FF.MM. descartan expansión de disidencias de las Farc

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En su última edición, la revista Semana prendió el debate al publicar un informe en el que aseguraba que “en el corazón de las selvas del Guaviare se está fraguando un plan para refundar a las Farc. Lo lideran los disidentes del histórico frente primero, estructura madre de esa guerrilla, encargada de entrenar y nutrir otros frentes”, unas afirmaciones que no pasaron inadvertidas para la cúpula militar, que aunque no descartan que esa sea la intención, no ven posible que un plan como este se lleve a cabo y que, por el contrario, el número de hombres en sus filas va en descenso.

El general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, señaló en rueda de prensa que aunque sí tiene en cuenta que hay un “plan de expansión” por parte de las disidencias de las Farc, esta iniciativa será nula por cuenta de las operaciones que realiza la Fuerza Pública.

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad, estas amenazas no pasarán, continuarán en el territorio nacional, pero como nación debemos seguir juntos. Nuestros resultados muestran que vamos por el camino correcto”, dijo el oficial.

En relación a Guacho, de los hombres más buscados por la Fuerza Pública y declarado como objetivo de alto valor por las autoridades de Colombia y Ecuador, Mejía dijo que “es un simple accidente criminal, pero los planes que tenemos nosotros es atacarlo, rompiendo los lazos con el narcotráfico de una manera inteligente y coaccionada”.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recordó que la única banda criminal que tuvo un incremento en sus filas fueron Los Pelusos, quienes por información de inteligencia han sumado 14 hombres en los últimos días.

“Estos grupos han tenido descensos, el Eln bajó en un 2,9% de sus integrantes, el grupo disidente de las Farc perdió el 10,7%, el Clan del Golfo también perdió un 19,2% de sus integrantes y Los Puntilleros han disminuido al menos 14,2%”, dijo el ministro.

En cuanto a capturas, según las cifras del jefe de la cartera, el Clan del Golfo ha visto caer a 780 de sus integrantes, Los Pelusos a 36, Los Puntilleros han perdido a 114 de sus miembros y los denominados por las autoridades Grupos Armados Residuales, los mismos disidentes, han tenido 390 capturas.

En relación a las personas dadas de baja en las operaciones, Villegas aseguró que se han registrado 15 muertes de integrantes del Clan del Golfo y 67 bajas de las disidencias de las Farc. Agregó que en lo corrido del año se han sometido a la justicia 128 de estos delincuentes, 36 más que en el mismo periodo del año pasado.

Análisis

Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, consideró que los disidentes de las Farc que hoy delinquen en el país continuaron con los negocios basados en el narcotráfico y esto puede que sea una causal para el fortalecimiento de las filas.

“Se pueden seguir fortaleciendo porque miembros de las Farc otra vez se han reincorporado no solo con las disidencias sino también con el Eln. Esa es una realidad que existe y que el Estado no puede desconocer”, aseguró el analista, quien –sin embargo– dudó que estas estructuras residuales se puedan constituir como una guerrilla, como lo es el Eln.

Esto porque, en criterio del analista, no tienen un objetivo político. “Considero que esta gente está dedicada únicamente a los negocios criminales, como la minería ilegal, la extorsión y otros delitos que derivan del narcotráfico (...) lo que se está creando es una estructura criminal que coordina los negocios ilegales”, dijo Acero.

Acero aseguró que la Fuerza Pública debe continuar con las operaciones que se realizan contra las bandas criminales que hoy amenazan el territorio nacional. “Lo que nosotros tenemos son organizaciones narcotraficantes y las autoridades deben profundizar en ello, reconocerlo y enfrentar las estructuras ligadas al narcotráfico”, aseguró el experto.

Aunque Acero se abstuvo de cuestionar las cifras reveladas por el ministro de Defensa, resaltó que el Estado no puede desconocer que enfrenta unas estructuras que manejan un negocio muy rentable, por lo que tienen la capacidad de reponerse muy fácil de los golpes que les da la Fuerza Pública.

El general en retiro y presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), Jaime Ruiz, reconoció el poder económico de estos grupos disidentes, basado principalmente en el negocio del narcotráfico y la minería ilegal.

“El plan B de la Farc fue dejar estos grupos que llaman disidentes. Cuentan con todo lo que no entregaron, el armamento, el negocio del narcotráfico, así es que esas organizaciones disidentes es posible que estén tratando de integrarse y buscando una alianza, pero eso deberá enfrentarlo la Fuerza Pública como corresponde”, dijo el oficial en retiro.

Para Ruiz, el robustecimiento de las disidencias de las Farc coincide con la cantidad de actos criminales que realizan en el territorio nacional. “Ellos tienen mucho dinero y en el mercado negro pueden conseguir el armamento que necesitan, alianzas dedicadas a estas actividades del narcotráfico, además tienen las rutas que no entregaron los grandes jefes cuando negociaron en La Habana”.

Agregó que “también hay información privada y precisa de que el 50% de los que se desmovilizaron desapareció de las zonas de concentración, entonces estos están robusteciendo la organización”.

Por ahora queda claro que los grupos criminales sí cuentan con el poder económico que les permita robustecerse y que algunos de ellos buscan agruparse alrededor de estructuras armadas como el Eln u ocupar los vacíos que dejaron las Farc, y será el Estado el responsable de enfrentar estas iniciativas delictivas de la forma más efectiva posible.

La Fundación Ideas para la Paz estima que entre 1.200 y 1.400 hombres integran las disidencias de las Farc.