Amenaza a Matador deja de ser caricaturesca

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La polarización política que vive el país genera escenarios de agresión, principalmente a través de las redes sociales, en donde se ven señalamientos y descalificativos contra personajes que opinan diferente.

El caso más reciente se presentó ayer con el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, quien denunció que recibió amenazas de muerte en las redes sociales por seguidores del Centro Democrático, por lo que decidió no volver a publicar en estas plataformas.

“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada… tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazo”, indicó Matador en Twitter.

Este hecho se presentó luego de que el caricaturista dibujara al candidato de esta colectividad, Iván Duque, con una apariencia de cerdo, hecho que generó rechazo en los seguidores uribistas y del Centro Democrático, que se volcaron en insultos a través de las redes.

Sin embargo, estas situaciones no son nuevas. Políticos y periodistas han sido víctimas de descalificativos y señalamientos, principalmente, por las opiniones que expresan frente a distintos temas coyunturales del país.

El experto en ética periodística y catedrático de la Universidad de los Andes, Javier Darío Restrepo, considera que estas situaciones se presentan en las redes sociales por la radicalización política que atraviesa Colombia, la cual sirve para que personajes se aprovechen de esta situación para sacar réditos.

“El país está radicalizado y está pensando la política más con el hígado que con la inteligencia, hoy se trata más de indignar a la gente y de incorporarla a unos ejércitos de odio, que de convencerla racionalmente sobre las fortalezas, debilidades, peligros que pueda tener una candidatura. Cuando la política se hace de esa manera se convierte en una escuela de odio”, explica Restrepo.

Con esta postura concuerda Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien señala que hay factores como amenazas y señalamientos que afectan la libertad de expresión y que vienen generando cierta impunidad frente a esos casos, lo que permite una permisividad para atacar al opositor sin que existan unas consecuencias.

“Somos un país con una tradición de impunidad sobre las amenazas contra la prensa y como no hay ningunos resultados ante la violencia y el asesinato, la gente cree que este tipo de actos no tienen ninguna consecuencia. Además, vivimos en una sociedad polarizada, donde no necesariamente se defiende la libertad de expresión, sino en función de las afinidades, entonces si este caricaturista critica a mi líder, me veo con el permiso de amenazar”, manifiesta Vaca.

De acuerdo con el director de la FLIP, en este caso hay unos liderazgos que permiten que este tipo de actos aumenten, no solo en las redes sociales, sino en los distintos escenarios de debate público que se dan en el país.

“Hay unos liderazgos públicos como el de Álvaro Uribe con quien, en distintos episodios de estigmatización de la prensa en el pasado, se ha generado una atmósfera de permisividad. Entonces cuando le reclamamos al expresidente que no estigmatice a la prensa, es precisamente para evitar escenarios como este, porque esos mensajes calan en sus seguidores y muchos de ellos se sienten con el aval de poder atacar a la prensa que es algo absolutamente antidemocrático”, agrega Vaca.

Óscar Parra, director Académico de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario, considera que estos espacios en la web han abierto un espacio en donde los ciudadanos pueden expresar sus sentimientos y posturas a partir de información que no siempre cuenta con una alta credibilidad.

“Creo que el hecho de que tengamos las redes sociales, en donde las personas pueden expresar lo que están sintiendo y consumir información, que probablemente termina reafirmando sus posturas, no necesariamente con datos verdaderos, ha ido alimentando unas convicciones desde el odio porque se utiliza información falsa, sesgada y parcializada para acrecentar la militancia política de los ciudadanos”, indica Parra.

Los riesgos

Javier Darío Restrepo considera que la polarización y la forma como se ha venido realizando la campaña política puede tener unas consecuencias lamentables para el país, en donde se podrían revivir épocas tristes de la historia de Colombia.

“La campaña debe ser de ideas no de sentimientos y la gente no piensa la política sino que la siente. Por eso, en la medida en que la campaña se haga de modo inteligente, se le podrá aportar al país, en cambio si se hace como actualmente está pasando, creará resentimientos en los colombianos y estará enmarcada en el odio o de afectos fanáticos. El gran peligro, y esto hay que advertirlo, es que en Colombia reviva el fanatismo y nuestra historia triste del pasado, porque este factor fue el motor de las violencias destructivas que hemos padecido”, plantea Restrepo.

Para Parra, el sector político del país tiene que hacer una reflexión sobre estos hechos que se están presentando, porque además existen problemas sociales de fondo que se han desbordado en las redes sociales, sin medir las consecuencias de esos actos.

"Aunque directamente el sector político no esta incitando a agredir a otras personas, si hay un entorno de señalamientos y estigmatización desde hace un tiempo contra las personas que piensan diferente y eso es lo que está pasando, porque vemos que la gente se está llenando de odio y creen que ese es un argumento para agredir al otro, sin medir el valor de esas palabras, en un país donde se ha asesinado por pensar diferente”, sostiene.

Vaca explica que en Colombia existe un déficit de valores democráticos desde los altos liderazgos públicos hasta el ciudadano de a pie y esto es lo que nos muestra este tipo de actos que se están presentando, no solo en los ambientes virtuales sino también en actos públicos.

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en una carta dirigida al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Fernando Mora, solicitó medidas de seguridad para el caricaturista Julio César González, luego de las amenazas de muerte que recibió a través de las redes sociales.

Matador ya había sido noticia a principios del mes pasado, cuando un seguidor del Centro Democrático arremetió jurídicamente en su contra con una tutela por la presunta difamación del partido y sus ideales en una de sus caricaturas.

La tutela fue negada por una jueza del Circuito de Ejecución de Sentencias.