Luis Andrés Colmenares fue un muchacho que nació en Bogotá, hijo de padres guajiros, se caracterizó por ser un excelente estudiante. En la Universidad de Los Andes estaba cursando dos carreras y además era monitor de dos clases. Era carismático y querido por sus compañeros de universidad. Un mes antes de su muerte conoció a Laura Moreno y trató de conquistarla aunque al parecer sin éxito. Jessy Quintero era una buena amiga de él a quien conocía desde hacía más tiempo.

Colmenares murió el 30 de octubre de 2010. Al parecer salió borracho de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá y se cayó a un caño cerca del sitio de la fiesta. Inicialmente se pensó que se trataba de un muchacho con tragos que se tiró a un caño. Posteriormente el tema se complicó y empezaron a aparecer versiones de que lo habían golpeado y mal herido, lo habían tirado al caño. Los únicos testigos que se tienen de su muerte son Laura y Jessy. Especialmente Laura porque fue la única persona que lo vio cuando se tiró al caño.

El país lleva más de seis años viviendo esa novela. Este caso que normalmente no pasaría de ser comentado en una o dos ediciones de Quiubo, como un accidente más de los que normalmente se presentan, se tomó al país porque los involucrados son unos estudiantes de la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país y porque el muerto es de familia guajira, lo que convirtió el caso en una lucha de clases y de razas.

El caso Colmenares lo que ha hecho es destapar las fallas que tiene nuestra justicia. En el año 2004 se pasó del sistema penal acusatorio mediante escritos a que los juicios fueran orales. Se decía que a lo película gringa los juicios resueltos por este sistema serían más ágiles. Pero no fue verdad, la justicia sigue siendo lenta. El problema no es que el sistema sea oral o escrito. Lo que pasa es que para el número de demandas y casos judiciales que se presentan en el país, los jueces no dan abasto. En este caso en particular, la justicia tardó en resolver el caso más de seis años. El proceso lleva nueve fiscales lo que trae consigo una falta de unidad de criterio en la acusación y que las pruebas solicitadas, al pedirlas uno y resolverlas otro, no llegan a ningún resultado.

Al ser un caso mediático, prácticamente desde hace seis años periódicamente alguna nota sale en los periódicos al respecto o los periodistas radiales hacen comentarios permanentes. El proceso se volvió un tema de manejo de egos, tanto el abogado defensor, como el acusador son de los penalistas más prestigiosos del país y de los más pantalleros. La reciente decisión de la juez ya fue apelada, por lo que tal como están las cosas, al caso todavía le faltan unos dos o tres años, siendo optimistas, para resolverse.

Un caso como éste, en el que las dos exhumaciones del cadáver que se han hecho para determinar las causas de la muerte no cumplieron ningún protocolo y donde no existen testigos que puedan certificar el asesinato, aclarando que los que en su momento aparecieron se les comprobó que eran falsos -lo que se ha vuelto costumbre en nuestro medio-, genera poca credibilidad al proceso. No está bien que se prolongue innecesariamente el juicio, contribuyendo a la congestión judicial. Lo más impactante es que una reciente encuesta dice que el 70% de los consultados están convencidos de que Colmenares fue golpeado antes de morir y que las estudiantes saben quiénes lo hicieron y no lo quieren decir.

Al final estos procesos que son tan mal llevados, generan altos costos para el país. Carlos Cárdenas, que en un momento fue involucrado en el proceso porque había estado en la fiesta y había sido novio de Laura, está anunciando que va a demandar al Estado por 1.500 millones de pesos por los perjuicios que se le ocasionaron por haberlo acusado de ser quien golpeó a Colmenares, acusación que finalmente lo llevó a la cárcel y de donde salió exonerado del supuesto delito. Y no tengo ninguna duda que en su momento, las estudiantes involucradas también presentarán sus respectivas demandas.