Señor Presidente Iván Duque Márquez, el país ha elegido y usted es el ganador: nuestro nuevo presidente. No voté por usted, tampoco por Gustavo Petro, mi voto fue en blanco, pues respeto la democracia y creo en ella, así mi voz y la de las ochocientas mil personas que votamos en blanco no haya sido la más fuerte, lo hicimos con el claro criterio de mostrar nuestra postura frente a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Tengo que reconocer que prefiero que usted haya ganado, pues la opción del otro candidato como presidente me asustaba, aunque no tanto como para votar por usted.

Quiero decirle que espero que se gane mi confianza y que dentro de un tiempo, no muy lejano, esté arrepentida de no haberle dado mi voto: creo que tiene el mayor de los retos, pues si fracasa en su gobierno el futuro del país tomará un rumbo muy diferente y seguro que dentro de cuatro años el próximo presidente será de izquierda y si juzgamos por los vecinos venezolanos, no es que esa opción sea muy esperanzadora, pues prometer justicia, igualdad y bienestar a costa de expropiar, nacionalizar empresas y maleducar al pueblo para que se le olvide lo que es ganarse el pan honradamente, me parece un panorama muy triste.

Le pido que revise concienzudamente las propuestas de los otros candidatos: el impulso a la educación que proponía Fajardo, además de la lucha contra la corrupción que anhelamos tantos colombianos, esa es la principal medida económica que necesita el país; si paramos el desangre de nuestras arcas ¿para qué más impuestos que nos agobien? Lo que necesitamos son políticos y dirigentes honestos, que no se quieran llevar la tajada de todo lo que pasa por sus manos. Del acuerdo de Paz le pido que examine y defienda lo que es más importante; estoy segura que los colombianos no queremos volver a estar en guerra, aunque la tan anhelada paz todavía nos es esquiva, el hecho de que la mayoría de los guerrilleros de las Farc se hayan desmovilizado nos da un respiro de tantas décadas de guerra. Apoyar a los campesinos para que cultiven comida en vez de coca también es fundamental; ni el petróleo, ni el carbón, ni las drogas ilícitas se comen, tampoco se beben; por eso es su deber cuidar los ríos y los páramos, preservar la biodiversidad amenazada de tantas maneras. Acá en Manizales estamos tratando de preservar nuestra reserva forestal Río Blanco de la deletérea presencia de una urbanización que ya empezaron a construir en la zona de amortiguación; qué triste que en esta ciudad, que se precia de ser tan maravillosa, no haya la suficiente conciencia ecológica como para que no pasen estas cosas.

Hace muchos años conocí a su papá y sé de primera mano que era un hombre de mucho carácter, espero que usted también lo sea y cuando llegue el momento lo demuestre, para que desmienta a todos los que lo ven solo como la sombra de su padrino político. Espero que usted sí admita oposición y la valore como un elemento fundamental en la construcción de la democracia. En este país hay gente muy inteligente, que aunque no piense como usted tiene muy buenas ideas que vale la pena escuchar y poner en práctica.

Espero que conforme un buen equipo de gobierno y que, a diferencia del que no ganó, los deje trabajar; eso es lo que hace un buen gerente, que no necesita sabérselas todas, si no conseguir al que sí se las sabe y tener el criterio de descubrir cuáles son las mejores ideas y ejercer el poder para volverlas realidad.

Sé que usted sabe lo trascendental que es su papel para el futuro de este país; sus hijos son pequeños, mi hija también y los dos queremos el mejor de los futuros posibles para ellos. Está en sus manos construirlo por los próximos cuatro años. Deseo, por el bien de todos los colombianos, que el suyo sea el mejor gobierno que hayamos visto en la historia reciente de este país y que usted pase a la historia como un presidente memorable. No tengo idea si llegará a leer estas palabras, pero si lo hace, espero que las valore como lo que son; la voz de una colombiana común y corriente que se atreve a hablarle a su Presidente.