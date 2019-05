Suerte del marco legal de la JEP va camino a la Corte Constitucional

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Pasará un tiempo largo para que en el Congreso de la República se vuelva a vivir el trámite de una norma que lleva dos años de discusión y que genere tanto enfrentamiento político como la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual ahora intenta superar la votación de las objeciones presidenciales a dicha ley.

Las últimas horas enredaron más la suerte de la misma. El martes luego de una conflictiva sesión se logró la votación de las mismas, 47 votos porque se hundieran y 34 para que fueran aprobadas, sin embargo, ahí fue en donde surgió la nueva discusión, porque en criterio de la mesa directiva y del uribismo, los votos mínimos para aprobar o hundir las objeciones son 48, esto luego de sacar a 13 senadores que están impedidos.

Aunque el tema se pretendió discutir en la sesión de ayer, le surgió un problema de fondo, no estuvo agendado en el orden del día lo que suscitó otro posible vicio en la discusión. La sesión del primero de mayo comenzó al iniciar la tarde, pero en poco tiempo fue suspendida ante la decisión del presidente del Senado, Ernesto Macías, de intentar buscar un acuerdo político entre los partidos para decidir si las objeciones se podrían volver a votar.

Previo a eso un grupo de senadores, en cabeza de Roy Barreros, de la U, apelaron la determinación de Macías en la noche del martes cuando dijo que la votación no permitía tener una decisión de fondo, ni se hundieron ni se avalaron, lo que obligaba a volver a hacer una segunda votación como lo dice el reglamento. Para estos senadores las objeciones fueron negadas.

También ese sector reclamó que se permitiera que Antanas Mockus, el saliente senador de la Alianza Verde (el Consejo de Estado anuló su elección) pueda votar porque formalmente no ha sido notificado de la decisión, ni tampoco se ha dado aval para que su reemplazo, Jorge Guevara, se pueda posesionar.

El expresidente y senador Álvaro Uribe, aseguró que la propuesta de quienes están a favor de las objeciones es que se logre un acuerdo entre los partidos, incluyendo las Farc, para negar cinco objeciones, pero solo aprobar la referente al tema de la extradición, es decir, que no se prohíba la misma a los narcotraficantes que se han colado en los listados de desmovilizados. Esa postura fue rechazada por las Farc, que consideró que eso cambia la esencia de los acuerdos de paz que ellos firmaron para lograr su desmovilización.

Luego de tres horas de suspendida la sesión, Macías retomó la misma y dijo que por un error el tema no fue incluido en el orden del día, por lo que se corrió para hoy a las 9:00 de la mañana.

Frente a la propuesta de lograr una salida concertada, el senador Roy Barreras, sostuvo: “Ayer ganamos y se negaron las objeciones, el presidente desconoció ese triunfo, apelé esa decisión y no le dio trámite a la misma, mientras que eso no ocurra no se podrá votar el Plan Nacional de Desarrollo ni ninguna otra ley, seguirá frenada la agenda legislativa”.

El presidente del Senado, tras la frustrada sesión sostuvo que "son errores que se comenten, involuntarios además, creíamos que como se votó anoche y la Secretaría no anunció anoche y por eso será mañana (hoy) que lo estudiaremos y seguiremos con el Plan Nacional de Desarrollo".

Señalados

En los pocos minutos que hubo de la sesión habló la senadora Marítza Martínez, del Partido de la U, quien en la noche del martes se salió en el momento de la votación. Se defendió al asegurar que no le dejaron intervenir para defender su posición de no estar a favor de que se le de aval a los narcotraficantes de que no sean extraditados. El senador José Name, también de la U y que no votó, señaló que negará cinco de las seis objeciones y que solo dará el sí a la referente al tema de la extradición, por lo que pide que se voten de forma separada las mismas.

También llegó a la sesión la liberal Laura Fortich, quien no estuvo en el momento de la votación y que de abrirse la misma ayer negaría las objeciones. Si votan todos los liberales se llegaría a los 48 votos.

Por Cambio Radical la senadora Ana María Castañeda, quien también se retiró minutos antes de votar, en un comunicado aseguró que votará siempre y cuando se haga una a una.

En una reunión que hubo en la mañana de ayer entre los expresidentes César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe para intentar un acuerdo sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, la misma ratificó las posturas ya conocidas, el liberalismo no acompañará los reclamos presidenciales a esa ley.

Según trascendió, en la cita entre los dos exmandatarios el jefe liberal expresó: “Álvaro prefiero que me derrote en la plenaria, pero me mantengo firme con la paz”.

Feria de vicios

En medio de esta discusión, en especial en lo sucedido en las tres sesiones de esta semana, se han advertido posibles vicio que se han dado a estas objeciones. Uno de ellas, la que se evidenció ayer que el proyecto no fue incluido en el orden del día.

También que el presidente del Senado votó algunas objeciones cuando debía haberse abstenido, porque en ese momento ya estaba recusado sobre su proceder.

Un aspecto más que habría viciado la discusión de las objeciones es que se cambiaron impedimentos de senadores, quienes adujeron que no tenían razón para que se los mantuvieran, pero que en criterio de congresistas como Gustavo Petro la mismas no han cambiado, motivo que les obliga a estar por fuera.

Otro error, que la Secretaría General del Senado habría interpretado de forma equivocada la normatividad del quorum de la votación, luego de los impedimentos, como también la citación a los senadores, que como en el caso de Antanas Mockus, no se le ha decretado de forma plena que perdieron su curul.

Toda esta situación llevará a que sea la Corte Constitucional la que decida qué pasar con la ley estatutaria de la JEP, esto porque además hace dos meses la misma precisó que sin importar que las objeciones fueran negadas o aprobadas, el expediente de este proceso se debía remitir a la corporación. Este paso es cada vez más claro que se debe dar así hoy la plenaria del Senado finalmente hunda las objeciones.

Sin norte

La agenda legislativa del Gobierno nacional está desencuaderna. La estrategia del Gobierno y del uribismo de dilatar con recursos jurídicos y de trámite la discusión de las objeciones de Duque a la JEP terminó perjudicando el debate del Plan Nacional de Desarrollo que tiene plazo para aprobarse hasta el martes, pero que apenas hoy se empezarían a votar los 320 artículos. También sufrió ayer un revés la reforma a la justicia. La bancada del Centro Democrático, que había acordado impulsar el proyecto de Cambio Radical, se retiró de la sesión en la Comisión Primera del Senado por cambios en el texto. El proyecto tiene pocos días para ser aprobado.