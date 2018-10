En enero de este año publiqué dos artículos acerca del documental “Un crimen llamado educación” realizado por Jürgen Klaric, un hombre vanguardista, que rompe paradigmas, no solo en un aspecto tan trascendental para el futuro de nuestros países como es la educación, sino también abordando un tema como la neurociencia, que él se ha encargado de aplicar y difundir en el entorno latinoamericano.

Es que todos los que estamos interesados en generar cambios en nuestras vidas y en nuestro entorno sabemos que hay que comenzar por cambiar el pensamiento. Desmontar creencias viejas e inservibles y reemplazarlas por nuevos conceptos que nos ayuden a ser mejores. Pues eso es lo que hace Jürgen con sus cursos y conferencias. Para preparar este artículo he visto varias de sus conferencias y les recomiendo que hagan su propia pesquisa, pero no me detuve allí, me propuse entrevistarlo y logré que me respondiera algunas preguntas que voy a tratar de resumir en este texto.

Jürgen Klaric se define a sí mismo como un apasionado de la mente humana, que ha estudiado durante 20 años su funcionamiento en la toma de decisiones, con esa información él se encarga de asesorar a grandes empresas en sus campañas de marketing, escribe al respecto, ha dado conferencias en 23 países y la próxima semana lo tendremos acá, en nuestra ciudad, donde expondrá la metodología que utiliza para vender a través de un sistema, que él considera fácil de aplicar, para que el vendedor sepa qué decirle al cliente y cómo decirlo. La conferencia está dirigida a los gerentes comerciales, a los vendedores y a los emprendedores, pues según Klaric “el que no sabe vender es mejor que ni emprenda”, porque la mayoría de los emprendimientos se mueren por falta de experiencia y conocimiento en este aspecto. Klaric también recomienda la conferencia para los padres que quieren sembrar en sus hijos la vocación de las ventas.

Respecto a la educación, el conferencista manifiesta que después de estudiar por tantos años el tema de la neurociencia, se ha dado cuenta que el sistema educativo no conoce esta información y educa una persona y no una mente: “El respetar la mente, darle alimentos correctos a la mente y el enseñar a través de neuroeducación hace que el ser humano no solamente aprenda más rápido, si no que entienda con más profundidad los temas, es por eso que soy un activista del cambio del sistema educativo, el cual ha hecho tanto daño a nuestros hijos y a los jóvenes”, afirma el autor del documental “Un crimen llamado educación” que les recomiendo ver.

Al preguntarle a Jürgen cuál es el principal aporte que le quiere dejar a nuestra ciudad con su conferencia esta fue su respuesta: “Manizales es una ciudad muy, muy clásica, que requiere abrir su mente a cosas nuevas y a transformar los paradigmas; los paradigmas han hecho que muchas ciudades se estanquen a través de los años y a través del tiempo, Manizales es una ciudad que siempre fue intelectualmente muy potente, pero hoy económicamente ya no representa lo que representaba años atrás. Manizales es una ciudad con gente muy inteligente y preparada, es por esto que los empresarios y emprendedores deben tener información fresca, cosas que están funcionando hoy en muchos países, en esta nueva economía”.