“Estamos en contra del miedo”

El País | LA PATRIA | Cali

El padre Francisco De Roux ha estado en el ojo del huracán. Pero en medio de la tormenta, mantiene la calma. Habla pausado, cierra los ojos como intentando traer desde lo más profundo de su conciencia palabras medidas.

Procura dejar claro que no es enemigo de nadie, que este país necesita abandonar el odio y que urge reconocer los errores que se cometieron como sociedad para avanzar. Aunque no es tan fácil, admite.

En mayo pasado fue nombrado presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El mecanismo pertenece al sistema de Justicia Transicional, creado después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

El padre antes que hallar verdad, es víctima de ataques. La guerra sucia, esta vez, llegó en forma de video, uno en el que lo sacan de contexto y lo dejan como simpatizante de la guerrilla del Eln.

“Conozco muy bien a Pablo Beltrán. Lo aprecio, tengo una verdadera admiración... desde los tiempos de Camilo; es que yo anduve la calle con Camilo Torres en Bogotá...”, dice el padre en el video que dura un minuto y quince segundos, y en el que a todas luces es evidente la edición para unir las frases.

Él, de inmediato, publicó un comunicado: “Es un montaje. No voy a responderlo. Hace año y medio di esa conferencia en Medellín. Estaba presente el negociador del Eln Juan Carlos, que está al lado mío en la imagen. Yo llegaba de Quito. Comencé diciendo que me daba mucho dolor viéndolos empeñados en la guerra”.

Sin polémicas

En medio de la instalación de la Mesa de Protección de la Vida para salvaguardar a los líderes sociales, en Santander de Quilichao (Cauca), expresó: “Te atiendo, pero no quiero responder a polémicas”.

Desde mayo pasado entró en operación la Comisión de la Verdad, ¿Cuál es el balance hasta ahora?

Estamos terminando la metodología para ponerla a la vista de la opinión pública. Esta es una institución que tiene características que hasta ahora los colombianos no conocen, que son propias de las comisiones de la verdad en el mundo. Como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad no somos una entidad jurídica, no juzga a nadie, no dicta sentencia contra nadie; la comisión busca una verdad que no es la de los jueces, es la verdad humana e histórica.

No estamos en contra de nadie, no somos oposición política; no estamos en contra de ningún partido, ni del gobierno que termina, ni del gobierno que empieza. Estamos en contra de la mentira, de los silencios en los que se metió el país con cosas que nos afectaron mucho que no se dijeran; estamos en contra del miedo.

La semana pasada tuvieron la primera crisis como institución cuando se cuestionó la solicitud de información que le hicieron al Ejército Nacional...

Como un ente de Estado, el Decreto 577 que nos crea nos da la Facultad de llegar a toda la información, incluye información reservada, la de inteligencia que se requiere para alcanzar el conocimiento de la verdad. Por eso solicitamos a las distintas entidades del Estado no solo al Ejército, también a la Unidad de Víctimas y a otras dos entidades. Próximamente lo haremos a la Fiscalía y a la Procuraduría.

¿Cómo hacer para proteger esa información en un país en el que todo termina filtrándose?

Es parte de nuestra conversación con las instituciones que hasta ahora han tenido esos archivos. Para preservar la seguridad, poder tener contenedores mutuos, muy serios para proteger el proceso. Sé que es una tarea muy difícil, pero vamos a trabajar en eso y esperamos construir juntos los protocolos que nos den esas garantías.

Tres años

¿Usted cree que los tres años que tendrá de vida esta Comisión serán suficientes para esclarecer la verdad de más de 50 años de conflicto?

El esclarecimiento de la verdad nos puede tomar muchos años. Posiblemente nunca acabaremos, lo que uno puede es ponerse en un camino muy serio, en búsqueda de una verdad compleja donde puede darse cuenta que no solo hay muchos datos, sino muchas hipótesis e interpretaciones de lo que pasó. Luego decir con responsabilidad que tenemos una hipótesis que nos parece mas creíble, más rigurosa y que es capaz de responder a todas las preguntas que nos hacemos los colombianos sobre cada tipo de victimización: la violación a las mujeres, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres.

Las verdades casi siempre son dolorosas, ¿usted cree que vamos a estar preparados para ellas?

Tenemos que tener coraje. Quisiéramos llegar a un relato final que lejos de acrecentar los odios, las polarizaciones, las venganzas, nos una y nos lleve a tener compasión por lo que aconteció y nos ponga en una actitud de: ‘acojámonos en lo distintos que somos y construyamos juntos un futuro’.

¿Cuál es la metodología para esclarecer la verdad?

Partimos de las víctimas. El eje de la comisión es el dolor humano, por eso durante estos tres años vamos a mantener nuestro juicio histórico en suspenso. Entre tanto, estaremos mostrándole al país la realidad del dolor humano. Queremos que lo que el país no ha sentido lo sienta. Eso lo vamos a presentar sin emitir ningún juicio, simplemente para que el país esté viendo el sufrimiento tan grande que hubo en Colombia. Solo cuando hay compasión uno se siente responsable.

Información

¿La Comisión ya le solicitó información a la dirigencia de Farc?

Por supuesto, de una manera formal la Comisión llamó a las Farc a iniciar el proceso de reconocimiento de entrega de la verdad y también de la entrega reconocimiento de sus responsabilidades. Formalmente empezamos con el grupo de guerrilleros que fue cabeza de las Farc. Le pasamos una carta muy parecida a la que le pasamos a los militares.

¿Usted cree que ellos realmente van a contar la verdad y aceptar sus responsabilidades?

Mi obligación es concederle la buena fe a todos, si después de tres años de investigación nos toca, pondremos en evidencia que hay cosas que no son ciertas.

Usted tuvo acercamientos con el nuevo gobierno, ¿Cree que de la mano del presidente Iván Duque se saque adelante la paz?

Mi principio es confiar en la gente, de entrada. Estoy convencido que cuando uno participa en unas elecciones, independientemente de por quién uno vote, la persona que queda elegida es mi Presidente. De modo que para mi el presidente es Iván Duque y no tengo razones para desconfiar de él.

Los 12 de la Comisión de la verdad

El presidente de esa instancia, cuyos decisiones no tendrá efectos judiciales, es el padre Francisco de Roux.

También están: Alejandra Miller, Alejandro Valencia, Alfredo Molano, Carlos Beristain, María Ángela Salazar, María Patricia Tobón, Martha Ruiz, Carlos Ospina, Saúl Alonso Franco y Lucía González, quienes trabajarán por tres años.