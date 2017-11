Descubrí a Bruta en una madrugada de insomnio, de esas que me asaltan de vez en cuando y a falta de un mejor oficio para esa hora, decidí entretenerme con las redes sociales. Allí apareció; ese dibujo que expresaba lo que yo no era capaz de decir. Inmediatamente me fui a buscar la página y me pasé dos horas maravillosas riéndome de las ocurrencias de esta talentosa escritora y dibujante. Pues uno de los mayores encantos que tienen estas ilustraciones son los textos que las acompañan, que a veces son los verdaderos protagonistas, convirtiendo al dibujo en una excusa visual para enganchar al lector. Qué maravilla que una voz femenina nos ayude a contar con palabras y dibujos lo que a muchas mujeres se nos queda atrancado en la garganta o simplemente reprimimos, para conservar la imagen correcta.

Pues Bruta no se reprime; habla abiertamente del sexo, las relaciones fracasadas, las que no tienen vocación de futuro, las dudas que nos asaltan a las mujeres cuando conocemos a un hombre, la lealtad entre amigas, la autocrítica y el romance, que si somos sabias, las mujeres debemos comenzar a entablar más con nosotras mismas, pues invitar a un hombre a nuestra vida se está volviendo cada vez más difícil. Eso también lo muestra Bruta en sus dibujos.

No sé cómo se llama la autora, por razones que entiendo quiere conservar su identidad y su rostro en secreto, pues prefiere que sean sus dibujos los que se vean y no ella, aunque me advirtió que en cualquier momento puede cambiar su decisión y darse a conocer; pero sé que es chilena, tiene 28 años y está terminando una maestría en cine documental, ya está filmando su primera película como directora, la cual me encantaría ver, pues desde ya puedo adivinar que tendrá un punto de vista muy interesante. También me contó que le gusta dibujar, leer, escribir, bailar, tomar café y cerveza, comer chocolate y que le gustaría ¡dormir más!

Al preguntarle por el nombre con el que firma sus dibujos, esto fue lo que me contestó: Bruta tiene varias lecturas. Se relaciona con la porfía, el autoengaño, el masoquismo, el decir las cosas de forma cruda, directa, sin delicadeza. Y todos mis dibujos tienen que ver con eso. Todas somos o hemos sido en algún grado “Brutas”. Por mi parte, me identifico totalmente con esta descripción y sé que algunas de mis lectoras también lo harán y seguro que algunos de los hombres que leen esta columna estarán asintiendo con sus cabezas en este momento y diciéndose a sí mismos: ¡ah! Con que era eso…

Ella no enmarca sus dibujos en el género de la caricatura, pero yo encuentro algunas similitudes, ya que definitivamente las ilustraciones de esta chilena cumplen la finalidad de incitar, mediante el humor y la reflexión, a un cambio social; exponen verdades que de otra manera serían muy difíciles de decir, expresando la voz femenina, históricamente silenciada por innumerables razones; ni siquiera hablemos del machismo, también está el peso de la educación religiosa, lo políticamente correcto, las convenciones sociales, las taras heredadas de nuestras madres y abuelas, a las cuales las mujeres actuales nos queremos rebelar y a veces lo logramos, pero en otros momentos nos pesan tanto la tradición y el convencionalismo, que terminamos acallando nuestro grito de libertad. Pero Bruta no lo hace, con su rostro anónimo, igual al de su autora, se permite decir cualquier cosa y ¡ese es su encanto!

Cómo me gustaría que las ilustraciones de Bruta llegaran a Colombia, o que surgiera una mujer que hiciera lo mismo que hace esta ilustradora en nuestro país; acá lo más parecido que tenemos es la Aleida de Vladdo, pero no deja de ser un personaje femenino a través del cual habla un hombre. Hace falta abrir espacios para este tipo de expresiones tan liberadoras, que se convierten en auténticas herramientas de comunicación (yo ya he compartido varias), pues Bruta dice lo que yo no me atrevo a decir.

Pueden ver sus ilustraciones en su fanpage de Facebook, que ya cuenta con más de 500 mil seguidoras en menos de un año de haberla abierto, la encuentran como Bruta. En Instagram su dirección es bruta_queesbruta. ¡Se las recomiendo!