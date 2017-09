¿Quién define la riqueza en este mundo? Cada cual tendrá su propio concepto sobre lo que lo hace sentirse rico; para alguien quizás sea el número de escrituras que aparezcan a su nombre, para otro será la plata que tenga en las cuentas bancarias, las joyas, las acciones, etc., etc. Para mí el concepto de riqueza es muy diferente; no me siento dueña de nada, hace tiempo entendí que apenas soy la administradora temporal de los bienes que la vida me ha confiado o me permite disfrutar, pues, entre otras cosas, para sacar el mejor provecho de algo no es necesario que esté a nuestro nombre: amo el mar y para disfrutarlo no necesito tener escriturada una playa, amo el sol y recibo con alegría cada uno de sus rayos, cuando caen sobre mi piel y me regalan su tibieza. Amo las montañas y disfruto su serena presencia cuando admiro el paisaje.

Aquello que define mi riqueza es el patrimonio humano; ese que está conformado por cada uno de los seres que hacen parte de mi red: mi querida familia, que con su amor me ha dado la seguridad para crecer y los valores para llegar a ser un buen ser humano, que me ha sabido acompañar en los momentos más difíciles de mi vida y me ha permitido volver a puerto seguro cada vez que he necesitado un lugar en donde refugiarme. Mi hija, quien me ha dado una razón para vivir y me ha permitido experimentar el amor incondicional y la entrega hacia otro ser sin guardarme nada para mí. Mis amigas, de las cuales me enorgullezco, pues cada una tiene el valor de una rara joya, todas diferentes entre sí, pero ninguna opaca el brillo y el valor de la otra; mis amigos, que aunque estén lejos, siguen manteniendo la llama del cariño que nos tenemos. Mis colegas, que hacen parte de una profesión digna. Mis amados maestros, quienes con su generosidad han permitido que yo me enriquezca a partir de sus conocimientos y de su sabiduría. El hombre que me he encontrado en el camino, de quien me deslumbra la bondad que he visto en su corazón y la nobleza de su alma.

La mayor ventaja de este tipo de riqueza es que si nos lo proponemos siempre la veremos crecer y multiplicarse; tenemos que aprovechar cada oportunidad que la vida nos presente para añadir un ser querido a nuestro patrimonio o recuperar a alguien de nuestro pasado. Hace poco tuve la oportunidad de volver a reunirme con mi primera amiga de la infancia y, para sorpresa de las dos, nos dimos cuenta que el cariño y la familiaridad siguen intactos.

Claro que, como cualquier patrimonio, si lo queremos hacer prosperar debemos invertir; en el caso de la familia y los amigos nuestro tiempo es la mejor manera de abonar estas relaciones, para que las personas sepan que cuentan con nosotros. En el caso de la pareja, además de la compañía, el cariño y la ternura, debemos retarnos a mejorar y a hacer el trabajo de evolución que implica la vida en pareja. Recordar que el otro es un espejo donde vemos reflejadas nuestras cualidades, pero también nuestros defectos. Y no olvidar el secreto que el zorro le compartió al Principito; “solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”. Debemos mirar a nuestra pareja con los ojos del alma, así tal vez algún día rompamos la barrera del simple querer, demandante y lleno de expectativas, más cercano al apego que al amor y podamos entregarnos por el simple deseo de dar lo mejor que tenemos. Amor incondicional lo llaman, ojalá algún día lo vislumbremos, pero al menos lo podemos tener como una meta, así, en nuestra imperfección, podremos aprender a amar y a mirar con benevolencia nuestra sombra y a través del amor incondicional que nos prodiguemos aprendamos a amar a los demás con sus errores, sus tristezas, sus fracasos y todo lo que implica la complejidad de ser humanos, sin olvidar que el principal enemigo del amor no es el odio, si no el miedo. Feliz día del amor y la amistad.