Por estos días se realizan en Manizales dos actividades formales relacionadas con el feminismo. Los Conversatorios de Las Hijas de Lilith, organizado por las profesoras de filosofía de la Universidad de Caldas y el ciclo de conferencias Filosofía en la ciudad que tiene por tema Mujeres Filósofas que se está realizando durante este mes en el Banco de la República.

Es coincidencia que también hace poco me buscaron dos mujeres con quienes nunca antes había tenido un contacto similar, para hablar sobre el rol de las mujeres en Manizales y la necesidad de “hacer algo” para evidenciarnos, para mostrarnos, para señalar que existimos y que hacemos cosas, porque parece que somos bastante invisibles en algunos círculos, sobre todo los de poder.

Eso picó mi curiosidad. Una búsqueda rápida del número de mujeres a cargo de las grandes empresas manizaleñas (activos de más de $23.000 millones) y filtrada con generosidad con la ayuda de dos amigas abogadas arroja que tan solo 13 de ellas son gerenciadas por mujeres. Pero la información de la Cámara de Comercio merece más análisis y este aspecto en general, mujeres en el poder en Caldas, mucho más: ninguna diputada, una concejala, dos alcaldesas, una rectora (la única posible en una ciudad con siete universidades). Y si miramos juntas directivas de empresas dan ganas de sentarse a llorar.

Fui a la reunión de las Hijas de Lilith y me reuní con aquellas mujeres. En esos dos escenarios una de las primeras cosas que se dijo es “claro, queremos reunirnos las mujeres y hablar sobre ser mujeres, pero no estamos seguras de ser feministas o de llamarnos feministas”, “esa es una palabra que está cargada de contenido, muchas veces negativo”, “genera rechazo”, “es tan solo una lucha de muchas”, etc.

Quiero citar a María Carolina Giraldo, que es feminista desde antes de que estuviera de moda ser feminista: “no existe el Consejo Internacional Feminista que determina quién es o no es feminista, no hay cosa tal como no ser suficientemente feminista, alguien que se preocupa por la equidad, la inclusión, el alcance pleno de los derechos y la no discriminación de la mujer es feminista”, dice también “si somos capaces de percibir la violencia o el trato diferenciado frente a una misma situación social entre hombres y mujeres y eso le molesta es feminista”.

Es positivo que en Manizales cada vez sea más frecuente que hablemos sobre feminismo, es positivo que incursionemos en las discusiones que ahora dominan la agenda mundial, no hay afán, ya llegará la autoconciencia de que somos lo que sentimos, ya nos apoderaremos de esa palabra y la haremos nuestra. Somos feministas y manizaleñas.