Si usted es tan ignorante como yo en ciertos temas, seguramente este término no le dice nada, pero tal vez le suceda lo que me pasó a mí y es que al escuchar esta palabra sentí gran curiosidad, así que me inscribí a un curso sin saber muy bien para dónde iba, pero a mí me encanta aprender cosas diferentes, así que allá llegué.

A pesar de que la palabra permacultura está directamente relacionada con el concepto de agricultura sostenible, como una manera de crear conciencia para volver a cultivar la tierra de una manera más amigable con el medio ambiente, lejos del concepto de monocultivo y del uso exhaustivo del suelo, hasta que pierde sus nutrientes y se cae en el ciclo de tener que abonar con químicos para que se mejore la producción, considero que el concepto es mucho más amplio y plantea la adopción de una forma de vivir que sea más armónica en todo sentido, de cierta manera es volver a lo simple; tratar de comer más sano, productos orgánicos, ojalá cultivados en huertas propias, reciclar y en lo posible no generar residuos que no sean reutilizables. Ya hay gente en el mundo que está eliminando el plástico de su vida, cargan su botella de agua (ojalá de vidrio) y la usan una y otra vez, lo cual está bien, pues todos sabemos lo que se demora en degradarse el plástico (en promedio 500 años) y cómo este material, cuando cae al mar, es un contaminante terrible que incluso es ingerido por las ballenas y otros peces, que no pueden digerirlo y a veces mueren por esta causa. Afortunadamente en Colombia ya se está comenzando a crear conciencia al respecto y ya se inició una mínima regulación en el uso de las bolsas plásticas, obligando a que el cliente las pague. Una persona que practique la permacultura evita el uso de objetos desechables. La bioconstrucción, el uso de energías renovables, los bancos de semillas nativas, la construcción de ecoaldeas, entre otras cosas, también forman parte del cambio hacia un mundo con un mejor futuro que plantea esta filosofía.

Otro de los principios sobre los que se basa la permacultura es el de darle un uso más racional a la tecnología, no es ignorarla ni evitarla, pero no volvernos esclavos de ella, ni tampoco caer en el juego de las grandes compañías, al volver los objetos tecnológicos de cierta manera “desechables”, tratando de que el consumidor caiga en la trampa y siempre quiera adquirir el último modelo de lo que sea; llámese computador, teléfono, aparato de televisión, etc. En el último libro que publicó David Holgrem, uno de los creadores de la permacultura, recalca que este fue escrito en una computadora de segunda mano, los borradores iniciales se imprimieron en papel reciclado, en una impresora láser, igualmente de segunda y que el material que se utilizó para realizar la portada fue 100% de fuentes recicladas, esa es parte de la filosofía que plantea este movimiento. Permacultura es, en palabras de Holgrem, crear una cultura ecológica.

Otra de las cosas que me impactó del curso fue el testimonio del profesor, un venezolano, que como tantos otros, tuvo que salir de su país debido a la mala situación. Una de las cosas que nos recalcó es que hay que estar preparados para que las cosas cambien de un momento a otro: “Venezuela era un país mucho más rico que Colombia hace apenas unos años, ahora la gente no tiene ni siquiera comida, no hablemos de medicamentos y otras cosas que se podrían considerar lujos…” palabras más, palabras menos, eso nos expresó. Otra de las cosas en las que hizo énfasis es que la comida debe estar cerca, ojalá a no más de media hora a pie, porque en un paro de transportes o en una crisis de gasolina los supermercados se desabastecen rápidamente, los que no aguantan hambre son los que cultivan su propia comida, tienen sus animales de granja, sus gallinas; los que compramos todo nos fregamos, porque la plata no se come. Los más sabios son los que aprenden de la experiencia de los demás, a mí me pareció una gran reflexión y una realidad que tenemos que considerar. Este tema da para una larga reflexión, tal vez escriba otro artículo al respecto, por ahora, quizás alguno de ustedes quiera aprender un poco más y busque información y, ojalá, se motive a cambiar un poco.