¡La suerte está echada! Como en las buenas novelas de aventura o en los peores culebrones (no sabría en cuál categoría incluir la historia de nuestro país) existe lo que en literatura se llaman puntos de quiebre, que son esos momentos en el argumento cuando pasa algo que inevitablemente cambiará la historia del protagonista. Colombia está en un punto de quiebre, acabamos de pasar las elecciones legislativas y nos acercamos a las presidenciales, no les tengo que hacer mucha descripción de cómo están las tendencias al respecto pero, sin lugar a dudas, este es un momento crítico para nuestro país.

En cuanto al resultado de las consultas no fue ninguna sorpresa, lamento que el doctor Humberto de la Calle, con toda la experiencia que tiene en política, no hubiera previsto la importancia de resguardar la consulta liberal para el momento en el que lo hicieron las otras dos tendencias, la derecha y la izquierda, qué importante hubiera sido que apareciera otra opción por la que muchos colombianos seguramente hubiéramos optado, equilibrando así la balanza y permitiendo que los que estamos en el centro también nos manifestáramos. Recuerdo el eslogan que caracterizó la anterior campaña del doctor Humberto, que decía algo así como “por todo el centro de la Calle”, yo sí que le hubiera echado mano ahora, porque eso es exactamente lo que queremos tantos colombianos que estamos cansados y asustados con la polarización que vive el país.

En cuanto a la renovación del Congreso me parece importante resaltar que el 68% de las curules serán ocupadas por congresistas por primera vez, lo cual es bueno, pues el poder, a largo plazo, corrompe. En varias zonas del país los electores les dieron la espalda a políticos implicados en escándalos de corrupción, es importante que la gente le empiece a pasar factura a estas personas que tanto daño le han hecho al país, quitándoles el poder.

En el Senado el fenómeno Uribe-Mockus es digno de mirarse, si bien es cierto que el expresidente Uribe sacó una gran votación, el profesor Mockus surge como un contrapeso ideológico y electoral, lo cual me parece muy importante, pues los que vivimos en Bogotá en la época en la que el profesor era alcalde, fuimos testigos de la transformación que vivió esa ciudad de la mano de este personaje que hizo lo que parecía imposible; generar cambios profundos en una ciudad caótica, no a punta de ladrillos sino de ideas, sembrando en la gente sentido de pertenencia, respeto y cultura ciudadana, y creo que muchos coincidimos en que la transformación que necesita Colombia en este momento debe venir del humanismo, pues el rescate de valores fundamentales como la ética, el respeto a la vida, la honestidad, la tolerancia, por nombrar unos pocos, es urgente.

Sabiduría es pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario, por eso me obligo a pensar lo mejor de las personas que los colombianos decidimos elegir para este nuevo Congreso; de los que se hicieron elegir por medio de prácticas corruptas, espero que hagan lo mejor que puedan, al fin y al cabo, ellos también tienen mamá, hijos, sobrinos o nietos, a quienes tienen la obligación de heredarles un mejor país. A los que llegaron electos de manera legítima y con las mejores intenciones de trabajar por un mejor futuro, quiero decirles que en ellos deposito toda mi confianza, para que con su labor honesta poco a poco se logre la transformación de nuestra patria. Ojalá los colombianos nos hagamos correspondientes a merecer mejores gobernantes, quién descarta que en un futuro no muy lejano podamos elegir como presidente a un humanista que transforme esta tierra desde adentro; desde el pensamiento, los valores, sembrando paz con el ejemplo y tolerancia con la inclusión, que tenga la sabiduría para escuchar todos los puntos de vista y encontrar la mejor opción y nos recuerde o nos enseñe qué es existir en este planeta como un buen ser humano.