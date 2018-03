Uribe rectifica, pero con más acusaciones contra Coronell

EFE | COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El expresidente Álvaro Uribe Vélez divulgó anoche en Twitter un documento en el que rectifica, por orden del Tribunal Superior de Bogotá, señalamientos que hizo en esa misma red social el pasado 10 de febrero contra Daniel Coronell, columnista de la revista Semana, al afirmar que el periodista “procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”.

Esa fue la respuesta del jefe del partido Centro Democrático a Coronell tras escribir una columna titulada "Aquí no hay muertos".

En ese escrito, Coronell reveló el contenido de un correo del exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", en el que relaciona a Uribe con la muerte de Pedro Juan Moreno en un accidente aéreo en febrero del 2006.

Moreno fue secretario de Gobierno de Antioquia cuando Uribe era gobernador y luego fue asesor del hoy senador del Centro Democrático.

En una entrevista con la emisora W Radio, Coronell dijo que la decisión del Tribunal era "un trago de agua fría después de mucho tiempo de desierto".

Según el comunicador, Uribe ha querido mancillar y pasar por encima con su poder contra personas como el periodista Daniel Samper.

En agosto pasado, Uribe también tuvo que retractarse con Samper Ospina, al que acusó de ser violador de niños.

Anoche también a través de su cuenta de Twitter, Uribe envió su mensaje retractándose en el que afirmó que Coronell ha escrito 213 columnas contra su familia, allegados y él mismo.

"No está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra, que rectifico por orden del Tribunal, como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas", escribió el expresidente.

Asimismo, indica que ha "utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectifico por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros" contra su familia y él mismo.

Uribe también aseguró que el periodista "difunde cuentas falsas de Twitter", "acusó falsamente" a su hijo de tramitar notarías, "se le acreditaron las pruebas" de que su familia había vendido la finca Guacharacas y nunca tuvo la "ética periodística de rectificar".

"Guarda silencio frente a la seguridad que mi Gobierno le proporcionó; obtiene información privilegiada de la justicia y viola la reserva del sumario; es concesionario de un canal de televisión que este Gobierno le adjudicó como único proponente", sostuvo.

Reversa

Esta es la cuarta vez que Uribe Vélez tiene que rectificar por cuenta de sus calumnias. Primero sucedió con las Madres de Soacha. El 25 de junio del 2015 el expresidente señaló en su cuenta de Twitter que se reunió con las mamás de jóvenes víctimas de ‘falsos positivos’, en la que ellas le habrían indicado que los muchachos eran delincuentes.

Luego de seis audiencias llegaron a un acuerdo de conciliación para no seguir con un proceso penal contra el dirigente político por los delitos de injuria y calumnia.

Uribe leyó una retractación: “Acepto retractarme del mensaje de Twitter del 25 de Junio del 2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República. Acepto que este tweet ofende a las Madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché”.

Otra retractación que debió hacer el exmandatario fue cuando señaló al entonces gerente del canal público de televisión de Bogotá, Hollman Morris, y a sus periodistas de hacer apología al terrorismo y de ser colaboradores de las Farc.

Morris denunció a Uribe ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU y la Corte Suprema de Justicia después de que en un debate sobre paramilitarismo, en el que el expresidente fue blanco de críticas, este lo relacionara con el terrorismo.

"Me ha manifestado que no hace parte ni ha hecho parte del terrorismo, yo le creo, y si lo he dicho, lo rectifico", dijo Uribe al leer el acta de conciliación, cuyo contenido fue difundido por el Centro Democrático.

"¿Por qué lo dije? Porque las palabras y actuaciones del doctor Hollman Morris en relación con mi Gobierno, mis compañeros, mi familia y mi persona, y su coincidencia con detractores me hicieron pensar lo que hoy rectifico", añadió Uribe en ese entonces.

Después calumnió a Samper al que calificó de violador de niños. Luego se retractó, sin embargo, fue enfático en que lo hacía porque lo obligaba la justicia e insistió en sus señalamientos contra el periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa denuncia que no es la primera vez que Álvaro Uribe acude a la estigmatización de periodistas como mecanismo ilegítimo para responder a las críticas que le formulan. Tampoco la primera vez que la Justicia le obliga a rectificar sus afirmaciones estigmatizantes. Como presidente y ahora como senador, ha atacado a Gonzalo Guillén, Hollman Morris, Yohir Akerman, Daniel Samper Ospina, Julián Martínez y Noticias Uno.

La Flip exige al senador Uribe acatar el fallo, de igual forma le invita a que responda a las críticas de manera responsable y de acuerdo con los estándares de libertad de expresión. Como persona pública, Uribe tiene el deber de evitar señalamientos que pongan en riesgo a los periodistas y que no contribuyan a una ambiente de respeto a la prensa.