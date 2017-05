El sueño de los retornados

Esta semana tuve dos conversaciones diferentes con personas que no se conocen entre sí y que me dijeron lo mismo: no quieren vivir más en Bogotá y sueñan con regresar a Manizales. Están cansados de los trancones, del Transmilenio, de no poder sacar el celular en la calle, de pagar almuerzo ejecutivo en una mesa compartida con un extraño, de esperar largos ratos buscando un taxista que sí vaya para donde ellos van, de llegar a la casa exhaustos, con ganas únicamente de dormir. Bogotá tiene una rica vida nocturna, pero después de horas de oficina y tráfico el cuerpo no da para tanto.

Regresé a Manizales en 2015 luego de vivir 12 años en Bogotá y al poco tiempo de estar acá supe que a los que volvemos nos dicen “Los retornados”: somos tantos que hasta categoría nos tienen. Nos fuimos solteros y sin hijos y regresamos cuando descubrimos que la infancia que tuvimos y queríamos para nuestros bebés no era posible en la capital, un lugar perfecto para estudiar, trabajar, conocer gente y para la movida cultural, pero una ciudad hostil con los niños, a quienes la ruta escolar los recoge a veces antes de que salga el sol.

En ese contraste se entienden bien los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana Comparada que presentó el jueves la red de “Ciudades Cómo Vamos”. Aunque Manizales descendió en algunos indicadores, sigue estando en el mejor puesto entre 18 ciudades en el tema de satisfacción de la gente en relación con su ciudad, y Bogotá ocupa el último lugar de la tabla. El 90% de la gente de Manizales piensa que éste es un buen vividero y la encuesta registra alta percepción positiva en aspectos como seguridad, movilidad y gestión ambiental, entre otros aspectos.

Con resultados así no es extraño que tantas personas digan que se quieren devolver. Tenemos universidades acreditadas de alta calidad, Orquesta Sinfónica, Batuta, Ruta del Teatro y Feria del Libro. Esta semana hubo festival gastronómico francés, organizado por la Alianza y la semana pasada expertos y aficionados avistaron 163 especies de aves en Río Blanco durante el Global Big Day. A esto se suma que según la misma encuesta somos la ciudad en donde más personas usan el servicio de transporte público y en general vivimos contentos con nuestros servicios públicos domiciliarios. No padecemos a Electricaribe.

¿Y si esto es tan bueno por qué no se devuelven todos para acá? La respuesta es simple: porque no todo es tan bueno y el primer nubarrón es el tema laboral. De acuerdo con el DANE la tasa de desocupación en Manizales en el primer trimestre de este año fue de 12,7%, mientras que en el país fue de 10,6%. La cifra nacional ha estado más o menos estable pero en Manizales viene aumentando y ya son más de 27.000 los paisanos que buscan trabajo. Dice la Red de Ciudades Cómo Vamos que únicamente el 37% de los manizaleños considera que su situación económica está mejorando, solo el 18% cree que conseguir trabajo es fácil, el 15% se define a sí mismo como pobre y el 9% en algún momento del año pasado tuvo que comer menos de las tres comidas diarias porque no tuvo con qué comprar.

En los dos últimos años la inflación local ha sido superior al aumento en el ingreso de los hogares y además hay un rezago enorme entre los salarios que la gente gana en Manizales con relación a otras ciudades. Quienes ven el vaso medio lleno dicen: en Bogotá se gana el doble pero se gasta el triple; quienes ven el vaso medio vacío refutan: Manizales es más costosa que otras ciudades intermedias en las que pagan mejor.

Cuando la gente me dice que sueña con devolverse me dan ganas de montar una agencia de empleo. Tantas personas con estudios, experiencia, buenos contactos, acostumbradas a trabajar a las velocidades y con la efectividad que impone Bogotá, con visión global e ideas innovadoras, sin duda fortalecerían muchos sectores de nuestra ciudad. Pero a todas les digo lo mismo: sin trabajo no se vengan. Este es el mejor vividero del país para quienes tenemos la fortuna de estar laborando. Pero para quienes sufren el desempleo, cualquier ciudad es un infierno.

Pie de página: Me llamó la atención un detalle de la encuesta: en Bogotá la principal actividad deportiva o recreativa es ir a parques, en Cartagena y Santa Marta es visitar la playa y en Manizales consiste en recorrer centros comerciales. Nos hace falta mucho verde.