¿Quién no ha oído hablar en España de “la Ciudad Encantada de Cuenca”? Y vaya si lo es. Muy cerca de esta ciudad, célebre porque muchas de sus casas están construidas al borde de paredes altísimas de roca que constituyen un excelente motivo para los fotógrafos y también un reto para los escaladores de roca, muy cerca digo, se encuentra este recinto de 100 hectáreas que es un doble bosque: de pinos y de rocas de caprichosas formas. Realmente es una ciudad encantada. Las rocas no son altas, no sobrepasan los 10 metros de altura. Figuras de monstruos, de animales, de personas, de cosas, parecen sueños convertidos en piedra, piedra caliza. La formación de esta ciudad data del cretácico, dicen los geólogos. Según la conseja, mitad historia mitad leyenda, el cuerpo incinerado del héroe Viriato fue enterrado aquí. Este guerrero lusitano fue el terror de los romanos en tierra hispánica y es héroe muy venerado tanto por los portugueses como por los españoles. Lo mataron a traición soldados de su ejército y dice la historia que cuando fueron a cobrar una recompensa al general romano les contestó: “Roma traidoribus non praemia”, Roma no premia a traidores.

Y de nuevo, ¿quién no ha oído hablar en España del Torcal de Antequera? Se trata de una formación similar a la Ciudad Encantada de Cuenca y ubicada no lejos de Málaga, donde vimos que se encuentra el Caminito del rey. También son rocas calizas originadas en el período jurásico. Hay una diferencia entre los dos sitios: se diría que las rocas de Cuenca fueron toscamente talladas para formar figuras, mientras que en Antequera las figuras son formadas por piedras amontonadas, superpuestas.

En ambos casos los sitios son espectaculares y tratándose de fenómenos kársticos hay muchas cavernas. El Torcal de Antequera ocupa un área considerable, son más de 1.100 hectáreas. Ambos lugares son accesibles por carretera.

Sigamos hablando de aspectos geográficos de España. Saltemos ahora a las Islas Canarias, llamadas también las Islas Afortunadas. Su ubicación hace recordar a nuestro archipiélago de San Andrés. Estas islas están cerca de Nicaragua y lejos de Colombia. Las islas Canarias están lejos de España y muy cerca de Marruecos, con una diferencia, que mientras Nicaragua alega posesión sobre San Andrés, no hay pretensiones de ese tipo de Marruecos sobre las Canarias. Los dos archipiélagos constituyen un codiciado sueño turístico para sus países.

Las Canarias son un archipiélago volcánico formado por 8 islas grandes, varios islotes y roquedales y son hoy meca del turismo español e internacional por su gran belleza, sus Parques Nacionales y Reservas, su clima y la amabilidad de sus gentes. Fueron visitadas en la antigüedad por el rey Juba II en el año 40 antes de Cristo. Este rey me es “familiar”, quiero decir su historia me es muy familiar pues he estado tres veces en la ciudad que fundó en el actual territorio de Marruecos y que se llamó Volúbilis. Este era el nombre de una flor que allí era abundante y que es nuestra famosa batatilla, “la flor sencilla, la modesta flor” del inmortal poema de Gregorio Gutiérrez González. Juba era un rey del imperio romano casado con Selene Cleopatra que era hija de Marco Antonio y de Cleopatra. El imperio romano se extendía por el occidente hasta Marruecos. Un viaje a Marruecos debe incluir necesariamente la visita a la ciudad romana de Volúbilis. Se observan las calles bien trazadas, como la Decumanus Máximus que era la avenida central, quedan muy bellos mosaicos, algunos de colores y el trazado de las plantas de las casas.