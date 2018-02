El atraso de la malla vial en el país es increíble y no es un problema que solo se le pueda achacar a este gobierno; ese atraso viene desde hace muchísimos años. Por lo menos este gobierno ha estado tratando de sacar adelante en medio de grandes dificultades, la construcción de autopistas con un esquema en el que la financiación y la construcción de las carreteras las hacen los privados y que estas se paguen por medio de peajes.

Es muy lamentable el estado en que se encuentran las carreteras de nuestro departamento, por ejemplo la vía que conduce de Manizales a Aguadas por Neira, prácticamente se encuentra en el mismo estado que cuando se construyó. A las vías terciarias se les hace muy poco mantenimiento y sus puentes ni los miran. Una muestra es el estado de los puentes sobre el río Cauca en la vía que comunica a Aguadas, por La Pintada y en el corregimiento de Arauca. Puentes que en los últimos días han estado a punto de caerse.

Recientemente salió del servicio el puente sobre el río Cauca en Irra. Un puente fundamental para la economía de nuestra ciudad y para el centro y sur-occidente del país. Sobre la estabilidad de este puente se tenían serias dudas desde hacía días. Afortunadamente no se cayó, porque ahí sí la situación se habría complicado enormemente. Al parecer la reparación puede tardar seis meses; sin embargo, con unos reforzamientos provisionales puede darse en un mes al servicio con restricciones.

El puente Chirajara que se está construyendo en la vía que conduce de Bogotá al Llano, ha sido de gran controversia en los últimos días como todos sabemos, porque se derrumbó uno de sus tramos y está en estudio la posibilidad de demoler lo que quedó en pie. El Llano se ha conocido como la despensa de Bogotá y desde 1994 la constructora Coviandes ha estado encargada de hacer la ampliación a dos calzadas de la carretera y entre otras obras, de la construcción del puente Chirajara. Dada la carga que se moviliza por esta carretera, cualquier inconveniente que tenga se convierte en problema nacional.

Con respecto al futuro de la parte del puente que quedó en pie se tienen muchas dudas. El gobierno dice que el puente falló por problemas de diseño, la constructora dice que todavia no se sabe qué fue lo que pasó y mientras tanto, una parte del puente sigue en pie ofreciendo un riesgo muy grande para las personas que transitan la vía.

El socio mayoritario de la firma Coviandes es Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de nuestro país. Entre otras, es el dueño del periódico El Tiempo -es decir, maneja la opinión publica-, es socio de Odebrecht -que con semejante escándalo que se ha dado en torno a esta firma, nada le ha pasado- y socio mayoritario de la constructora Coviandes. En medio de las dificultades que se presentan para manejar a un personaje de estas características, al menos contratar la construcción de carreteras con el más rico del país tiene sus ventajas.

Un problema como el que se presentó con la caída del puente, para un constructor cualquiera si se le llegara a comprobar que la culpa es suya, éste muy fácilmente se declararía en quiebra. En este caso no creo que vaya a pasar eso. Coviandes tiene unos plazos que tiene que cumplir para entregar la obra y por la forma como se cayó el puente, va a ser muy difícil encontrar responsables diferentes a la constructora y también si se demuestra que la caída fue por errores en el diseño, va a tener dificultades para que la aseguradora le reconozca el siniestro.

A nadie le gusta perder plata y menos a los ricos. Coviandes está buscando a quién le puede echar la culpa de la caída del puente y sus directivos andan escondiéndose; sin embargo, al final al señor Sarmiento como socio mayoritario de la firma y como dueño del grupo Aval, que es uno de los grupos financieros más importantes del país, no le va a interesar en ningún momento que lleguen a salir a la luz pública comentarios como el de que no tiene recursos para hacer el nuevo puente, ni para terminar la obra. No me cabe ninguna duda que si ésto llegara a medio plantearse, los clientes que tengan su plata en los bancos del grupo “saldrían disparados” a sacar sus recursos de ellos.