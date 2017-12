A riesgo de meterme en camisa de once varas, por la trascendencia del tema, hoy quiero hablar del Amor, pero no del amor con minúsculas, ese que es más difícil de alcanzar que la más esquiva mariposa y que nos distrae tanto por andar tratando de encontrarlo, porque, como dirían los maestros espirituales, ese amor solo es una ilusión, pertenece al Samsara (sueño que confundimos con la realidad), o al sueño del planeta, como lo consideraban los toltecas.

Pero ¿cuál es la diferencia? Si he entendido algo en todos estos años de experimentar, buscar, tropezar y caerme, sacudirme y volverme a levantar; leer y profundizar, pero sobre todo, de buscar en mi interior, la diferencia entre estos dos amores está en su origen. El amor con minúsculas siempre lo estamos buscando afuera, lo esperamos de otros, lo queremos conquistar, ganar como un premio o recibir como un regalo; pero la fuente es externa, por eso nos puede llevar a una frustración muy grande, cuando por algún motivo aquél de quien esperamos ese amor nos defrauda, se aburre, se va o nunca llega. Y nos quedamos anclados en la carencia, porque ese amor expresa una necesidad que no está siendo abastecida POR NOSOTROS MISMOS. Y lo resalto, para que quede bien claro, porque así duela, tenemos que entender que la única fuente segura de amor, protección y autocuidado está en nuestro interior. Como dice David R. Hawkins en uno de sus libros “todas las relaciones son temporales” y yo complementaría la frase diciendo; excepto la que tenemos con nosotros mismos, esa es la primera que tenemos que cultivar, pero ¿Cómo se aprende a hacerlo? ¿Cuándo? A mi hija le he enseñado desde pequeña que el amor más importante es el que tiene por ella misma: Ella tiene que ser su primer amor y no es egoísmo, pues amarnos no nos impide amar a otros, todo lo contrario, nos convierte en excelentes opciones de amor, porque no se ama desde la carencia si no desde la entrega, desde el dar sin esperar recibir, porque llegue o no llegue el amor de afuera, nosotros ya estamos completos.

Ahí es cuando podemos comenzar a hablar del Amor; porque el Amor con mayúsculas es entrega, es libertad, es incondicionalidad, es tan maravilloso que es capaz de dejar ir cuando sabe que aquel a quien se ama va a ser más feliz lejos de nosotros; ¿no es lo que hacen los padres cuando mandan un hijo a estudiar lejos, así no exista ninguna certeza de que va a volver? Pero si es el sueño del hijo, los padres lo respaldan. A cuántos hombres y mujeres les ha tocado aceptar que su pareja se enamoró de otra persona y, a pesar de las lágrimas, lo único que se puede hacer desde el Amor es dejarlo ir para que sea feliz con ese nuevo amor. Porque dejar ir también es liberar y liberarnos; es un acto de amor hacia nosotros. Cuando nuestra pareja muere hay que aceptar ese hecho irrevocable y aunque nos duela terriblemente y, a veces, en nuestro dolor lleguemos a identificar la muerte con el abandono, después de superada la crisis solo queda el recurso de ponerse en paz con ese dolor y aceptar la partida del compañero y aprender a vivir con el amor que queda en nuestro corazón y que no se extingue aunque el otro ya no nos acompañe; porque el Amor no muere con la muerte…

Ya que estamos en Navidad y es época de regalar, considero que el regalo perfecto es el Amor, pongámonos de primeros en la lista para recibirlo y en la medida en que nos amemos más y mejor, podremos entregar un amor más sano a los demás, dejando de lado el apego y el egoísmo.

Les comparto una bendición del doctor David R. Hawkins, renombrado siquiatra, escritor y maestro espiritual, como mi regalo para ustedes en esta Navidad:

“Yo te bendigo en el nombre del Señor y rezo por tu felicidad y la belleza que llevas a la vida de otros. Mediante tu Amor, la Divinidad fluye y, cuando amas, irradias Divinidad a esa persona. El Amor es la Presencia de Dios. Dios y el Amor son lo mismo. Por lo tanto, cuando amas a alguien, llevas a Dios a su vida”.

¡Feliz Navidad!