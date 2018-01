Me encanta ese optimismo que se respira los inicios de año; todo el mundo tiene planes, propósitos y quiere nuevos comienzos. Ese borrón y cuenta nueva nos da un impulso maravilloso para despedirnos de todo lo que no queremos traer en nuestro equipaje para iniciar este nuevo ciclo alrededor del sol; es el momento propicio para dejar ir todo lo que nos pesa en el alma y en el corazón, para así iniciar este viaje de la mejor manera posible.

Para hacer aún mejor este comienzo del 2018 les quiero compartir un bello texto que encontré, cuyo origen, según investigué, viene de los nativos norteamericanos, el nombre en inglés es “The 20 Native American Codes of Ethics” (Los 20 códigos de ética de los Nativos Americanos). En un momento del país y del mundo en que es necesario rescatar valores humanos esenciales, especialmente la ética, por qué no tomar de esta lista unos cuantos consejos (ojalá todos) y hacerlos propósitos para llevar a cabo en este nuevo año que estamos iniciando:

1. Ora todos los días. Ora solo o en grupo. Ora siempre que quieras. El Gran Espíritu te oirá, ciertamente, si le hablas.

2. No juzgues a aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la presunción, la ira, los celos, la avaricia y la codicia, provienen de un alma perdida. Ora para que ellos encuentren guía.

3. Búscate a ti mismo, por tus propios medios. No permitas que otros hagan tu camino por ti. Es tu senda y solo tuya. Otros pueden caminar contigo, pero nadie puede hacer el camino por ti.

4. Trata a los huéspedes en tu casa con mucha consideración. Sírveles lo mejor y trátalos con respeto y honor.

5. No tomes lo que no es tuyo, sea de una persona, una comunidad, de la selva o de una cultura. No fue dado ni ganado. No es tuyo.

6. Respeta todas las cosas que están sobre esta tierra, sea una persona, animal, planta o lugar. Trátalos a todos con respeto.

7. Honra los pensamientos, deseos y palabras de las otras personas. Nunca los interrumpas, ni te burles de ellos, ni los imites de manera grosera. Respeta las expresiones y experiencias de los demás.

8. Nunca hables mal de otros. La energía negativa que pones en el universo eventualmente volverá a ti.

9. Todas las personas cometen errores. Y todos los errores pueden ser perdonados.

10. Los malos pensamientos causan enfermedad a la mente, al cuerpo y al espíritu. Practica el optimismo y la conciencia plena.

11. La naturaleza no es para nosotros. Es parte de nosotros. Ella es parte de tu familia y de tu mundo.

12. Los niños son las semillas de nuestro futuro. Siembra amor en sus corazones y riégalos con sabiduría y lecciones de vida. Cuando crezcan, dales espacio para crecer.

13. Evita herir los corazones de los demás. El veneno de su sufrimiento retornará a ti.

14. Sé verdadero y honesto todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la voluntad de uno en este universo.

15. Consérvate equilibrado. Tu persona Mental, tu persona Espiritual, tu persona Emocional y tu persona Física: todas tienen la necesidad de ser fuertes, puras y saludables. Ejercita el cuerpo para fortalecer la mente. Crece mucho espiritualmente para curar las enfermedades emocionales.

16. Toma decisiones conscientes acerca de tu vida. Sé responsable de tus propios actos.

17. Respeta la privacidad y el espacio personal de los demás. Recuerda, eres un invitado en el espacio personal de otros, no toques sus objetos, especialmente los objetos sagrados o religiosos.

18. Sé fiel a ti mismo. No puedes nutrir y ayudar a otros si no puedes nutrirte y ayudarte a ti mismo primero.

19. Respeta las creencias religiosas de los demás. No impongas en los otros tus propias creencias.

20. Comparte con otros. Participa en la caridad y sé generoso.

Para mí estos consejos son de gran sabiduría, a pesar de ser antiguos conservan su vigencia y su aplicación en este siglo XXI, tan necesitado de recuperar valores fundamentales como la ética, la honestidad, el respeto y la tolerancia, por nombrar solamente algunos, me queda faltando un código sobre el respeto por el cuerpo del otro, que debemos considerar sagrado siempre. Espero que los lean y vuelvan a ellos cuando necesiten guía e inspiración en sus vidas. ¡Feliz año nuevo para todos ustedes!