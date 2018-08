Sin lugar a dudas todos los colombianos estamos interesados en que se termine la corrupción. El referendo anticorrupción que vamos a votar el próximo 26 de agosto tiene un título muy sugestivo y llamativo, pero no es muy claro si con las siete propuestas que se están haciendo por parte de los promotores de la iniciativa se va a erradicar de una vez por todas la corrupción.

Pocas entidades tienen más mala imagen a nivel nacional que el Congreso de la República. El común de la gente ve a los congresistas como unas personas que ganan mucha plata y que trabajan poco. Por eso una de las propuestas de la consulta es la de bajarles el sueldo. Otra propuesta es que los congresistas solo puedan desempeñar su cargo hasta por un máximo de tres periodos. Propuestas que pueden sonar atractivas para la comunidad, pero que, a mi juicio, nada tienen que ver con la corrupción.

El proceso para llegar a la consulta el próximo 26 de agosto no ha sido fácil. Los promotores lo iniciaron a principios del año pasado. Recogieron algo más de 4.2 millones de firmas y lograron el pasado mes de junio que el congreso les aprobara la consulta.

Colombia en los últimos años ha tenido varios procesos de consulta popular. Los más sonados fueron el del expresidente Uribe en el 2003 que hizo una consulta popular de 15 puntos de los cuales solo uno alcanzó el umbral y el otro fue el de la paz de Santos en el 2016 que aunque alcanzó el umbral, no le salió favorable.

El trámite de la consulta anticorrupción ha sido largo y tortuoso. Si bien ya se cumplieron unos procesos, falta que pase el umbral que es algo más de 12 millones de votos, que es el mínimo de votos requeridos para que la consulta sea debatida en el congreso. El congreso dispone de un año para aprobarla, si no lo hacen pasa a sanción del Presidente de la República. Hay que tener en cuenta que la consulta se compone de siete propuestas, las que tienen que ser aprobadas una a una. No pueden ser votadas las siete en un solo bloque.

No va a ser fácil que la consulta salga adelante. Sus promotores se quedaron solos. Si bien un tema que tenga que ver con la anticorrupción puede ser llamativo, los electores están cansados de las elecciones y los motivadores naturales de los electores, que son los congresistas no están interesados en apoyarla; entre otras porque no les gusta que les bajen el sueldo. Los congresistas en la pasada campaña electoral acompañaron a los promotores de la consulta aparentemente para evitar malos comentarios por parte de la ciudadanía. Después de elegidos se bajaron del bus.

El presidente Duque en campaña apoyó la consulta, pero ya posesionado dio una declaración tímida apoyándola y prefirió presentar a consideración del congreso un proyecto de ley que incluye tres propuestas de la consulta y los expresidentes de la república, quienes en una posición absurda por su representatividad en el país, solo están pensando en la elección del contralor general.

Finalmente, no deja de ser muy interesante para el país que se tenga un movimiento en contra de la corrupción y que éste haya llegado tan lejos. Creo que esa es una muy buena razón para acompañar la iniciativa y votarla el próximo 26 de agosto. Aclarando que si no se está de acuerdo con alguna de las propuestas, esta se puede votar negativamente. Considero que por imagen y presentación es muy importante para el país, que la consulta anticorrupción supere el umbral electoral.