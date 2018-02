Álvaro Uribe llama abusiva a la Corte Suprema por acusarlo de obstruir la justicia

Luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenara investigar al senado Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra del también congresista Iván Cepeda, el expresidente a través de una carta llamó abusiva a la Corte al decir él se estaba obstruyendo la justicia.

“Pregunto señores magistrados: ¿Quién es el enlace del Senador Cepeda en la Corte Suprema que desde hace días le anticipó está calculada y politiquera decisión? La Corte llega al abuso de interpretar como obstrucción de la justicia una conversación telefónica en la cual le pregunté a una persona por una noticia judicial en mi contra, me dijo que conocía la versión contraria y que buscaría en el periodismo cómo neutralizar la noticia”, dijo Uribe.

El expresidente pidió a los colombianos presos, que conozcan manipulaciones del Senador Cepeda, que se atrevan a denunciar y que denuncien lo que deban denunciar en su contra. Agregó que a pesar de las pruebas aportadas la Corte decidió inhibirse bajo el argumento que las actuaciones del senador Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de Derechos Humanos de la Cámara. “Y ordenan investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes”.

“En 2012 se denunció al senador Cepeda ante la Procuraduría y la Corte por manipular testigos, entre ellos personas encarceladas por mi gobierno. El senador acusaba a mi hermano y a mí de haber creado o apoyado o pertenecido a un grupo paramilitar en la Hacienda Guacharacas, donde la FARC asesinó a mi padre en 1983, destruida por el ELN en 1996 cuando yo me desempeñaba como gobernador de Antioquia, lo que obligó a mi familia a mal venderla. Acusaciones fantasiosas como que yo habría ido a la región a cometer delitos mientras desempeñaba dicho cargo”, afirmó el senador.

Manifestó el expresidente que esa denuncia probó que una ONG, cercana al senador Cepeda, “hizo pagos a familiares de testigos. Pero, infortunadamente, para la Corte en este caso, y para la Fiscalía en otros, eso no es manipulación sino protección humanitaria. Se han dado casos de personas que quieren declarar en nuestro favor y en la fiscalía les preguntan si nos van a acusar”, agregó.

“En 2014, a raíz del debate que anunció el senador Cepeda en mi contra, y que llevó a cabo con apoyo del presidente de la República, un abogado, a quien no conocía, me visitó y me dijo que personas que estaban en la cárcel expresaban que el citado senador les hacía ofrecimientos a cambio de dar testimonios en contra de mi hermano y de mi persona. A través de investigadores se recogieron las respectivas declaraciones y las dos. Recientemente apareció otro declarante que la Corte ha negado llamarlo a ratificar con el argumento de presumirlo manipulado”, expresó Uribe.

Dice el senador dice que no tiene información privilegiada, “simplemente muchos ciudadanos” le “advierten sobre interceptaciones “a su teléfono. “Me entregaron una nota, en un papel, sin nombre ni firma, que me comunicaba que me habían interceptado y me habían hecho seguimiento de una reunión con una persona amiga, que me ayudaba en la campaña de Medellín en 2015, vinculado a la zona de Guacharacas, razón por la cual le pedí hace tiempo que me ayudara a desvirtuar infamias”.

Agregó el expresidente que en su legítimo derecho a la defensa ha buscado personas para esclarecer la verdad en procura de defender a su familia y a su persona. “¡Acaso esto es manipulación de testigos!”.

“En mi caso no hay justicia sino ánimo persecutorio. Llevo más de tres años esperando una decisión sobre la investigación en el caso del hacker, asunto del cual tuve conocimiento cuando estalló el escándalo de la trampa contra el doctor Óscar Iván Zuluaga.Cuando se trata de infamias contra mi persona nada procede, ni siquiera investigan, pero este caso también lo enfrentaremos con determinación”, indicó.