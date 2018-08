Santos se despide

COLPRENSA | EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El presidente, Juan Manuel Santos, vivió ayer en su último día de Gobierno una apretada agenda en la que agradeció el apoyo recibido durante sus ocho años en el poder y respondió a las acusaciones de Nicolás Maduro.

“Este es mi último evento público antes de entregar el poder al presidente electo, a quien deseo lo mejor”, dijo Santos en una ceremonia en la que se firmaron créditos y se abrió la licitación para la construcción del Metro de Bogotá.

En su última alocución como Jefe de Estado les dijo a los colombianos que les deja de herencia la paz, y los invitó a cuidarla. Agregó que se retira de la política, pero que seguirá luchando por la paz y las víctimas desde otros ámbitos.

“Termino estos ocho años con serenidad, porque hice lo que me dictó mi conciencia, lo que consideré que era correcto, y hoy la paz queda en las mejores manos posibles: en manos de ustedes, queridos colombianos. Siempre dije que la paz no era mía sino de ustedes. Y hoy la dejo a su cuidado, como quien deja a un niño pequeño en manos de amorosos guardianes”, dijo Santos.

El mandatario también les pidió a los colombianos actuar con moderación, no dejarse llevar por los extremos dañinos y paralizantes. “Los invito a que busquemos la unión, a que encontremos puntos de acuerdo sobre los temas fundamentales. Colombia, cuando está unida, se hace más fuerte. Nuestro potencial es enorme: no dejemos que la polarización nos limite”, añadió.

“Los asesinatos de líderes sociales son un dolor con el que me marcho, y la sociedad colombiana –como un todo– debe levantarse para protegerlos y para rechazar estos ataques. La defensa de la vida tiene que ser siempre nuestra cruzada”, señaló.

Santos reconoció que todavía falta mucho por hacer, porque la paz no es perfecta ni fácil de consolidar, pero aseguró que en Colombia, a pesar de las dificultades, se respira un aire diferente. “La paz es de ustedes. ¡Cuídenla! ¡Defiéndala! ¡Háganla crecer y multiplicarse por toda nuestra geografía, en nuestros campos y ciudades, en nuestras comunidades y familias,en el interior de nuestras almas!”.

Así mismo, el mandatario le deseó éxitos a su sucesor, Iván Duque, y reiteró que se retirará de la política, argumentando que cada presidente tiene su tiempo.

“A mi sucesor, el presidente Iván Duque, le deseo lo mejor: todos los éxitos posibles, por el bien de nuestra patria. Yo seguiré la regla dorada, que ha marcado el camino de las grandes filosofías y religiones, tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Por eso, cumpliré, si me permiten, mi promesa de no molestar, de no intervenir, de no ser un aguijón en la nuca de mi sucesor. Cada presidente manda en su tiempo. Y el mío termina mañana (hoy)”, concluyó.

La jornada

El día del presidente comenzó en el Foro fortalecimiento de los organismos de control en Colombia, en donde antes de hablar de la lucha contra la corrupción se refirió a las denuncias de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien el sábado lo acusó de estar tras el atentado que sufrió en Caracas.

“¡Por Dios!, le digo al presidente de Venezuela, el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta”, dijo Santos con tono jocoso que generó risas en el auditorio.

En el foro, convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Procuraduría y la Contraloría, Santos comentó que durante su Gobierno (2010-2018) desarrolló “piel de cocodrilo” y después “piel de hipopótamo” porque es necesario tener “piel gruesa por todas las acusaciones y las posverdades” que se dicen.

El presidente también inauguró ayer el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad (C4), el edificio con la infraestructura más grande de Latinoamérica para la gestión de incidentes informáticos.

“Este centro es lo que yo diría el estado del arte de lo que se puede tener en cuanto a un centro para combatir el cibercrimen, gracias al cual toda investigación será más fácil ahora”, señaló.

Anoche Santos ofreció en la Casa de Nariño una cena para los jefes de Estado y otras autoridades internacionales que asistirán hoy a la investidura de Duque y de la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez.

A la ceremonia, que se realizará a las 3:00 de la tarde, en la Plaza de Bolívar, del centro de Bogotá, acudirán 10 jefes de Estado y delegaciones procedentes de 17 países.

Entre los mandatarios asistentes figuran los de México, Enrique Peña Nieto; Chile, Sebastián Piñera; Ecuador, Lenín Moreno, y Panamá, Juan Carlos Varela (Panamá).

También acudirán los de Argentina, Mauricio Macri; Bolivia, Evo Morales; República Dominicana, Danilo Medina; Costa Rica, Carlos Alvarado; Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández.

Otros invitados son los expresidentes Alan García (Perú) y Ricardo Lagos (Chile); el expresidente del Gobierno español Felipe González; el primer ministro de Curazao, Eugene P.H. Rhuggenaath, y la vicepresidenta y el canciller de Paraguay, Alicia Pucheta de Correa y Eladio Loizaga, respectivamente.

España también estará representada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ya que el rey Juan Carlos no pudo viajar por recomendación médica, y asistirá además el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado.

En cuanto a organismos internacionales se destacan los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; del banco de desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza Ugarte, y Hugo Quiroz Vallejo, en representación del Parlamento Andino.

Además participarán la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y el alcalde de Miami, Francis Suárez, entre otros.

Duque, que ayer no tuvo actividad pública, tiene previstas reuniones bilaterales con mandatarios que asistirán al acto de hoy.

La seguridad de la investidura estará a cargo de 12.000 policías y el Ministerio de Defensa pondrá en servicio el sistema de radar Sinder, desarrollado en el país, para detectar drones, cuyos vuelos fueron prohibidos por la Aeronáutica Civil en los alrededores de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y de la Plaza de Bolívar.

La ceremonia de posesión

Está dividida en dos partes. Una previa, que arrancará sobre la 1:30 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Bogotá, cuando en una puesta en escena artistas representarán lo que espera hacer Duque durante sus cuatro años de gobierno. La presentación estará acompañada de música colombiana y la presenciarán los 2 mil 500 invitados, como también al menos unos mil miembros de los medios de comunicación acreditados. Se presentará un video institucional preparado por la campaña Duque, el cual lleva como título El futuro es de todos y juntos lo vamos a construir.

El Congreso, que sesionará en pleno, enviará dos comisiones especiales para recoger al mandatario, una por el Senado y otra por la Cámara de Representantes. Se tiene previsto que la ceremonia arranque a las 3:00 de la tarde en punto con la entonación del Himno Nacional. Será el presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, quien tome el juramento a Duque Márquez.