Desde hace muchos años se volvió una costumbre en nuestro país por parte de los alcaldes, gobernadores y del presidente de la república, tener las mayorías en los concejos, asambleas y congreso, con el fin de poder sacar adelante los diferentes proyectos de acuerdo, ordenanzas y leyes que presentan a consideración de estos cuerpos colegiados.

En muchas oportunidades lograr estas mayorías sale costoso. Lo lógico es que el apoyo a los gobernantes por parte de los políticos, se dé porque están de acuerdo con lo que están proponiendo. Las posiciones y apoyos no deberían estar supeditadas a la contratación de funcionarios y mucho menos a la adjudicación de contratos.

La reciente experiencia del expresidente Santos, con toda la “mermelada” que repartió durante su gobierno para sacar su proyecto bandera que era firmar un acuerdo de paz con las Farc, no es la mejor carta de presentación con respecto a este procedimiento

Germán Cardona, quien ha sido alcalde de Manizales en dos oportunidades, se caracterizó por gobernar la ciudad sin tener mayorías en el concejo municipal. Consideraba el doctor Cardona que era más cómodo gobernar sin tener que deber favores y que finalmente los proyectos que verdaderamente le interesaban y le servían a la comunidad salían aprobados. Lo único complicado de esta decisión, fue todo el palo que recibieron sus subalternos en las sesiones del concejo por parte de los concejales.

Duque quiere cambiar las prácticas de sus antecesores en sus relaciones con el congreso. No está interesado en repartir mermelada a los congresistas, lo que no ha sido fácil. Estos están muy mal acostumbrados y son unos verdaderos "chupa sangre". Es muy difícil tenerlos contentos. Aunque en los últimos días han empezado a aparecer comentarios, especialmente por parte del exvicepresidente Germán Vargas, en el sentido en que al parecer nuestro presidente en los últimos días no está honrando su compromiso.

Con respecto a la decisión de no repartir mermelada, se debe esperar qué va a pasar con el trámite en el Congreso de los proyectos de ley y debates que están en curso. Todo apunta a que va a salir aprobado el Plan de Desarrollo con un texto muy diferente al que presentó el presidente y que las objeciones a la Justicia Especial para la Paz terminarán hundidas, por lo que le tocará a Duque aprobar los estatutos de este tribunal sin ninguna modificación.

Otro punto que tiene que ver con estilo de gobierno de Duque, es su relación con la comunidad y específicamente con el manejo de los paros. Al presidente Santos desde muy al inicio de sus ocho años de gobierno "le midieron el aceite" a punta de paros. Fueron muchos los que tuvo que soportar. El más recordado fue el agrícola, en el que muy sarcásticamente manifestó que “el tal paro agrario no existe” y le tocó tragarse sus palabras.

Duque ha tenido que afrontar dos paros. Uno, el universitario que fue largo y que finalmente salió costoso y el otro, el de los indígenas, que todavía no se sabe con claridad el resultado final, pero que todo apunta a que todos perdieron, especialmente los habitantes que viven en los departamentos del sur-occidente, quienes estuvieron aislados del país por casi un mes. Con todo esto Duque manifiesta que logró levantar el paro sin dejarse presionar por los promotores. Falta ver cómo manejará los que en el futuro se le presenten, porque el país se acostumbró a reclamar a punta de paros.

Se dice que cada gobernante debe dejar una impronta de su gobierno. Es muy importante para el país que se cambie la cultura de dar prebendas para lograr las mayorías en el congreso, las asambleas y los concejos, conque el presidente Duque logre implantar esta política, se podrá dar por muy bien servido y sin lugar a dudas dejará una muy buena imagen de su gobierno.