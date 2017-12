Se acerca la navidad y con ella una época que deberíamos asumir como sagrada, pues a los cristianos nos recuerda la venida a la tierra de nuestro salvador; el maestro perfecto hecho hombre. Pero si somos sinceros, la navidad se ha ido alejando de lo divino para volverse algo más mundano: comida y trago. Una excusa para quitar todos los límites, porque “llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación”…

Cada vez nos dejamos absorber más por el consumo; hasta nos llegó el viernes negro, que se había demorado en infiltrarse en nuestra cultura, pero los grandes almacenes y centros comerciales ya lo están promocionando como una excusa para engancharnos, ingenuos, en la ya desenfrenada carrera del consumismo. Tampoco creo que la navidad sea un motivo para dejarnos llevar por la gula, que ronda nuestros hogares y el licor, que abunda por esta época.

¿Cómo recuperar la dimensión sagrada de la Navidad? Es una pregunta de difícil respuesta, pues este momento, que debería tener una profunda vivencia interna, se vive “hacia afuera”, como un evento social y en el mejor de los casos, familiar, pero espiritual, poco. La psicóloga Shefali Tsabary, quien recibió su doctorado de la Universidad de Columbia y se ha dedicado a hablar sobre paternidad consciente, da unas pautas muy interesantes sobre cómo asumir esta época de festividades. Nuevamente la respuesta es individual, pues la dimensión espiritual se debe recuperar en la conciencia de cada individuo, ya que lo divino habita en cada uno de nosotros. Tampoco está restringido a un momento específico del año, es más bien una búsqueda que debemos hacer parte de lo cotidiano, así estas fechas nos sirvan para tratar de ser un poco mejores. Lo que damos en esta época no debe surgir de la obligación o el compromiso, si no del deseo generoso de compartir, como un símbolo de darnos a nosotros mismos en eso que entregamos. En esta sociedad, donde el tiempo de algunas personas se ha vuelto tan escaso, la Doctora Shefali nos recuerda que el regalo más valioso es la presencia; los momentos que compartimos con nuestros seres queridos y nos propone regalar experiencias, que van a generar recuerdos y a afianzar lazos que las ocupaciones debilitan. En estos días me llegó un mensaje muy bonito, que hace referencia a esto que les estoy planteando y se los quiero compartir:

Por medio de esta tarjeta virtual CERTIFICO que no quiero dar ni recibir regalos que sean por compromiso. Que creo que se puede demostrar afecto sin necesidad de comprar cosas. Y que nos merecemos unas celebraciones que consistan realmente en conectar con nuestras familias y amigos y no en seguir las reglas del consumismo.

Ideas de regalos diferentes: Abrazos, emails, cartas, invitaciones a cine, o a comer, o a tomar un café, o una infusión, o una cerveza, una invitación a un picnic, o a caminar en el parque, o a conocer un pueblo cercano, o un vale para una clase de algo entretenido o interesante, o una tarde de relax, o un regalo… también se vale, siempre y cuando venga del corazón (y no sea destructivo para el planeta).

Me parece una excelente propuesta, aunque confieso que me gusta dar y recibir regalos, siempre desde el alma, que es lo importante, pero este año voy a acoger la idea de regalar momentos y no sólo objetos materiales; me parece ideal que los dos se complementen siempre que sea posible, pues es una linda época para mostrar el cariño que tenemos por nuestros seres queridos, amigos, familia y personas que hacen especial nuestra vida y, claro, también es una época que nos mueve a la solidaridad, aunque, como ya lo hemos demostrado en Manizales, cualquier momento es propicio para ser solidarios y llevar un poco de alegría a quienes nos rodean y, por qué no, ayudar o darle alegría a alguna persona desconocida. Comencemos por regalar una sonrisa.