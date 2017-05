Esta fue la figura a la que se acogió el Consejo de Estado para reintegrar a su puesto al Gobernador de Caldas, quien estaba suspendido por mandato de este órgano judicial desde hacía más de nueve meses. Guido va a pasar a la historia por haber sido el primer gobernador del departamento, desde que se estableció la elección popular, en ser reelegido y porque dentro del ejercicio de su mandato ha sido demandada su elección en dos oportunidades; la primera se anuló y de la segunda salió airoso.

Su primera elección fue para el período 2012-2015. La ley establece que antes de un año a la elección, los parientes cercanos no pueden desempeñar un cargo público mediante el cual puedan ser ordenadores del gasto. Su esposa durante este lapso de tiempo fue encargada de la Secretaría de Hacienda de Manizales por un fin de semana. No firmó en ese transcurso un solo documento, ni ordenó gasto alguno. Sin embargo, el Consejo de Estado anuló su elección y se eligió por votación popular un nuevo gobernador.

Como el doctor Guido no terminó en esa oportunidad su mandato, se postuló para ser gobernador de nuestro departamento para el periodo 2016-2019. Nuevamente fue elegido y ya posesionado, fue demandada su elección. En esta oportunidad porque según los demandantes, había sido elegido para dos periodos seguidos lo que está prohibido para los gobernadores y alcaldes. Al respecto y previamente a la elección, el Consejo de Estado, ante una consulta que se le hiciera, conceptuó que no se configuraba ninguna inhabilidad. La confianza legítima, en la que se apoyó el Consejo de Estado para dar su fallo, se basó en que antes no se había presentado un caso similar y no había jurisprudencia al respecto.

En mi opinión, en el caso de Guido no se configuró una reelección inmediata. A él lo reemplazó Julián Gutiérrez y fue éste quien le entregó el cargo. Sin embargo, este tema género tanta controversia que aún en el mismo Consejo de Estado la votación fue 14 a 10 a favor de que Guido continuara en su puesto.

Con la elección popular de alcaldes los gobernadores se convirtieron en unos asesores-consejeros de los alcaldes y unos colaboradores en sus gestiones ante el gobierno nacional. Para evitarse problemas tienen que manejar las relaciones con los alcaldes con mucho tacto y diplomacia. Además de otras actividades, el gobernador es el encargado de vigilar que los profesores del departamento -excepto de aquellos municipios que estén certificados ante el Ministerio de Educación- hagan bien su tarea; de él depende la construcción y mantenimiento de las vías departamentales y hace la asistencia, inspección y vigilancia de los diferentes actores que tienen que ver con la salud del departamento.

Tareas nada fáciles. Los maestros son muy independientes y difíciles de controlar y si bien los remunera el departamento, la plata viene de la nación y las directrices sobre las asignaturas y los pénsum de las materias los determina el Ministerio de Educación. Con respecto a la salud poco pueden hacer para atender las dificultades que tiene este sector a nivel nacional y sobre las vías, en un departamento con una topografía tan quebrada, con unos suelos tan inestables y con los pocos recursos disponibles que se tienen para atender esas dificultades, es muy poco lo que finalmente se logra hacer.

De todas maneras el cargo de gobernador sigue siendo apetecido. No deja de ser una figura muy importante para la comunidad y tiene su respetabilidad y prestigio a nivel nacional. Llega pues nuevamente el doctor Guido a la gobernación, a terminar por fin su periodo de gobierno y a sacar adelante su plan de desarrollo.

Considero importante felicitar al doctor Ricardo Gómez, gobernador encargado, quien supo manejar su encargo con lujo de detalles. Manejar un “encargo” como estos es muy complicado. En cualquier momento se le acaba el trabajo y los subalternos en muchas oportunidades no lo ven como su jefe. Ricardo recorrió permanentemente todo el departamento. Supo colaborar y acompañar a los alcaldes, los atendió con prudencia y tacto; además, trabajó para que el departamento en medio de la ausencia del gobernador elegido, no sufriera traumatismos. También manejó muy bien las dificultades que se están presentando por la actual temporada invernal.