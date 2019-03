Con ocasión de la conmemoración del Día internacional de la Mujer asistí a un conversatorio en la Universidad de Caldas que tenía como objetivo reflexionar sobre una actividad muy interesante que se había realizado allí: “El tendedero del acoso”.

La actividad consistió en poner unas cuerdas en diferentes partes de la universidad, acompañadas de papeles de diferentes colores y ganchos de ropa, e incentivar a los estudiantes y otros miembros de la universidad a escribir sus experiencias sobre el acoso sexual. Esto se realizó de manera anónima, pues la persona solo firmaba identificándose con su género, edad y facultad o estamento al que pertenecía. Así fue como las cuerdas comenzaron a llenarse y los testimonios a aparecer. Desde que se realizó por primera vez el tendedero del acoso en la universidad, en julio del año pasado, hasta el día de hoy se han recolectado 150 testimonios. Esa cifra podría parecer pequeña en una entidad con 14.000 estudiantes, pero es muy valiosa para manifestar un fenómeno que ha estado tan callado. Tuve la oportunidad de leer algunos de los escritos, que iban desde denuncias de solicitudes explícitas de sexo a cambio de pasar la materia, hasta miradas morbosas y toqueteos impropios o piropos obscenos. Solo el leer unos cuantos papeles me produjo una indignación tan grande que me motivó a escribir este artículo.

En el conversatorio participaron varias personas, entre ellas la profesora Carmenza Sánchez Quintero, coordinadora del Observatorio de Género y Sexualidades y quien fue la persona que trajo la iniciativa de realizar “El Tendedero del Acoso”, actividad que tiene su origen en la Universidad Autónoma de México (UNAM) que, según la docente, es una de las instituciones que más ha trabajado en asuntos de género en Latinoamérica. El objetivo de la iniciativa es poner en evidencia un fenómeno que solo se conversa en los pasillos y de manera privada, pues pocas veces las víctimas se atreven a denunciar, tanto es así que hasta ahora apenas hay dos denuncias formales, que se están investigando en la institución. Otro de los objetivos es generar conciencia y políticas concretas que eviten este tipo de conductas, para que la Universidad de Caldas sea un espacio seguro para sus estudiantes y trabajadores. Es importante manifestar que el acoso no es solo hacia las mujeres, aunque sí representan el mayor porcentaje (76% de los casos que se expusieron en el tendedero eran de mujeres).

Otra de las personas que participó en el conversatorio fue Isabel Cristina Hernández Madrid, coordinadora de la Maestría y Especialización en Intervención en Relaciones Familiares de la Universidad de Caldas, quien aclaró toda la parte legal que legisla este delito y orientó sobre la manera en que debe ser abordado por la víctima, para que se dé la ruta adecuada que le permita acceder al tratamiento que trate sus secuelas psicológicas y físicas, si el acoso se convierte en abuso sexual. Es importante aclarar que con la nueva legislación los delitos sexuales no prescriben, tampoco existe la posibilidad de retirar la denuncia una vez se ha hecho, pues se evidenció que muchas de las víctimas que eran abusadas por sus parejas se arrepentían de denunciar y luego aparecían muertas.

Uno de los temas que no se trató en el conversatorio, pero que en mi concepto es importante tener en cuenta, es el de las redes sociales como grandes propagadoras del acoso sexual; chistes obscenos, imágenes, audios, textos con propuestas explícitas son propagados en redes como Whatsapp y muchas veces el acosador no entiende que sus mensajes no son bien recibidos, así el personaje pretenda minimizar lo que escribió volviéndolo un chiste de menor calibre, actitud que, según las expertas que participaron en el panel, es típica de los acosadores.

Este tema es muy complejo para abordarlo como quisiera en un solo artículo, pero aplaudo la iniciativa de la Universidad de Caldas al quererlo tratar de manera directa y darle la oportunidad a las víctimas de expresarse, así sea de manera anónima, esto irá abriendo espacios para erradicar esta conducta en esa institución y ojalá, en un futuro no muy lejano, en nuestra sociedad.