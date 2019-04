La primera vez que me atracaron fue en las escaleras que suben de la Autónoma a la Avenida Santander. Fue un sábado por la mañana hace más de 30 años. Iba con mi hermanito cuando otro chico, apenas más grande que nosotros, me arrancó una cadena.

Ese día descubrimos que no era seguro salir solos a la calle.

Ese día rotulé ese sector como “peligroso”. Han pasado décadas y todavía no me gusta caminar por ahí.

Ese es el verdadero robo de los ladrones: se llevan la tranquilidad.

Con el tiempo ese sector ha cambiado. En la alcaldía de Mauricio Arias promovieron la construcción de 19 “Torres del Saber”. Afortunadamente solo alcanzaron a hacer uno de esos elefantes blancos, que sigue en pie e inoficioso, como monumento al despilfarro. Está al lado de la antigua estación del ferrocarril, un patrimonio del que nos robaron la panorámica por la cantidad de edificios que crecieron a su alrededor. Ahora avanza un puente vehicular, cuya entrega han prorrogado dos veces, y pintaron de muchos colores la escalera en la que me atracaron y un muro de contención.

Leí que planean adecuar las terrazas que hay debajo de la avenida como espacios para ligas deportivas. La idea está desde 1997, cuando entregaron la vía a Ondas del Otún, y se agita en época preelectoral. Ojalá ahora sí la concreten. El espacio no es muy grande pero es mejor que el que hoy ocupan deportistas que no son taquilleros ni salen en televisión. Deportes invisibles con decenas de adeptos, que son opción para niños y jóvenes que buscan alternativas para su tiempo libre. Más y mejores espacios deportivos siempre son una forma de intentar que no haya niños atracando en las calles, como ese chico que tantos años después aún recuerdo.