Mejor hundir que improvisar

La llamada Ley de Financiamiento o reforma tributaria que actualmente se tramita en el Congreso de la República llegó con la polémica propuesta de fijar IVA del 18% a todos los productos de la canasta familiar. Tras el rechazo general a ese paso que afectaría sobre todo a la clase media y frenaría el consumo interno y la economía, en general, el proyecto ha ido mutando hacia una verdadera colcha de retazos o Frankenstein tributario, producto de una improvisación sin norte.

Estamos a escasos 20 días de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso, y la ponencia definitiva de esta ley apenas fue radicada ayer en la tarde por el Gobierno Nacional, con la pretensión de recoger $6,5 billones y no $14 billones, como era el objetivo inicial. El último obstáculo que tuvo que sortear fue el artículo acordado entre los parlamentarios y el Ejecutivo para modificar el IVA y hacerlo deducible en un 90% para las empresas porque viola un tratado internacional suscrito por Colombia en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La idea era que el Gobierno pudiera usar el 10% restante para cubrir parte de los $14 billones que están desfinanciados en el Presupuesto para el 2019.

Preocupa más que el senador ponente de la iniciativa Richard Aguilar diga que algo se les ocurrirá para tratar de tapar el faltante y no dejar caer la reforma. No obstante, este tipo de respuestas evidencian que no se están teniendo en cuenta criterios técnicos y estudios serios para cambiar una estructura de gravámenes que va a afectar a millones de colombianos. Bajo ese marco de realidades, más que darle vía libre a una creatividad excesiva que no calcule bien los efectos de las medidas, lo que debería hacerse es un alto en el camino y pensar en una iniciativa que resulte más consistente, así no se apruebe en esta ocasión y se aplace para la próxima legislatura.

El presidente Iván Duque, para tratar de defender su proyecto, asegura que no se entendieron bien los alcances de la propuesta y que va a luchar para sacar adelante la reforma, de la que asegura "no es un capricho". Sin embargo, el liderazgo de la iniciativa por el Ejecutivo no se ha visto, y pareciera que se dejó en manos de los congresistas ver cómo se consiguen los recursos faltantes, por lo que convirtieron esa ley en una especie de árbol de Navidad al que le han colgado toda clase de ocurrencias que no van para ningún lado.

Mejor sería que la administración empiece a pensar en un plan de recorte del gasto para el 2019 en sectores que no impliquen que los programas sociales se vean afectados en su ejecución. Lo peor que puede hacerse es tratar de tramitar un proyecto a las carreras, y por eso tampoco sería pertinente llevar la iniciativa a sesiones extraordinarias como se ha propuesto, porque de todos modos no se cumpliría el objetivo de estimular a las empresas y asegurar la generación de empleo, además de atender programas sociales que propendan por la equidad.

Los mayores esfuerzos del Gobierno deben concentrarse en luchar contra la evasión de impuestos, propender por reglas claras y estables que regulen la economía, y así recuperar la confianza y el crecimiento. Con un presupuesto que está incrementado más de un 10% frente al del año anterior, en un país cuyo PIB crece menos del 3% y con una inflación del 3,3%, debe haber mucho de dónde ajustar antes de seguir subiendo los impuestos.