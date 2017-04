Áreas metropolitanas

Por estos días se están celebrando los 50 años de haberse constituido el Departamento de Risaralda, previamente ya se había conformado el Departamento del Quindío. No hay ninguna duda que tanto los armenios, como los pereiranos viven convencidos que lo mejor que les pudo haber pasado fue haberse separado de Manizales. En ese entonces se consideraba que esos municipios no habían podido crecer debido a que los manizaleños los tenían amarrados. Hoy vemos como Pereira es una ciudad pujante y crece a un ritmo acelerado y Armenia también está teniendo su progreso. Claro está, que Manizales no se ha quedado atrás en cuanto a crecimiento y desarrollo.

Recientemente la denominada área metropolitana del centro occidente, que no es otra cosa que una asociación de los municipios cercanos a Pereira, incluyendo esta capital, le está haciendo coqueteos a Chinchiná para que se vincule a esta asociación -vinculación que hay que aclarar no es una separación del municipio del Departamento de Caldas-. Manizales y sus municipios cercanos desde hace muchos años han luchado por unirse y trabajar en proyectos que le puedan servir. La unión no ha sido fácil, aunque ahora y motivados por la invitación que le están haciendo a Chinchiná, parece que por fin se van a poner de acuerdo para conformar la Asociación de Municipios de Caldas y unidos buscar solución a los problemas comunes. Para la conformación se requiere el liderazgo y los buenos oficios del Alcalde de Manizales, del compromiso e interés por parte de los alcaldes de los municipios que se van a vincular y del acompañamiento del Gobernador.

El área metropolitana de Pereira es muy diferente a la de Manizales. Dosquebradas está unido a Pereira y el crecimiento que se ha dado en el sector de Cerritos, ha acercado a La Virginia mucho a Pereira. Mientras que el único municipio que está unido a Manizales es Villamaría, los demás Chinchiná, Palestina y Neira, si bien no están lejos, no están localizados tan cerca como los que circundan a Pereira. Por esta razón es más fácil hacer una área metropolitana en torno a esa ciudad.

Chinchiná es un municipio muy importante del Departamento de Caldas, pelea codo a codo como el segundo municipio con La Dorada. Conseguir proyectos que le sirvan tanto a los pereiranos como a sus vecinos cercanos incluyendo Chinchiná es difícil. Pereira y el sector político de Risaralda siempre procurará inicialmente mejorar las condiciones de los risaraldenses, por lo que Chinchiná entraría a la asociación de los pereiranos prácticamente como convidado de piedra, con muy baja capacidad de negociación.

Todo indica que el "gancho" que le están ofreciendo a Chinchiná, es el de que puedan tener un transporte público urbano entre este municipio y Pereira. Hay que tener en cuenta que Chinchiná para efectos de transporte público urbano está muy lejos de Pereira, la mayor parte del recorrido se hace por carretera, en la que no hay centros poblados importantes salvo Santa Rosa. Este transporte es prestado por particulares y por más que un gobernante se comprometa a poner este servicio en funcionamiento, si este no es rentable, nadie puede obligar a los transportadores a prestarlo. Para la muestra hoy en día no hay transporte público urbano entre Santa Rosa y Pereira y además, ni siquiera Santa Rosa, siendo de Risaralda, hace parte del área metropolitana de Pereira.

Finalmente así le estén pintando pajaritos de oro a Chinchiná -que todo parece indicar que eso es lo que le están ofreciendo- lo mejor que puede hacer este municipio es propiciar la conformación de la Asociación de Municipios de Caldas, donde entraría pisando fuerte y con una gran capacidad de negociación.