Trato a los LGBTI, cuestión de respeto

Shaira Maritza Ramírez y Paula Andrea Cárdenas, mujer y hombre transgéneros de Manizales, llevan vidas marcadas por la alegría y la aceptación de su orientación sexual. Ella, biológicamente hombre, pero de sexualidad femenina; él, biológicamente mujer, pero de sexualidad masculina. Sin embargo, la tristeza corre por cuenta de personas que los han discriminado.

"Es una violencia constante. Hay quienes creen que la sexualidad debe ser de una manera, se niegan a reconocer la diversidad. Esto hace que te violenten a diario", asegura Paula.

Una trabajadora sexual transgénero de La Galería expresa: "Llega un punto en que el rechazo y la discriminación se vuelven rutina, algo cotidiano".

Shaira y Paula, activistas en las organizaciones Armario Abierto y la Colectiva Subversión Marica, respectivamente, compartieron hechos de discriminación que sufrieron, para alertar de acciones y comportamientos que deben erradicarse.

Hoy tendrá lugar en la ciudad un desfile para conmemorar el Día del Orgullo LGTBI, con el nombre Marchamos con orgullo por nuestros derechos. Será a las 3:00 p.m., desde El Cable hasta el Parque Ernesto Gutiérrez Arango.

LA PATRIA habló con una jueza de paz sobre qué se necesita para alcanzar una sociedad en la que esta población goce de sus derechos. También se consultó con autoridades sobre cómo combatir la estigmatización.

"Usted no puede entrar"

Shaira Maritza Ramírez estaba lista para ir de fiesta. La trabajadora sexual de la Calle de las Guapas, en Manizales, eligió traje, se maquilló y fue a una discoteca LGTBI con una amiga transgénero. Un joven que ponía las manillas a la entrada le dijo: "Usted no puede ingresar". No le explicaron por qué. "Lo extraño es que mi amiga sí entró. Me contaron que uno de los dueños del local ordenó no dejarme entrar. Llamé a uno de ellos y me dijo: lo siento. La decisión no es mía, el otro dueño es quien te lo impide".

Shaira afirma que unas amigas suyas también tuvieron el mismo problema en este lugar. "Escogen quién entra y quién no. Tiene que ser porque somos trabajadoras sexuales".

Dice que es inexplicable que esto en una discoteca LGTBI, un lugar con un perfil para miembros de esta comunidad. "Hay mucha discriminación entre miembros de esta población. Se fijan en el estrato, en la procedencia, y se les juzga por eso".

"Fue un fraude"

Paula Andrea Cárdenas comenzó a explorar su sexualidad a los 14 años, edad en la que una sospecha se apoderó de sus pensamientos: le gustaban las mujeres, algo de lo que no estaba segura. Un hombre que la conocía le dijo que ser lesbiana estaba mal y la convenció de que tuvieran sexo para "sanarla".

"El tipo era de una religión esotérica. Me aseguró que un fuego astral se encendería en mí si tenía sexo con él, y así desaparecería mi atracción hacia las mujeres. Accedí a hacerlo con él y con otra mujer, personas que eran mayores que yo. Así perdí mi virginidad".

Dice que el hombre le explicó que la razón de incluir a otra mujer en el trío era para que experimentara con los dos sexos y se percatara de que los hombres eran lo que buscaba. Paula afirma que esta persona desapareció y que, pasado el tiempo, se convenció de algo: "Fue un fraude. Me sentía mal, pecadora. Esta persona reforzó mi culpabilidad y me ofreció la salvación por medio de una violación. El tipo se equivocó, esta situación reafirmó mi gusto por las mujeres".

Tenga en cuenta

Daisy Lucía Zuluaga, jueza de paz de la Comuna Palogrande y miembro de la Mesa de Paz Municipal y Derechos Humanos, recomienda:

1. Los integrantes de esta población son personas comunes y corrientes. Tienen una orientación sexual distinta, lo que les choca a muchos. Hay quienes creen que si alguien piensa diferente, hay que atacarlo.

2. No tratarlos con diferencia o lástima. El mensaje que da este trato es que son incapaces de valerse por ellos mismos, lo que no es cierto.

3. Darse cuenta de que existen, de que son integrantes de la sociedad. Muchos los invisibilizan, se empeñan en ignorar que están ahí.

4. Los puntos anteriores se logran con capacitaciones en derechos humanos. Por ejemplo, los casos de atropello de la Policía hacia ellos son una realidad, pero estos últimos también son violentos con los uniformados. El respeto debe ser mutuo.

5. Varios miembros de la comunidad se discriminan entre ellos por razones de estrato y procedencia social. No es posible que alguien sexualmente diverso y de estrato 6 se considere superior a otro de estrato 1.

6. Hay chistes homofóbicos que se volvieron cotidianos, burlas que pretenden marginarlos. Ante un comentario así hay que llamar la atención a quien lo hace, no de manera agresiva. Tampoco ignorar el chiste.

7. Llamar a la Policía en caso de agresión a un miembro de esta comunidad. El maltratado debe denunciar el hecho, pues en ocasiones no lo hace por miedo. Se debe salir a la defensiva para evitar más homicidios en esta población.

8. Una empresa o un plantel educativo no pueden negarles el derecho al trabajo y a la educación. Ellos pueden ser tan competitivos como cualquiera.

Preguntas y respuestas

Señalan a policías

Una joven transgénero y trabajadora sexual, quien solicitó la reserva de su nombre, dijo que algunos policías los retiran violentamente de las aceras del centro de Manizales. "Nos insultan, nos pegan con los bolillos. Me persiguieron en una moto, me querían agredir".

El coronel José Arturo Sánchez, comandante operativo de la Policía Metropolitana, indicó al respecto: "El Centro Histórico es un sitio hotelero. Ellas no pueden permanecer en las entradas de los hoteles, nos llaman para denunciar que están allí y hay que insistirles todos los días para que se trasladen a otro lugar en donde no haya turistas. No les prohibimos ejercer su labor, solo actuamos a petición de la ciudadanía". Agregó que si un miembro de esta población se siente vulnerado por un policía puede quejarse en la línea nacional 018000 910 112 para investigar.

A prisión por discriminar

El Tribunal Superior de Manizales ratificó el jueves una condena de 16 meses para dos abogados de Palestina (Caldas) por hostigar a una pareja gay que vivía allí. El caso ocurrió hace unos dos años en un condominio de Santágueda. Según la Fiscalía, los profesionales amenazaban e insultaban a la pareja por su orientación sexual. Fue tanta la presión, que los afectados decidieron vender la propiedad y abandonar el país.

Las candidatas al Reinado LGTBI tuvieron ayer entrevista con los jurados del concurso. Hoy se coronará a la reina, al final del desfile del Orgullo LGTBI, en el Parque Ernesto Gutiérrez.

