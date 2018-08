COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó a la Cámara de Representantes que en un término de 48 horas informe sobre la situación política de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich en su época como combatiente de las Farc, quien se encuentra privado de la libertad porque habría vuelto a incurrir en el delito de narcotráfico luego de su desmovilización.

La determinación se da luego de que el excombatiente presentara una excusa de ausencia para posesionarse en la curul del Congreso de la República, debido a que se encuentra recluido en la cárcel Picota de Bogotá, desde el 9 de abril, acusado de narcotráfico. EE.UU. solicita su extradición al sugerir que presuntamente Santrich habría participado en una organización criminal denominada La Familia, dedicada a enviar droga hacía ese país.

Además de la determinación de la jueza, el fallo menciona que hubo violación de la Cámara de Representantes por no responder a la excusa presentada por el excombatiente del grupo desmovilizado, frente a este hecho el presidente de la corporación, Alejandro Carlos Chacón, explicó que se le han dado las respuestas a Santrich sobre su situación y que se le dará la explicación a la juez.

“No es cierto que tenemos 48 horas para tomar una decisión sobre la curul. Lo que ha dicho la señora juez, que ha negado todas las pretensiones, es que le ha parecido que una de las contestaciones que no se le han dado de manera clara al señor Santrich es el hecho de no haberle dado supuestamente un trámite de excusa, pero no puedo tramitarle una excusa a quien hoy no es congresista, porque no lo hemos posesionado”, explicó Chacón.

“La Cámara de Representantes ha sido clara y contundente del por qué no es posesionado, pero esto no es en trámite de la tutela sino preguntando sobre la excusa que él está argumentando para no presentarse y eso ha sido ampliamente resuelto y daremos una respuesta oportunamente a la señora juez en cuanto no es posible que la Presidencia haga un trámite formal a alguien que aún a la fecha no es congresista”, insistió.

Chacón también indicó que ante la imposibilidad del miembro del partido político Farc de no poderse presentar ante el Congreso por la decisión de la justicia, tampoco se le ha aceptado el argumento de fuerza mayor.

“Se le ha reconocido que es imposible ante una decisión judicial de acercarse en su intereses de posesionarse”, explicó Chacón.

Frente a la posibilidad de que otro miembro de la Farc ocupe la curul de Santrich, el presidente de la Cámara indicó que no es posible, porque para que se pueda dar ese escenario debe existir una vacancia absoluta.

Santrich debía convertirse en congresista a raíz del acuerdo de paz firmado entre las Farc y el Gobierno, que establece que durante dos legislaturas el partido heredero de la guerrilla ocupe cinco escaños en la Cámara y cinco en el Senado.

La situación judicial del excombatiente ha sido fuente de polémica ya que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo creado para investigar y juzgar los crímenes del conflicto armado, suspendió el proceso de extradición de Santrich hasta esclarecer si el crimen se había cometido antes o después de la firma del acuerdo de paz.

En caso de que hubiera sido antes, la JEP sería la encargada de juzgar a Santrich.

El 27 de junio la Corte Constitucional negó al tribunal de paz la competencia de suspender la extradición y dispuso que el exguerrillero siguiera a disposición de la Fiscalía.

Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, se encuentra detenido a raíz de una circular roja emitida por la Interpol a petición de los EE.UU, cuya Justicia lo acusa de planear una exportación de 10 toneladas de cocaína a ese país.