Agradezco no haber votado por este presidente, estaría muy arrepentida y demasiado pronto… no como cuando voté por Uribe, que me duró la ilusión de tener un buen presidente un poco más. Apenas han pasado tres meses desde que se posesionó Duque y ya debe haber más de uno arrepentido de haber votado por él y lo más triste es que su ministro de Hacienda quiere hacer ver la Ley de Financiamiento como si fuera un favor para las clases menos favorecidas, pues lleva entre líneas la amenaza de quitarle los subsidios en el cobro de la energía eléctrica y del gas a los estratos 1, 2 y 3 o acabar con el programa Familias en Acción si no se aprueba la reforma. Qué triste que nos quieran convencer con miedo para que aceptemos más fácilmente la puñalada que nos quiere dar este gobierno.

No soy economista, pero no se necesita serlo para entender que si gravan con IVA los productos de la canasta familiar que están exentos, nos estarán metiendo la mano al plato a todos los colombianos y esto redundará en un aumento del costo de vida; productos como la carne de res se encarecería 2.500 pesos por kilo, por el arroz habría que pagar 400 pesos más, solo por dar 2 ejemplos, este aumento en el costo de los alimentos va a afectar a otros sectores de la economía, porque seguramente no vamos a dejar de comprar comida, como el gobierno lo tiene muy claro, pero las personas se van a comenzar a restringir de otras cosas para que la plata rinda; así que el presupuesto para ropa, transporte y entretenimiento, por nombrar solamente algunas cosas, se tendrá que ajustar a la nueva realidad que nos proponen el presidente y su impopular ministro Carrasquilla, que viene muy bien entrenado para clavarle el tridente al pueblo desde el gobierno de Uribe.

Lo que yo tengo entendido es que la mejor manera de activar la economía de un país es aumentando el poder adquisitivo de sus habitantes, creo que la Ley que propone el gobierno hace todo lo contrario, me causa extrañeza cuando el ministro argumenta que Colombia se está convirtiendo en un país de clase media, si con este tipo de medidas lo que se logra es empobrecer a este segmento de la población. Lo peor es que este tipo de políticas solo le dan argumentos a los que querían que ganara un presidente de izquierda y el temor que tenemos muchos se puede hacer realidad dentro de 4 años, por cuenta de estas decisiones y otras similares que veremos en lo que resta de este gobierno que apenas comienza.

No sé qué alternativas se van a ingeniar los economistas que manejan este país para evitar esta reforma tan impopular, la verdad es que estamos cansados de gobernantes corruptos, que se quedan con la plata de los impuestos que nos obligan a pagar, incluyendo el IVA. Me encantaría que en el Congreso prosperara la propuesta de reducción a los salarios de los congresistas, seguro que eso ayudaría a disminuir el déficit que el gobierno dice que tiene en el presupuesto. Eso sí, nuestros políticos no son brutos y saben que el año entrante es año electoral y no creo que estén dispuestos a pagar el costo político de favorecer la reforma tributaria que propone este gobierno: habrá que ver.