Ser mujer en el siglo XXI

Me encanta estar viviendo la alborada de este siglo lleno de posibilidades para la mujer. Pero lo que estamos disfrutando ahora es solo la cosecha del maravilloso siglo XX, en el que se suscitaron verdaderos cambios para el mejoramiento de la condición femenina. Sin lugar a dudas la sociedad está cada vez más acostumbrada a ver a las mujeres tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta la opinión de los demás, ni doblegarse ante las apariencias, que hasta hace unas décadas, dictaban muchas de las decisiones que ellas tomaban. Tengo amigas que permitieron escuchar su instinto maternal y decidieron ser madres, sin que para ello mediara el requisito de tener una relación de pareja estable (que parece cada vez más difícil de lograr). Emprendieron esta maravillosa, pero difícil tarea solas y les ha ido muy bien. Ellas son mi ejemplo a seguir, ahora que yo misma me enfrento al reto de criar a mi hija sin un papá, debido a la inesperada muerte de mi esposo.

En el campo profesional me atrevo a decir que ya no hay límites para que la mujer incursione en cualquier ámbito laboral, más que los que ella misma se imponga. Las niñas están creciendo en una sociedad más limpia de barreras mentales, donde ya no es mal visto que jueguen fútbol o que se destaquen en los deportes, como ejemplo tenemos a Mariana Pajón, nuestra campeona olímpica de bicicross, a quien nunca le fomentaron el miedo o la inseguridad, como sucedía antes con las mujeres que se atrevían a hacer algo que rompía con el esquema del mal llamado sexo débil. Vemos mujeres que sobresalen en todos los ámbitos; creadoras de empresas, promotoras de fundaciones que surgen de la sensibilidad social y del aprendizaje, aunque sea doloroso. Como ejemplo tomo a Juana Estrada, la gestora de “Salomé salva una vida”, quien tomó la experiencia más triste de su vida; la muerte de su hija a causa de la tosferina con apenas treinta días de nacida, para crear una fundación que concientiza a las madres para que se vacunen durante la gestación y para que protejan a sus hijos pequeños del contagio de enfermedades virales como la tosferina, mediante la restricción de las visitas los tres primeros meses de vida. Como estas dos mujeres ejemplares existen millones en nuestro país y espero que cada vez sea más notorio y valorado su trabajo, aunque creo que otra de las características de la mujer de hoy es que no va tras el reconocimiento, ya que obra por satisfacción personal y por su gran capacidad de servicio, siendo el éxito no una meta, sino una simple consecuencia de lo que sabe hacer y hace bien.

El principal reto al que nos enfrentamos las mujeres en el siglo XXI son las relaciones de pareja, siento que este tema no ha evolucionado a la par con la mujer. Creo que todavía hay muchos hombres que no han actualizado su mirada y esto les impide relacionarse con esta nueva mujer, imposible de encasillar en el tradicional roll de ama de casa y menos aún en el de objeto sexual, pensado exclusivamente para el placer y la fantasía masculina. Las mujeres somos mucho más; somos un infinito campo de posibilidades de creación y de realización, somos fuente inagotable de ternura y protección. Nuestros compañeros del sexo masculino han de adaptarse a esta nueva mujer, con la que deben aprender a relacionarse de una manera diferente; apreciarla y verla como un ser complementario, no como una competencia, tampoco un ser al que hay que someter, pues su aparente debilidad la hace susceptible al abuso, creo que este es el origen de tanta violencia física y sexual en contra de la mujer en éste y otros países. La meta es construir relaciones desde el respeto, dejando las prácticas machistas y sexistas a un lado, para que las palabras familia y hogar prevalezcan en nuestra sociedad y nuestros niños se eduquen en hogares armónicos, con padre y madre presentes, trabajando como un equipo para sacar adelante la empresa más importante que un ser humano puede tener: los hijos.