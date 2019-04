Ángela Robledo ahora piensa en la Alcaldía de Bogotá

MARTHA LUCÍA GÓMEZ Y DIANA GUTIÉRREZ

“Qué dolor, realmente esto es un golpe a la democracia”, dijo ayer a LA PATRIA la todavía representante a la Cámara Ángela María Robledo, que por un fallo del Consejo de Estado perdió su curul (ver recuadro Decisión del Consejo de Estado).

Esta manizaleña afirmó que tiene varias preguntas, que seguramente en el camino jurídico que continúa va a plantear. “No entiendo por qué ante una situación similar de doble militancia, como la de Marta Lucía Ramírez -vicepresidenta de la República-, a quien por distintos caminos, pero en el fondo el cargo era el mismo, le aplican un rasero distinto al mío”.

Tampoco entiende por qué, como dice el alegato de su abogado y el concepto de la Procuraduría, no se reconoce la condición de excepcionalidad que se crea con la curul para la oposición. “No le quitan la curul a Ángela María sino a por lo menos ocho millones de personas que votaron en la segunda vuela presidencial por la Colombia Humana”.

Cosas extrañas

- ¿Considera que el Consejo de Estado no está respetando la Ley de Equilibrio de Poderes para darles curul en Senado y Cámara a quienes quedaron con segunda mayor votación en las elecciones?

Quizá la subestimaron. Es muy extraño, porque no tenemos partido político, ni siquiera reconocimiento como grupo significativo de ciudadanos. No me inscribí a Colombia Humana, me inscribí como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y eso existe en la norma. Por eso me parece que se subestimó el sentido político del estatuto.

- Dicen que con este fallo se está desestabilizando a la oposición y así fortalecer bancadas de Gobierno para votar contra la reglamentación de la JEP, ¿considera que es así?

Creo que sí hay un contexto, no digo que sea el del Consejo de Estado, pero en el clima general del país hay de nuevo una amenaza a la oposición. En Colombia esta democracia tan precaria no ha podido entender que hay una forma de hacer oposición, abierta, alternativa. Antes mataban, ahora es otra forma de acallarnos. Nos pone alerta, pero el proyecto continúa, Seguiremos resistiendo.

- ¿Se estaría entonces contemplando a Colombia Humana como partido político y podrían dar avales en las elecciones regionales de octubre?

Es la pregunta que muchos colegas de la bancada alternativa hicieron hoy -ayer-, parecería, porque si hay doble militancia es porque se pasa de un partido a otro, y yo no fui a elecciones para Congreso de la República sino a una elección muy distinta, que era para Presidencia y Vicepresidencia.

Posibilidades

- ¿Qué piensa el senador Petro de este fallo?

Hablando con él, sentimos que en Colombia a la oposición se le cierran los espacios, que hay que estudiar el fallo con mucho cuidado para mirar en qué condiciones queda la posibilidad de estar en otro lugar, y que hay que seguir caminando juntos.

- ¿Piensan interponer algún recurso frente a esta decisión del Consejo de Estado?

La nulidad no tiene segunda instancia, pero sí hay recursos. Uno puede ser la tutela. Hay que leer el fallo para decidir qué hacemos con mi abogado, no con un grupo de abogados como dijeron algunos medios nacionales.

Preparada para la Alcaldía

- ¿A qué se va a dedicar a partir de la semana entrante, se dice que queda como firme candidata de Colombia Humana a la Alcaldía de Bogotá?

Risas... Pues eso en la Plaza -ayer- fue un grito unánime, pero hay que valorarlo. Estamos haciendo un esfuerzo de convergencia programática. Hay que ponderarlo porque a Bogotá hay que recuperarla, esta ciudad que tanto amo, como a Manizales donde nací, pero hay que mirarlo con mucho cuidado porque es una decisión muy fuerte y no se pueden tomar estas decisiones en tiempos de crisis.

- ¿Se siente preparada para asumir como alcaldesa de Bogotá?

Aquí llevo muchos años, décadas, desde que terminé mi bachillerato me vine a estudiar mi carrera, me casé y mis hijos nacieron acá. Sin embargo siempre regreso a Manizales, en donde vive mi madre, que cumple 90 años y el sábado vamos a celebrarle en Chinchiná.

Decisión del Consejo de Estado

La Sección Quinta del Consejo de Estado (CE), con tres votos a favor y uno en contra, declaró la nulidad de la Resolución 1595 del 19 de julio del 2018 expedida por el Consejo Nacional Electoral que confirmó a Ángela María Robledo como ocupante de una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo constitucional 2018-2022.

Según el CE, Robledo está inmersa en una doble militancia por hacer parte del partido Alianza Verde y luego renunciar para convertirse en la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por la Colombia Humana. “No hay razón válida para evadir la norma de doble militancia. Esta aplica para todas las personas sin excepción”.

La Sección del CE estudió una demanda que argumentaba que Robledo presentó renuncia a su curul en la Cámara y al partido Alianza Verde el 16 de marzo del 2018, dimisión que fue aceptada formalmente cuatro días después, pero la inscripción ante la Registraduría se hizo el mismo día que se retiró de los Verdes.

A juicio de los demandantes, Robledo ha debido renunciar 12 meses antes a la curul de los verdes a efectos de inscribir su nombre como candidata a la vicepresidencia por una coalición. “Al no renunciar en el plazo estipulado (...) incurrió en la figura de la doble militancia que origina la nulidad del acto de elección”, reposa en la demanda.

La Procuraduría emitió un concepto en el que argumentó que “no se puede configurar la doble militancia si entre la elección y aquella en que se predica la doble militancia, transcurrió una jornada electoral para la corporación de la que el demandado hizo parte”. Lo que quiere decir el Ministerio Público es que, si el integrante de la corporación pública decide presentarse para un cargo uninominal, la modalidad de doble militancia para miembros de corporaciones públicas no debe operar.

“Es decir, no debe exigirse la renuncia un año antes de la inscripción, en tanto se estaría haciendo extensiva la sanción a supuestos no contemplados en el precepto constitucional y legal”, conceptuó el Ministerio Público.

* Información de Colprensa.

Reacciones de la Colombia Humana

Julián Mejía, miembro de la coordinación departamental

Esto indigna. Es muy evidente que el Establecimiento está judicializando la política para apoderarse del legislativo, y por esa vía golpear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es simple el encadenamiento de los hechos, y eso debería golpear al pueblo colombiano. Independiente de los argumentos técnicos, la pregunta es ¿por qué en el caso de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, no hay doble militancia?, si ella participó en una consulta previa de un partido -Conservador- y luego participó en la elección presidencial como fórmula de Iván Duque -Centro Democrático-. Alguien podría decir que es cuestión de interpretación, pero lo que es claro es que en los casos de Antanas Mockus y de Ángela María Robledo, en el Congreso de la República van consolidando una mayoría que les va a permitir vetar la JEP para desmontar los acuerdos de paz.

Rafael Betancurt, coordinador de Manizales Humana

Hacer democracia participativa en este país es muy difícil. Un fallo jurídico está violando el acuerdo 2 de La Habana: la participación política, y está diciendo que hay necesidad de una reforma política. Por lo menos ocho millones de colombianos fuimos a las urnas a respaldar esa candidatura, y le dicen: sí, bien pueda, y luego le dicen no, no puede ser candidata. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que no está por subsanar los inconvenientes. Lo que pasó es un vacío jurídico. A Colombia Humana no le han reconocido personería jurídica, y están midiendo la curul de Ángela María como si fuera un partido político. ¿Dónde está la doble militancia?

David Alejandro Ramírez Marín, miembro de Manizales Humana

Nos aterra la decisión del Consejo de Estado. Ella no tiene por qué perder su curul, debido a que ocupa el cargo por norma. Ella no está inscrita en ningún partido político para incurrir en doble militancia. Colombia Humana es un movimiento político que no cuenta con personería jurídica, por ende es irónico el anuncio. Además, cuando ella se inscribió ya había presentado su renuncia a Alianza Verde. La democracia en Colombia está siendo cercenada por el Gobierno de Iván Duque y por la derecha política. Ángela no solo representaba un proyecto político de izquierda sino uno alternativo y democrático y en Colombia se está perdiendo. Mientras Uribe y Duque se ufanan hablando de la crisis en Venezuela, ellos aplican lo que critican del gobierno de Maduro.

José Nobles , miembro de Manizales Humana

Se veía venir. El Gobierno se ha empeñado en que las personas que no se identifican con sus políticas, especialmente de guerra, sean expulsados de sus cargos o dignidades de representación popular y en defensa de las políticas de paz. Es una decisión que respeto, pero no comparto, pues hay otros dignatarios con iguales o peores condiciones en cuanto a la elección; sin embargo, siguen sin problema. Estamos otra vez en la época en que procuran votar los proyectos de ley antes de que los metan a la cárcel por varios años. La decisión del Consejo de Estado es política no jurídica. Hay que seguir con las movilizaciones nacionales para reclamar la personería jurídica del partido y el respeto por las decisiones que se tomen en las urnas.