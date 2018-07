Me gusta tener un testimonio que sea mío para constatarlo: qué bueno que las mujeres seamos cada vez más incluidas en espacios como la Bienal Internacional de Radio que se realizó esta semana en Bogotá, al que asistí por motivo de mi trabajo y qué bueno que el discurso que presentamos sea en efecto diferente del de los hombres. Quiero ejemplificar.

Antes unas cifras. Del total de charlas que se realizaron hubo una participación de 40 hombres y 27 mujeres. Tengo que confesar que pensé que habían sido más mujeres que hombres y aquí estoy reflexionando por qué pensé eso… no sé. El caso es que en cuestión de cifras todavía hay espacio para mejorar, pero también debo decir que hubo conversaciones donde solamente hubo mujeres en el escenario o donde fueron mayoría y eso sí que no pasó desapercibido.

María Isabel Urrutia fue invitada a hablar de radio y deporte. En medio de su discurso dijo que fue muy difícil conseguir presupuesto para una mujer negra a pesar de que ella traía medallas y sus compañeros hombres, no. También dijo que se sintió presionada a comportarse de un modo masculino y a modular la voz para ser tomada en serio.

Simona Sánchez, de Radiónica, habló de la calma como algo necesario para depurar la inmediatez de la información, de dominar el ego o la necesidad de aprobación y figuración a punta de likes y clicks.

La cantante Adriana Lucía dijo tantas cosas profundas y bonitas sobre la historia de su pueblo donde no había teléfono, sobre la relación con su mamá, sobre la responsabilidad de quien consume música sobre la música que se produce, sobre el dolor de la guerra en este país, sobre la responsabilidad de los artistas de asumir posiciones políticas claras en tiempos de crisis que solo puedo recomendarles que vean la charla en la que participó también con Andrea Echeverri que se declaró cincuentona y vigente.

Mónica Sánchez, maestra del periodismo de investigación en latinoamérica y nombrada recientemente defensora del lector en El Faro, habló de las violaciones a mujeres en medio de las guerras latinoamericanas, y como consecuencia se refirió al deseo y al placer femeninos y al amor. Dijo que tenemos que aprender a hacer el amor.

El panel de cuatro mujeres y un hombre que trató sobre Podcast no pasó por alto la conformación de este grupo y el aparente liderazgo que tienen las mujeres en ese campo de la creación radial. Creadoras, empresarias, artistas, hablando sobre la imperiosa necesidad de trabajar en equipo y en colaboración. En red. Lo mismo dijo Perla Rodríguez en referencia a los ejercicios de memoria radial: si no se trabaja en colaboración será imposible pagar los costos que tiene almacenar archivos de audio.

Claudia Morales, Deysa Rayo, Marta de Vado que dijeron e insistieron en la necesidad no resuelta del todo de escuchar a quienes casi nunca escuchamos: los campesinos, las poblaciones más distantes, las colegas periodistas que trabajan en las regiones más apartadas. Y dijeron que no es posible construir un país desde Bogotá.

Dora Brausin, gerente de Radio Nacional de Colombia que todo el tiempo nos conminó a escuchar, más que a hablar, en un medio que ha sido tradicionalmente en una sola vía. De aquí para allá.

En el único panel de solo hombres que trató sobre la sostenibilidad de la radio, Alejandro Franco de México dijo que el feminismo estaba cambiando el mundo para siempre. Le creo.