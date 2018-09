"Este sector necesita más comunicación y transparencia": ministra de Transporte

DANIELA MIRANDA

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Durante el primer mes de gestión al frente del Ministerio de Transporte, Ángela María Orozco ha tenido que lidiar con varias “crisis”, como ella misma lo dice, debido a la irregularidad en el transporte intermunicipal fronterizo y obras 4G inconclusas que adelanta la cartera.

Un déficit de 25 billones de pesos fue lo primero con lo que se encontró al posesionarse y revisar a fondo la situación del Ministerio.

Tres días después la sorprendió el siniestro del bus colombiano en Ecuador. A la semana siguiente las lluvias le jugaron una mala pasada con la afectación a la carretera entre Bogotá y Villavicencio algo que, según cuenta, sorteó “poniendo la cara”.

Y en días pasados volvió a tomar fuerza su nombre cuando anunció que la APP que permitiría la navegabilidad por el río Magdalena debía ser sometida a un estudio profundo socioambiental.

¿Cuáles fueron los principales problemas que evidenció en su primer mes de gestión?

Varios, pero resalto tres. Las vías de Cuarta Generación (4G) me dejaron ver que era un programa bien conceptualizado y estructurado, pero con una gran litigiosidad y mala ejecución. Eso me llevo a encontrar que entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y Cormagdalena hay 31 tribunales de arbitramento por los 30 proyectos de las 4G. Otro de los problemas es el fallo en contra del Ministerio por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) 2.0 y el reto que eso representa porque la concesión vence en mayo y es fundamental hacer una nueva licitación o un nuevo esquema competitivo, estamos balanceando si será una APP, pero tenemos claro que debe llevar tecnología. El Runt 2.0 debe ser mucho más fácil para el usuario y enfocado hacia él.

¿De cuánto sería la inversión para el Runt 2.0?

No lo sé aún porque precisamente no encontré los pliegos de condiciones. Encontré dos estudios de concesiones en los que se cobra un porcentaje de los servicios que vendes, pero esto no tiene problemas presupuestales como me pasa con los otros temas.

Y el tercer problema...

La gran desfinanciación del sector. Tanto para el Invías como para la ANI, que son las grandes entidades ejecutoras de la cartera, encontré que para la primera hay una desfinanciación para el año de alrededor de $1.9 billones relacionado con 4G y para la segunda, nada es suficiente, pues se necesitan $4 mil millones en vías terciarias para el 2019 centrados en el Túnel de la Línea que como lo indicamos hay un faltante entre $500 mil y $600 mil millones por un estudio que se contrató para determinar que toda la estructura de la obra estuviera en buen estado, pero los resultados dieron cuenta de que hay que reforzar las estructuras del viaducto.

¿Qué implica esa desfinanciación?

La posibilidad de diseñar nuevos proyectos es totalmente nula, salvo la asignación de unos recursos para vías terciarias, pero para el año que viene están frenadas las nuevas obras. En estos momentos debemos enfocarnos en terminar las obras que están, inclusive con los conflictos de las 4G.

¿De dónde saldrán los recursos?

Estamos adelantando debates presupuestales con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Él ya está enterado de todo lo que nos falta y todo depende del espacio fiscal que tenga la cartera de crédito público.

El primer choque con la cartera

Tuvo que enfrentarse recién posesionada al accidente del bus colombiano en territorio ecuatoriano. ¿Qué medidas se vienen adelantando sobre la ilegalidad en las fronteras del país?

La Superintendencia de Puertos y Transporte tenía una gran debilidad institucional sumada a la queja generalizada de hace muchos años. Ahí concluí que más que un experto en transporte al frente de la entidad se necesitaba de alguien que hiciera vigilancia, inspección y control. El tema no es montar más tramites, sino tener un plan de vigilancia y control en la frontera.

¿Cuál es la entidad que debe realizar el control de estos vehículos en las zonas fronterizas, ya que cuando ocurrió el accidente no hubo claridad en las responsabilidades frente al tema?

Llevaba tres días en este ministerio y soy franca, siento que es un sector muy fuerte, pero no había una articulación importante entre las entidades. Aquí hay temas de normas y de facto, si siento que algunas de estas agencias iban cada una por su lado y eso no podía continuar así, se trabaja para un solo Gobierno. Las cabezas vienen conmigo, pero ha sido difícil para algunos engranar y entender que aquí ninguno es una rueda suelta. Para ese momento la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía (Ditra) debía estar al tanto. Pero identificamos que esa zona por la que transitó el bus es ‘caliente’ por lo que no había presencia de la entidad por eso el Ejército Nacional era también de los encargados de vigilar ese sector. Eso demostró la necesidad de fortalecer a la Superintendencia porque es la que vigila y al Ditra porque tiene facultades de control.

Líos con la vías

Otro problema es la vía entre Bogotá y Villavicencio. ¿cuáles son las medidas para solucionar esta problemática?

Cuando uno mira lo que pasa en la vía se encuentra un mal ambiente frente al concesionario. Lo que hice fue sentarlos a todos para analizar que estaba pasando y vimos que este tema toco también a la Unidad de Riesgo porque se presentaron las lluvias más fuertes de los últimos 30 años cayéndose la montaña. Eso que pareciera solo climático generó lo demás y quien se hace cargo de eso cuando es algo que esta fuera de control, es una variación ambiental. Todo mundo pidió que le quitara el contrato al concesionario, pero eso no era posible, había que mirar sus obligaciones, exigir lo que toca, y montar planes de contingencia porque cómo hace uno para que no llueva. Además, encima de la montaña hay de todo y eso está generando un problema ambiental gravísimo, se va quebrando la tierra por el agua que se filtra de los cultivos. Se instaló una veeduría y se buscó acompañamiento ambiental. Así mismo, descubrimos la mala gestión que hubo para informar a la gente, no todo se puede través de Twitter.

Se piensa exigirles más a los concesionarios viales, como Coviandes, que es el encargado de esta vía?

Total. Yo pongo la cara, pero también los demás porque no soy la única del sector. También es un tema de que yo coja al concesionario del pescuezo para que cumpla con sus obligaciones, y desde el primer día lo he estado haciendo para definir responsabilidades y soluciones teniendo en cuenta a la gente y los planes de contingencia, uno de ellos fue no cobrar peajes mientras estuvo taponada la vía, no estaba en el contrato, pero se debía aplicar. El tema de fondo es que ellos son mis vigilados y aliados, es una relación permanente donde debemos trabajar en conjunto a largo plazo. Hay que exigirles, pero también entender que lo que no es de ellos se respeta, para mi este sector necesita más comunicación y transparencia.

¿Sobre qué otros proyectos se tiene la lupa puesta en el país, en el caso de las vías de Cuarta Generación, que desde la ANI se han hecho bastante críticas?

Estamos haciendo un diagnóstico. Hay comités preparando un documento de mapeo de los problemas que hay y los cuales serán de revisión de la Procuraduría para la conciliación de todo lo solucionable. En las 4G hubo una gran paralasis por el tema de Odebretch y el susto de los funcionarios, pero pienso que el peor escenario es que fracasen los proyectos y que tenga que pagar las demandas

¿Cuáles son las prioridades para el Gobierno en materia de infraestructura vial?

Nadie puede desconocer que hoy Colombia con su infraestructura es un país distinto, pese a cosas absurdas como el puente de Villeta- Guaduas que será entregado y da a un potrero, pero cuando uno llega a las regiones las vías terciarias tiene un gran atraso, ahí el balance es muy triste. Además, para mí es terrible porque no tengo plata para dar y lo que tengo es para programas donde se estructure bien todo. El reto de Colombia es conectarse con el mundo, pero conectarse también consigo misma, retomar lo fluvial, poner el foco al Pacífico y demás entradas marítimas.

La semana pasada pidió hacer una revisión a la estructuración del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. ¿Qué motivo esto?

Le pedí a la ANI y a la Financiera de Desarrollo Nacional que hicieran una revisión y se encontró que unos temas necesitaban de un estudio profundo del impacto socioambiental hacia la comunidad porque no nos puede pasar lo mismo que con el drago de Cormagdalena o la Perimetral de Oriente que afectó este tema con el que se pensaba hacer uso de los 635 kilómetros de cobertura del canal.

¿Cuánto tiempo más va a llevar la adjudicación de esta APP?

A mí me dicen que el estudio se lleva entre seis y ocho meses, espero dar noticias por ese tiempo.

"Encontré mil solicitudes de rutas para bus represadas, no se habían aprobado y si esto pasa se complica la situación porque hay zonas del país en las que se está buscando el tránsito legal, pero si no se atiende desde la cartera entran a operar sin estar reglamentados".