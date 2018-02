Lumièradas

john.giraldo.herrera@gmail.com

Docente Universidad Tecnológica de Pereira

La película donde Meryl Streep se encuentra nominada a mejor actriz y a mejor película, se involucra en el terreno del periodismo, no como la simbólica y heroica State of play (2009) que muestra al rastrillador, al periodista investigador en su humanidad y usando todo tipo de estrategias para dar con la información; tampoco como la enérgica y poderosa Spotlight (2015), cuya fuerza es la denuncia a los cientos de pedófilos curas y un grupo -como pocos hay, casi en extinción- de investigadores periodistas; no se comparta con The Paper (1994), donde el centro es la noticia. Se trata de lo que se encuentra en la línea editorial y en el manejo de un periódico. También su función social, de ser los encargados de controlar al poder (no de darle beneplácitos) y cumplir con el común denominador de oxigenar la democracia. Es una narración sobre cómo una mujer lideró unas publicaciones y llevar un termómetro, por hacerlo.

Entonces, The Post, es una historia sobre si publicar o no, unos archivos, donde se deja por sentado que los Estados Unidos, fueron a una guerra, en Vietnam, que sabían que iban a perder. Es curioso, por no decir, irónico, que la academia haya fichado una película, con un escándalo que desde hace décadas no ha podido superar: ¿Se va a la guerra por orgullo o vanidad o porque se pone en riesgo la seguridad nacional?

Ninguna pregunta posa de sutil ante la apremiante necesidad de control. La guerra se sitúa en lo más rasero del ser humano para intentar gobernar. Los batallantes no sólo van al campo de arena, también lo hacen con las otras ventajas que la democracia otorgó: información, búsqueda, rastreo. Y la posibilidad de revelar, de colocar en el ojo del huracán, un aire de regocijo por no dejar avanzar la fuerza descomunal o la torpeza de quienes toman decisiones para todos. Al periodista, le tocó incomodar, y en el caso de la dueña del periódico, asumir su rol, de que invadir a sus semejantes, es tan delicado, por dejar en tela de juicio su propio sello de clase.

Así, con un tono intempestivo, en la cotidiana vida de una mujer que ha heredado un periódico, lo que podemos ver, es las vicisitudes de ella, muy cercana a todo el mundo de la farándula y de la casa Blanca, versus, las decisiones que debe tomar, para que su periódico logre un fuerte impacto entre los lectores o sea complaciente con los intereses del establecimiento. Entre copas de vino, restaurantes caros, encuentros con la competencia (The New York Times), más una relación de pujas con el editor (Tom Hanks), se desenvuelve una espiralada situación de intrigas. De nuevo vienen inquietudes ¿sostener un estilo de vida sin complicaciones y disfrutando de esas cercanías con los poderosos? o ¿Mantener la posición resolutiva de entrar en el debate público de la participación de la guerra?

Un periódico, es una correa, un puente, que ata cabos para que las sociedades sepan cómo caminar entre las redes de la democracia y al tiempo ofrece coordenadas para la toma de decisiones. Nos entrega las pulsaciones, son como el sistema nervioso de una nación, siempre y cuando puedan mantener su espíritu de independientes y no son una especie de distractores de la opinión pública, como suele suceder en Latinoamérica. Los desafíos de The Post, son el de entrelazar, aquello que se encuentra entre los vetos a la libertad de prensa, y aquello que debería conocerse. La manera como nos engancha, es increscendo, con algo que puede ser trivial como el matrimonio de la hija de Nixon, en la que impiden que una reportera ingrese, hasta esa magnitud de destinar recursos (muy generosos para combatir al supuesto enemigo) y de poner como carne de cañón a jóvenes (este mismo tema es de preocupación de la película Churchil).

Allá en las trincheras del periódico, los reporteros se juegan su capacidad de encontrar la fuente, la primicia, acá, la señora dueña del medio, toma aire, piensa, escucha sus asesores, y se mueve en medio de un campo muy minado. La actuación, de Meryl (ganadora tres veces del Óscar y la más nominada con 21), la ubica en un papel, de mucha valía y sus inquietantes procederes, son los que afinan que la tengan muy cercana a ganar la estatuilla.

Steven Spielberg, quien dirige la película, da en el blanco de las emociones políticas de los Estados Unidos, un guion que había llegado hace un buen tiempo a sus manos y que se resolvió en ponerlo en escena. No es sólo Vietnam, una guerra donde tres presidentes tuvieron relación, sino que son las múltiples que han acontecido, en las que siempre tienen metidas las narices, y los hombres, y el dinero, de modo que, el tema es candente, máxime cuando se utilizan mentiras y engaños para llevarlas a cabo. Hoy es más fácil encubrir archivos, o incluso, ponerles en la picota pública y no pasa nada, dado que estamos entretenidos con otras cuestiones frívolas, fútiles, o falsas promociones. De modo que son archivos del setenta, que intervienen en el ahora. También los Óscar y sus películas, son un modo, de medir las pugnas y los debates al interior del país de las libertades.

Ficha técnica

Año: 2017 País: Estados Unidos Duración: 116 minutos

Director: Steven Spielberg

Guion: Liz Hannah, Josh Singer

Música: John Williams

Fotografía: Janusz Kaminski

Actores: Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts,Sarah Paulson, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, Jesse Plemons,Bradley Whitford, David Cross, Michael Stuhlbarg, Zack Woods, Pat Healy,Deirdre Lovejoy

Productora: Amblin Entertainment / DreamWorks SKG / Pascal Pictures / Participant Media. Distribuida por 20th Century-Fox Film Corporation

Género: Drama | Años 70. Periodismo. Basado en hechos reales