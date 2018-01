Éste es el contundente título de un documental realizado por Jürgen Klaric, un docente, escritor e investigador, que además trabaja en un área de conocimiento muy vanguardista, que se llama Neuroinnovación. Su principal motivación para realizar el documental fue la fuerte experiencia que atravesó su hija, quien a los 15 años fue diagnosticada con estrés escolar, por el cual terminó hospitalizada.

La primera falla que pone en evidencia Klaric en el documental es la poca evolución que ha tenido el sistema educativo en los últimos años, con respecto a un mundo que ha cambiado vertiginosamente. La pregunta de la que parte este investigador es si el sistema educativo ayuda o más bien afecta al individuo. Para tratar de encontrar una respuesta recoge opiniones de diferentes personas, entre ellos estudiantes, docentes, directores de colegios y universidades, psicólogos y neurocientíficos de diferentes países de Hispanoamérica y del mundo. Algunas de las opiniones de los entrevistados son muy extremas y tienen una visión muy negativa de la educación, pues creen que básicamente la educación está preparando a los niños y jóvenes para soportar el abuso laboral y desensibilizarlos frente a las injusticias, para así hacerlos más dóciles frente a un sistema que lo que quiere es manipularlos.

El documental también busca poner en evidencia no solo los errores, si no la manera de enmendarlos, mostrando nuevos paradigmas educativos, como el ejemplo de un colegio en Bolivia que no evalúa a sus estudiantes por sus conocimientos si no por parámetros diferentes: Ser, Hacer, Decidir y Saber, privilegiando la formación del ser humano integral, porque finalmente lo importante es la persona en la que se va a convertir ese niño que está en el aula y no la cantidad de cartones que acumule durante su vida, creo que por este camino se debería enfocar el nuevo paradigma de la educación, pues ¿de qué sirve un profesional con un doctorado, si es totalmente insensible a la realidad social en la que puede aplicar su conocimiento?

Una de las quejas más frecuentes entre los personajes entrevistados es la que se refiere a la estandarización de la educación, que no deja espacios para otros tipos de inteligencias y pretende meter a todos los estudiantes dentro de un molde y si alguno tiene la mala suerte de no encajar, le toca soportar el “mobbing” (presión o acoso moral sobre un individuo) por parte de los profesores y directivas del colegio, hasta que se amolda o empieza a rodar de colegio en colegio o, en el peor de los casos, entra a engrosar las estadísticas de suicidio en jóvenes, debido al matoneo y al estrés estudiantil. Según las cifras que muestra el documental, de 2 a 3 jóvenes se suicidan al día en el mundo por esta causa. El documental cuenta la historia de un niño español de 11 años, que prefirió suicidarse para no tener que volver al colegio.

Otro de los nuevos paradigmas educativos que presenta el documental es el de Finlandia, país con una educación muy diferente a la mayoría del mundo, personalizada y colaborativa, que apoya el tipo de aprendizaje que se enfoca en las necesidades específicas de cada niño y promueve la colaboración entre los estudiantes en vez de la competencia, que en países como Corea del Sur es tan fuerte, que el 50% de los estudiantes tienen ideas suicidas, por ser una sociedad que promueve unos parámetros de excelencia académica casi de manera obsesiva. Me viene a la mente la pregunta ¿qué es más importante, ser exitoso o ser feliz? Y también me viene a la memoria mi amiga, que se suicidó el año pasado, a quien acompañé a sustentar su tesis de doctorado pocos meses antes, lo cual no le sirvió para nada a la hora de tomar la decisión de irse o quedarse.

Una de las cosas que marca la diferencia en la educación de países como Finlandia es la calidad de los profesores, allí ser maestro es una profesión muy respetada en la sociedad, como lo era en Colombia en la época en la que mis abuelos fueron maestros y fundaron colegios que ayudaban a formar buenos ciudadanos y como tendría que seguir siendo, pues ¿qué oficio podrá ser más importante que el de ayudar a formar seres humanos? En ese país el estado se preocupa por preparar a sus docentes, los cuales mínimo cuentan con una maestría para ejercer su cargo.

En fin, este documental da para escribir mucho más, les prometo otro artículo al respecto, pues me parece un tema tan importante en una sociedad que requiere cambios de fondo como la nuestra, cambios que sin duda deben venir de la mano de una mejora en la educación.