron.

Otra noticia absurda: lo normal cuando un funcionario público está siendo investigado por una falta, es que mientras se resuelve la investigación lo separen del cargo y durante este tiempo no reciba ninguna remuneración. Sin embargo, el Magistrado Malo, de la Corte Suprema de Justicia, fue separado de su cargo por sus compañeros por malos manejos, pero sigue recibiendo su sueldo como magistrado, hasta que el congreso le levante su inmunidad y la Corte Suprema pueda seguir con la investigación y lo condene.

Pero sin lugar a dudas la noticia más impactante es la del “cambiazo” de un fiscal que fue reemplazado por un supuesto fiscal desempleado, que no es abogado, casi muerto de hambre y que por $2 millones de pesos accedió a “desempeñar” ese cargo. Logrando con este papelón, la liberación de un conocido líder camionero que paralizaba al país propiciando paros y que se destacaba como el zar de la chatarrizacion de camiones en el país, oficio mediante el cual tumbaba al Estado y a sus compañeros transportadores.

Continuando con el absurdo de esta noticia, el falso fiscal cuando fue a hacer su trabajo, ni siquiera cambió su nombre, ni su cédula de ciudadanía y aún más absurdo, es que el transportador haya logrado salir de la cárcel y el Estado se haya demorado casi 15 días en darse cuenta que el señor no estaba detenido. Y hay más chiste, que lo hubieran vuelto a detener sin tener que hacer las autoridades un mayor esfuerzo para encontrarlo. Es muy raro todo ese despliegue de burla que hizo el transportador a la justicia para salir de la cárcel y ni siquiera se hubiera escondido.

Como decía, la justicia y el funcionamiento de las cárceles en el pais, están atravesando una enorme crisis. Muchos de los jueces no hacen bien su oficio, las altas cortes tienen su imagen por el piso y el sistema carcelario no funciona, porque además de las precariedades de las cárceles, de su hacinamiento, de su falta de control de los presos, no están cumpliendo con la tarea más importante, la de procurar la resocialización de los presos. Se dice que su reincidencia puede estar bordeando los niveles del 80%. Estos problemas ni siquiera por pena o por decoro, el gobierno ha tratado de corregir.

Pero hay una última noticia. Coger al exguerrillero Santrich con las “manos en la masa”, como un vulgar narcotraficante, lo tiene con una alta probabilidad de que lo extraditen a USA. Lo único bueno de esta noticia es que sirvió para demostrarle al país que el acuerdo firmado con las Farc es para cumplirlo.

En medio de esta avalancha de noticias absurdas, la campaña presidencial sigue su curso, con un ingrediente muy entretenido y es que los candidatos siguen peleándose entre ellos y sacándose sus “trapitos al sol”, luchando por subir en las encuestas -que finalmente, lamentablemente, están dando la pauta de por quién se debe votar-.