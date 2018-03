En la pasada jornada electoral había muchas cosas en juego tanto para el país como para nuestro departamento y para nuestra ciudad, ya que esta no fue solo para elegir congresistas.

Por medio de un mecanismo de consulta a través de un tarjetón, se definió el candidato del presidente Uribe, o más bien se ratificó el que él quería que fuera, y Petro se posicionó en el imaginario electoral, compitiendo contra un candidato totalmente desconocido y que no tenía nada que hacer en esa consulta. En esta votación de la consulta, tanto Iván Duque como Petro salieron fortalecidos y dejaron muy mal ubicados a los otros candidatos. Golpes de pecho se deben estar dando Humberto de la Calle y Germán Vargas por haber perdido la oportunidad de poner a sonar su nombre en una consulta que fue votada por tantas personas, que inclusive trajo consigo que en algunos puntos de votación se acabaran los tarjetones.

Petro, fiel a su estilo, salió a criticar el proceso y a tacharlo de fraudulento. De todas maneras tuvo una muy buena votación, superior a la quisiéramos muchos, pero inferior a la que él esperaba. Con estas elecciones parlamentarias la campaña presidencial entró en su parte final y se pueden dar nuevas alianzas. Hay que ver qué hacen Germán Vargas o Sergio Fajardo para recuperar los niveles de popularidad que tenían hasta hace muy poco, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los que votaron la consulta no son ni Uribistas-Duquistas ni Petristas.

Es asombroso lo que está pasando con el ascenso en popularidad de Iván Duque. Es tal su crecimiento que algunos están pensando que es posible que no se dé la segunda vuelta presidencial ya que este va a quedar elegido en la primera. No creo que eso suceda, porque aunque Duque está tratando de presentarse como un candidato fresco y conciliador, el lastre de ser el candidato de Uribe, quien lo postuló y lo está acompañando, no lo va a dejar avanzar como sus seguidores quisieran. Segunda vuelta va a haber, y queda la esperanza que se pueda lograr que Petro no llegue a esta.

En Caldas se tenía mucha expectativa sobre lo que iba a pasar con la no participación en el proceso electoral de los senadores Lizcano y Sierra. Finalmente, el nuevo senador Mario Castaño quedó como el gran barón electoral del departamento, pero tampoco se puede dormir en los laureles. Los partidos Centro Democrático, que logró reelegir a su candidato caldense Carlos Felipe Mejía, los de la U, los de Cambio Radical y el mismo partido Conservador, tienen cada uno un muy buen caudal electoral, tanto que en su momento le pueden hacer un fuerte contrapeso a Castaño.

Las elecciones parlamentarias también dieron un indicador sobre el futuro electoral del municipio de Manizales. Si bien al alcalde Cardona todavía le falta más de un año y medio para terminar su mandato y todavía es muy prematuro hablar de candidatos, las nuevas fuerzas políticas y las que ya llevan un tiempo recorrido, deben estar empezando a hacer cuentas de cómo van a manejar el proceso de elección del próximo alcalde. El alcalde de Manizales es un importantísimo aliado para cualquier grupo político. Un determinante muy importante para la elección del alcalde Cardona fue que se presentaron tres candidatos, todos muy conocidos, con gran reconocimiento por parte de la ciudadanía. Las cosas podrían haber sido muy diferentes si solo se hubiera tenido un solo candidato compitiendo contra Octavio Cardona.

Manizales siempre ha tenido un voto de opinión muy fuerte. Por esta razón, en los últimos años, para candidatizar a un alcalde se han dado alianzas entre varios sectores políticos, porque han tenido claro que un grupo político solo no es capaz de elegir un alcalde.