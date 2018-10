La ciudad de Praga se divide en cinco grandes sectores: La ciudad vieja (staré mesto), la ciudad nueva (nové mesto), el barrio judío (josefov), el barrio pequeño (mala strana), y el castillo de Praga.

Mi hotel está a cinco metros de la U Fleku que es una famosa cervecería de Praga. Aquí se fabricaba cerveza ya en 1459. Aunque sí se vende cerveza al público U Fleku es más que todo una casa museo de la cerveza. Debemos recordar que la afamada cerveza Pilsen debe su nombre a Pilsen, una ciudad de esta república checa donde se comenzó a fabricar esta cristalina y aromática cerveza en 1842.

Salgo de mi hotel que está prácticamente en el límite entre la ciudad nueva y la ciudad vieja y voy bordeando el río Moldava por la Masarykovo nabrezi que a partir del Teatro nacional se convierte en Smetanovo nabrezi. Estas dos calles ya honran la memoria de dos personajes claves en la política y la cultura de Praga, de Checoslovaquia y de la República Checa: el primer presidente de Checoslovaquia Tomas Masaryk y el músico Bedrich Smetana.

Debería ser más recatado con mis íntimas emociones, pero no puedo, debo decir que esta visita reposada a una de las tres ciudades más bellas del mundo y sobre todo a una urbe clave en la cultura europea y mundial, me emociona. No llevo diez minutos de recorrido y ya me topo con el Narodni Nivadlo, el Teatro Nacional, macizo edificio de impresionante belleza, construido mediante suscripción popular e inaugurado en 1877 con la ópera Libuse de Smetana. Este teatro es símbolo nacional de la cultura, el arte y el idioma checo. En 1977, un siglo después, luego de haber sido cerrado unos años para adelantar obras de restauración, fue de nuevo abierto al público y también con la ópera Libuse. Esta obra fue compuesta por Smetana para la inauguración del teatro y en ella vibra el sentimiento nacionalista que agitaba a Bohemia y a Europa centro-oriental en aquellos turbulentos años del reinado de Francisco José. En el Teatro se escondieron los patriotas que se amotinaron contra los rusos en 1989 en la famosa Revolución de Terciopelo que daría al traste con el gobierno comunista y llevaría a la presidencia a Vaclav. En el techo exterior brillan los adornos dorados y la cúpula interior, también dorada, es un alarde de belleza y armonía. Mi cámara se regodeó tomando todos los detalles exteriores del edificio. Anexos al Teatro se levantan hoy la Ópera Estatal y el Teatro Karlowart.

Entro ahora a la Smetanovo nabrezi. Hace rato vengo mirando allá arriba, porque se alza sobre la colina Hradcany, el inmenso Palacio Real convertido hoy en sede del gobierno nacional y dentro de él las imponentes torres góticas de la Catedral de San Vito que parecen horadar el cielo. Pero…sigamos por la Smetanovo nabrezi mirando las tranquilas aguas del río Moldava, llamado Vitava en checo y Moldau en Alemán. Mi destino lo tengo a la vista, es el puente de Carlos IV, Karluv Most en checo, el más hermoso puente de Praga y de Europa. Así lo proclaman los expertos en arquitectura, ingeniería y arte. Most en checo significa puente y otros puentes sobre el río Vitava en Praga son: Jiraskuv most, Mamesuv most, Cechuv most y Stefanikuv most. Antes de entrar al puente Karluv me desvío a la izquierda para ver una estatua que se levanta en la pequeña terraza de un restaurante. Es una estatua de Bedrich Smetana y detrás de ella se encuentra el museo del músico.