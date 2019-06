Alerta en el Oriente

Las denuncias recientes acerca de la presencia de grupos armados ilegales en zonas del Oriente de Caldas no pueden ser menospreciadas. Debemos recordar que así comenzaron las alertas a finales de la década de los 90 del siglo pasado en esa misma zona, y por no prestar atención a tiempo y no reaccionar con contundencia después fue muy difícil para la fuerza pública retomar el control del territorio. No podemos repetir esa triste historia, y exige de las autoridades que en lugar de restarles importancia a las denuncias se acometan tareas que apunten a evitar que la población de esa región vuelva a estar en peligro.

La Defensoría del Pueblo y la Mesa departamental por los derechos humanos y las garantías de no repetición presentaron información detallada y ampliamente documentada acerca de los indicios que evidencian que la violencia puede estar de regreso a la región. Si bien, como lo asegura el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, es posible que tales agrupaciones criminales no actúen de manera directa en territorio caldense, el solo hecho de que se muevan por las fronteras debe ponernos en máxima alerta.

No puede negarse que en diversos sectores del departamento hay minería ilegal, que el negocio del microtráfico es controlado por bandas delincuenciales locales conectadas con otras organizaciones criminales más grandes y que todavía hay zonas del posconflicto que son vulnerables a la posibilidad de que se reactive la violencia. Municipios como Samaná, Pensilvania, La Dorada, Norcasia y Marquetalia deben recibir una atención especial, que cierre toda posibilidad de que lleguen nuevos actores violentos que aprovechen el caldo de cultivo de las heridas abiertas del conflicto para generar caos y desestabilización.

Es verdad que históricamente esta ha sido una región con relativa calma, pero también que hubo momentos en los que la violencia era nuestro pan diario. Conocemos la paz y también la guerra, y esta última causa tantos daños y perjuicios, que sería obtuso mantenerse en que aquí no pasa nada, solo para mantener la apariencia. Si hay advertencias de líderes, si hay informes sustentados, lo mínimo que debe hacerse es trabajar para tratar de blindar la región ante la posibilidad de nuevos conflictos, y ese blindaje no se logra solo con estrategia militar, sino con presencia efectiva del Estado.

Lastimosamente, en ese sentido, el Gobierno Nacional ignoró la profundidad del sufrimiento de los pensilvanenses y samaneños, por ejemplo, durante el conflicto que asoló buena parte de esos territorios, y lo dejó por fuera de los programas prioritarios orientados a recuperar zonas que fueron afectadas por la guerra en el país. Esa indiferencia puede ser la que está motivando a los violentos a regresar con sus cultivos ilícitos, amenazas a líderes y rearme ilegal, fenómenos que podrían fortalecerse si no se actúa rápidamente contra ellos.

Que líderes que pretenden regresar a El Congal, en Samaná, sean amenazados, tiene que ser tomado en serio y ejecutar acciones que no frenen el proceso de retorno y los proyectos productivos que se tienen previstos para que esa comunidad resurja. Viejas organizaciones paramilitares que se reactivan combinadas con nuevas bandas enfocadas en minería ilegal y narcotráfico pueden hacer que la gente vuelva a tener que salir despavorida de sus casas, y sembrar el miedo en esa amplia región caldense, si se subestiman las denuncias. La posibilidad de ejecutar un trabajo conjunto con las autoridades de departamentos vecinos para controlar lo que ocurre en las fronteras puede ser un primer paso para neutralizar a los que pretenden infundir terror en Caldas.