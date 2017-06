Manizales BIO

Me copio descaradamente el nombre de un proyecto que me parece magnífico y digno de imitar; es el plan impulsado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que tiene como objetivo generar un futuro sostenible para las generaciones que vendrán. Boyacá BIO es un proyecto que inicia por el reconocimiento del territorio, para conocer a fondo su biodiversidad y su riqueza. De allí se derivan las acciones para protegerla. Entre ellas está la compra de predios que luego serán convertidos en reservas, como está sucediendo en el parque regional de Siscuncí, en el páramo de Ocetá, que tiene zonas de alta montaña que corresponden a varios municipios como Sogamoso, Aquitania, Mongua y Monguí. La administración de ese departamento está convocando, para hacer un trabajo en conjunto, a sus vecinos; Cundinamarca, Meta y Tolima, para sacar adelante un proyecto de protección de páramos y bosques altos andinos.

A diferencia de Boyacá, en Manizales estamos en plena discusión para ver si se debe proteger o no a nuestra reserva Río Blanco de los peligros que implica la construcción de un asentamiento residencial en el predio La Aurora, que colinda con la reserva. Parece que no tenemos claro el valor de este recurso natural, que es pulmón y generador de agua para nuestra ciudad, además tiene la mayor biodiversidad de mamíferos en el país y su riqueza en especies de aves es una de las más grandes del mundo, así que la importancia de proteger a Río Blanco ya está ampliamente estudiada y sustentada. Qué tristeza y qué vergüenza me da al comparar la actitud de los gobernantes manizaleños con la de sus colegas boyacenses. Allá están haciendo todo lo posible por conservar sus fuentes de agua, sus especies nativas y su naturaleza para las futuras generaciones, aquí solamente están pensando en la comodidad de unos cuantos y en el bolsillo de unos poquísimos beneficiados, que seguramente se enriquecerán con el proyecto.

En Manizales todavía están creyendo que el discurso ambiental es para izquierdistas, mamertos y nerds, pero la realidad es muy distinta; la desforestación afecta el régimen de lluvias, ya que los árboles ya no están ahí para absorber la humedad y cuando se cambia la capa vegetal por el concreto sucede lo mismo, así que, por qué nos sorprendemos con la ocurrencia de desastres como el del pasado 19 de abril, cuando nos cayó un aguacero sin precedentes (que es exactamente lo que sucede cuando no hay suficientes árboles para que absorban la humedad), si a costa de la expansión del hombre, estamos acabando con la naturaleza que nos protege…

Necesitamos urgentemente un programa ambiental serio en Manizales, para que no se siga construyendo donde no se puede, para que después no seamos nosotros los que terminemos pagando, a través de nuestros impuestos o de nuestras vidas, los errores de las constructoras, que obtuvieron sus permisos quién sabe con qué prebendas. También necesitamos un plan de reforestación consciente, planeación de parques y zonas verdes, de las cuales cada vez tenemos menos en esta ciudad. Qué importante sería que al predio La Aurora lo comprara el gobierno para hacer un parque que podamos disfrutar todos, con las debidas precauciones que obliga una zona de amortiguación aledaña a una reserva forestal como lo es Río Blanco.

Siguiendo el ejemplo de lo que se está haciendo en Boyacá, apelo por una Manizales BIO. Las palabras del gobernador de Boyacá deberían ser imitadas por los gobernantes en toda Colombia, especialmente por los manizaleños: “Creemos que proteger el agua y la vida no es solo de ambientalistas, es una tarea de gobernantes que tengan visión, no solo en el futuro, sino en el presente de nuestros territorios”. Gracias al concejal Carlos Mario Marín, quien sé que está dando la pelea en el Concejo para defender nuestra reserva Río Blanco, no debería estar solo, ojalá encuentre eco en otros políticos conscientes, a quienes les interese más el futuro de sus hijos y nietos que sus intereses personales o los de sus amigos.