AquíEntranTodos, sello que buscará combatir la discriminación sexual

El presidente, Juan Manuel Santos, firmó ayer en la Casa de Nariño el Decreto de Prevención de Discriminación por Orientación Sexual, que establece el sello #AquíEntranTodos.

“Estamos haciendo realidad una Colombia más incluyente, una Colombia más igualitaria, una Colombia sin discriminación, es decir una mejor Colombia”, manifestó el mandatario en el acto. Agregó que espera “seguir avanzando hacía un país sin discriminaciones de cualquier tipo”.

“Este decreto lo que hace es fortalecer esta ley. Específicamente promueve entornos libres de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género en los espacios abiertos al público, en el comercio oficinas públicas”, precisó el Jefe del Estado.

El presidente informó que el Ministerio del Interior va a desarrollar programas de asistencia técnica para la implementación del sello.

Esto fue lo que escribió Juan Pablo Jaramillo en su cuenta de Instagram: "Hoy es un día irreal ¡lo logramos!", quien explicó que iniciaron este proyecto con el programa llamado Causas Ciudadanas del Ministerio del Interior.

juanjaramilloe Hoy es un día irreal ¡lo logramos!

Hace poco @christiancastiblanco y yo conocimos un programa llamado “causada ciudadanas” liderada por el viceministro @luisernestogl con la cual el pueblo puede organizarse a favor de una causa y pueden hacerse escuchar y generaran un cambio, así que quisimos llevar nuestra voz y el apoyo de nuestra audiencia a otro nivel, desde siempre he querido dejar un legado, algo bueno que trascienda y ayude a la sociedad, hoy con orgullo y mucha nostalgia puedo decir que estamos recogiendo los frutos de una gran lucha que hemos dado

El 4 de octubre decidimos lanzar una petición en la plataforma “Change.org” llamada “Aquí entran todos” que consiste en crear un sello que pueda vivir en muchos lugares públicos y concurridos, libre de discriminación que apoye la inclusión y la igualdad a pesar de las diferencias de gustos y razas de cada quien, con el fin de acabar poco a poco con la discriminación en nuestro país, naturalizando de una vez por todas esta realidad: la comunidad LGTB existe y ha existido desde tiempos inmemorables y no es una enfermedad, ni un desorden mental

Hoy 1 de marzo vemos el resultado en carne propia, firmaremos el decreto con presidencia y una vez más demostraremos que en redes sociales hay personas que creen en el cambio, que no solo están comentando cosas banales sino que por el contrario encontraron un lugar en donde su voz unida con el resto tiene gran impacto.

Hoy estamos dando un paso gigante en la historia de Colombia (ojalá se inspiren y repliquen esto en otros países) muchos creerían que el pais no estaba preparado para afrontar esta realidad de frente, la comunidad LGBT también son humanos y también tienen derechos como todos, puede sonar mas que obvio, pero es evidente que para muchos necesita ser recordado, hoy Colombia seguirá evolucionando en su proceso de crecer como un país tolerante, hoy yo Juan Pablo Jaramillo y mas de 4,5 millones de personas que pertenecemos a la comunidad LGBT nos sentiremos más seguros, más comprendidos y mejor respaldados que siempre, gracias internet, gracias audiencia querida y gracias gobierno de Colombia por abrir puertas a que estos cambios sucedan. No olvidare este día.

Christian Castiblanco describió la firma del Decreto como un sentimiento de satisfacción total y de felicidad indescriptible:

christiancastiblanco Hoy primero de marzo de 2018 me desperté con un sentimiento lleno de satisfacción total, un sentimiento de felicidad indescriptible al saber que lo que comenzó un dia como un sueño de dejar un granito de arena en el mundo hoy es una realidad.

Durante mucho tiempo he sido partidario y fiel creyente de que al mundo le hace falta mucho amor y que solo por medio de este podremos alcanzar una sociedad mejor, una sociedad llena de valores, personas que vayan siempre por el camino del respeto hacia los demás, hacia los diferentes ideales, gustos, identidades, religiones etc. porque somos seres con esencias diferentes y eso es lo que nos hace únicos y especiales.

Siento una satisfacción de poder ser vocero de miles de personas que quisieran pronunciarse, pero que por miedo no pueden, ese miedo a ser juzgados a ser discriminados, ese miedo que muchas veces hace que perdamos momentos, personas o cosas increíbles, ese miedo que muchas veces no nos permite tener un libre desarrollo… es lindo poder ser una voz de aliento para cada uno de ellos que aun no se atreven a aceptarse como son y no porque no quieran, si no por que muchas veces la sociedad nos quiere imponer cosas que para ellos “son correctas”

Me siento agradecido con la vida por tener la oportunidad de ser un líder y acá no importa que tan grande o pequeño sea, pues pienso que te conviertes en un líder desde el momento que estas trabajando en pro de algo positivo, algo para mejorar, algo para hacer crecer, es lindo tener el respaldo de jóvenes que quieren vivir en un mundo mejor, que están cansados de las injusticias, cansados de la discriminación y de que se les dicten pautas erróneas de cómo debe ser y debe vivir un ser humano.

Agradecido con El universo por darme a tan increíbles personas que con el mismo sueño, ese sueño de dejar una huella en este mundo, un granito de amor que sirva para cambiar mentes, mentes cargadas de amor y respeto, esas personas son todos ustedes, que se tomaron el tiempo de leer, de firmar, de poner ese granito para poder ser escuchados y que se convirtiera en una realidad. Se que aun queda mucho camino por recorrer pero el hombre que mueve una montaña,empieza por piedras pequeñas.

​¿De qué se trata este decreto?

El sello #AquíEntranTodos es un “decreto que lo que hace es fortalecer esa ley que promueve entornos libres de discriminación por razones de orientación sexual o de identidad de género”, expresó el Jefe de Estado durante el firma del decreto.

Según el mandatario, este será el símbolo para activar la creación de ambientes libres de discriminación, exactamente, espacios abiertos al público, establecimientos de comercio y oficinas públicas, en todo el territorio nacional.

“Las alcaldías van a conceder un sello de calidad, en este caso de garantizar #AquíEntranTodos. El dueño o responsable del comercio o la sede publica se comprometa a formar sus empleados en una cultura de no discriminación”, explicó el Jefe de Estado.

También que las empresas de vigilancia y seguridad privada capaciten a sus empleados para evitar actos de discriminación en el momento del ingreso.

Y por último, desarrollar protocolos de denuncias accesibles y transparentes para detección de prácticas discriminatorias.

Iniciativa

En octubre del 2017 los youtubers colombianos Juan Pablo Jaramillo y Christian Castiblanco fueron los protagonistas que esta iniciativa se llevará a cabo, expresó el Mandatario.

La petición también fue promovida a través de un video en las redes sociales, que en un día superó las 500.000 visitas en YouTube; 143.000 vistas en Instagram; más de 9.000 ‘me gusta’ en Facebook y de 6.000 en Twitter. La etiqueta #AquiEntranTodos fue tendencia número 1 en Colombia.