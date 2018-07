Llamadas no suman en investigaciones contra Prieto

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Desde mayo el manizaleño Roberto Prieto tiene reclusión como medida de aseguramiento por su presunta participación en el caso de corrupción con la firma brasileña Odebrecht. Él fue exgerente de la campaña presidencia 2014-2018 del presidente Juan Manuel Santos.

Las pruebas determinantes para acusarlo fueron decenas de llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía. Prieto Uribe, quien permanece en la cárcel Modelo de Bogotá, fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falso testimonio, tráfico de influencias, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados.

Hace un mes la Fiscalía archivó la investigación que pesaba sobre Prieto por el caso de los afiches para la campaña Santos 2010 que fueron pagados por Odebrecht.

Sin embargo, este viernes, la emisora W Radio reveló una serie de llamadas telefónicas entre Roberto Prieto y Juan Manuel Santos, además de otros miembros de su equipo, en las que el mandatario le pregunta a Prieto sobre quiénes y cómo aprobaron el pago por parte Odebrecht de dichos afiches.

El abogado Marlon Díaz, quien es el apoderado del hoy procesado, confirmó que las interceptaciones: "No son más que la confirmación de lo que ya se sabía y se había dicho en varias ocasiones, por parte del señor Roberto ante medios de comunicación y en las mismas audiencias a las que fuimos citados".

El penalista consideró que no habrá ninguna investigación nueva en contra de su defendido ya que los delitos que le fueron imputados durante mayo de este año y que corresponden al escándalo que vinculó a la firma brasileña Odebrecht, fueron archivados el pasado 5 de junio una vez la Fiscalía determinó que los actos presuntamente cometidos por el exgerente no estaban tipificados como delitos, para la época de los hechos, contrario a ello fueron codificados como penales desde el año pasado.

Las pruebas

La llamada, del 10 de marzo de 2017, se hizo desde el conmutador de la Casa de Nariño y en ella Juan Manuel Santos conversa con Prieto:

- Santos: "Una pregunta muy concreta, esta cosa del marido de una señora María Alejandra Valencia, ¿eso qué es? ¿Usted sabe algo de eso?".

- Prieto: "Sí, yo sé algo de eso, eso fue una operación. Yo llegué a la campaña en abril y lo que yo sé es que hubo una reunión donde estuvieron Juan Claudio Morales, Orlando Sardi, Consuelo Caldas, Eduardo Zambrano y con Luis Bueno, el que era el presidente de Odebrecht, y convinieron un aporte para la campaña en especie. Eso fue en el 2010. Yo llegué en abril a la campaña, pero a mí no me tocó esa reunión, yo no fui a esa reunión, yo supe después de ella cuando me dijeron, llegamos a un acuerdo con un aporte de Odebrecht para la campaña. Como yo llegué como a mediados de abril, esa reunión ya se había surtido. Eso es lo que yo sé de eso. Y sobre ese aporte, pues Odebrecht pagó los afiches, sobre lo que convinieron en esa reunión".

Más adelante, en esa llamada Prieto asegura que él supo de esa reunión después de su llegada a la campaña:

-Prieto: "Porque Consuelo (Caldas) asistió a ella, como era la tesorera de la campaña. Y me dijo, palabras más, palabras menos, porque eso ya hace tanto rato presidente, pues que habían llegado a un acuerdo de una colaboración de Odebrecht en esa reunión con las personas que yo le dije, que iban a colaborar en especie como tal, y pues hubo un requerimiento de afiches, y como hubo esa instrucción de apoyo de Odebrecht, pues entonces le pagaron a estos señores".

- Santos: "¿Y el que hizo los afiches fue el marido de esta vieja Valencia (María Fernanda Valencia)?".

- Prieto: "Como María Fernanda trabajaba en la campaña, porque se fue a ayudarnos en la campaña presidencial después de la del Congreso, entonces él me dijo: yo hago afiches y yo se los distribuyo. Yo le dije: ah, bueno, hágale".

Al final del audio revelado por la W y tras preguntar por diferentes nombres que asistieron a la reunión, entre ellos el de Eduardo Zambrano, quien hoy está cobijado con medida de aseguramiento, el presidente Santos cuestiona: "¡Miércoles! ¿Y eso se reportó en las cuentas?".

- Prieto: "No, eso no se reportó porque obviamente el acuerdo no fue ese. Ese es el problema. Porque pues obviamente cuando se sentaron todos tenían conocimiento de que era una empresa privada y como tal no podía. Simplemente dijo: yo apoyo en especie o pago una cuenta. Y eso hizo, según lo que acordaron de apoyo de Odebrecht en esa reunión".

Reacción de Santos

Sobre todos estos hechos, el 14 de marzo del 2017, y las declaraciones de Roberto Prieto en la emisora Blu Radio, el presidente Juan Manuel Santos aseguró: “Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por ese hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder, y del que me acabo de enterar".

Agrega: "No autoricé, ni tuve conocimiento de estas gestiones las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Le pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable".

